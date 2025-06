Retournement de situation pour Ndicka, une offre de 15M€ refusée et les 2 options de Pau Lopez… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 30 juin 2025 !

L’AS Roma a trouvé une solution financière pour garder Ndicka ?

L’AS Roma tente actuellement de trouver un arrangement avec Sassuolo et le Torino pour atteindre les exigences de l’UEFA en matière de plus-values, et ainsi éviter de vendre un cadre comme Evan Ndicka, pourtant ciblé par l’Olympique de Marseille.

L’AS Roma est en passe de conclure un double transfert avec le Torino, portant sur deux jeunes du centre de formation : Alessandro Romano (19 ans), milieu suisse auteur de 6 buts et 3 passes en Primavera 1 cette saison, et Federico Terlizzi (18 ans), défenseur central des U18 et fils de l’ex-pro Christian Terlizzi. Le montant de la transaction est estimé à environ 6 millions d’euros.

A lire aussi : La Roma coincée pour Ndicka ? Sacha Boey relancé et le PFC vise Rongier… Les 3 infos mercato OM du jour !

Un montage financier pour éviter un départ majeur ?

Cette opération, qui devrait être finalisée avant le 30 juin, permettrait à la Roma d’approcher les 13 M€ de plus-values exigées par l’UEFA dans le cadre du Settlement Agreement, sans avoir à vendre un cadre de l’équipe première comme Evan Ndicka, suivi de près par l’OM. En complément, le club romain compte aussi sur la vente de Luigi Cherubini à Sassuolo pour près de 7 M€.

Romano, arrivé en 2024 en provenance de Zurich, sort d’une belle saison avec les U19, tandis que Terlizzi a inscrit 4 buts en 27 matchs avec les U18. Un petit montage entre ami qui soulève des questions compte tenu du CV de ses très jeunes joueurs et du montant de l’opération, mais qui pourrait bien empêcher l’OM de concrétiser la piste Ndicka.

A lire aussi : Vente OM, Nouveaux associés : McCourt fait une annonce forte !

Une première offre rejetée par Fenerbahçe

En quête de renforts pour sa ligne défensive, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes en vue de la saison 2025-2026. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le club phocéen s’intéresse de près à Yusuf Akçiçek, jeune défenseur central de Fenerbahçe SK. À seulement 20 ans, le joueur s’est déjà illustré aussi bien en Süper Lig que sur la scène européenne.

Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, serait en discussions avancées pour tenter de faire venir le joueur cet été. Le profil d’Akçiçek, puissant, précis dans ses relances et solide dans les duels, plaît également beaucoup à Roberto De Zerbi, récemment nommé à la tête du club marseillais. Le défenseur turc a disputé 21 matches cette saison avec Fenerbahçe, inscrivant 2 buts et s’imposant comme l’un des espoirs les plus prometteurs du football turc.

A lire aussi : Vente OM, Nouveaux associés : McCourt fait une annonce forte !

Toujours selon Ekrem Konur, une première offre de l’OM a été transmise à Fenerbahçe. Celle-ci a été refusée par le club stambouliote, qui exige au moins 20 millions d’euros pour ouvrir des négociations. Ce montant dépasse largement la valeur actuelle du joueur estimée à 12 millions d’euros par Transfermarkt.

🚨🆕 #Fenerbahçe 🇹🇷 #TransferNews

Eintracht Frankfurt is preparing an official bid for Yusuf Akçiçek! 🔹 Marsilya’s €15M offer was rejected by Fenerbahçe, who want over €20M.

🔹 Many clubs also in the race! 🏁

🔹 Sell-on clause a key condition for Fenerbahçe. pic.twitter.com/L3uuO8YNts — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 14, 2025

Pour autant, les dirigeants marseillais n’ont pas l’intention de lâcher l’affaire. Une nouvelle proposition pourrait être formulée dans les prochains jours, avec pour objectif de conclure rapidement avant la reprise de la préparation estivale. « Yusuf est un joueur qui correspond parfaitement à notre projet sportif », aurait confié un proche du dossier à la presse turque, sans que cette déclaration ne soit officiellement confirmée.

Akçiçek, un talent qui monte…

Formé au sein du club stambouliote, Yusuf Akçiçek a franchi les étapes à grande vitesse. Sa performance solide face à l’Olympique Lyonnais en Ligue Europa (0-0, janvier 2025) a contribué à sa montée en puissance. Cette exposition européenne lui a même valu une première sélection avec l’équipe nationale turque en mars 2025, confirmant ainsi son potentiel à l’échelle internationale.

Avec un profil jeune, prometteur et déjà expérimenté, Akçiçek incarne parfaitement le type de joueur recherché par l’OM pour bâtir une équipe compétitive et tournée vers l’avenir. Le dossier reste à suivre de près dans les prochaines semaines.

Retour en Liga pour Pau Lopez ?

Pau López, gardien de but de l’Olympique de Marseille, se retrouve à un tournant de sa carrière. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2026, le portier espagnol ne fait plus partie des plans de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Après un prêt peu concluant à Gérone (3 matchs joués) puis un passage au Deportivo Toluca au Mexique (10 apparitions), son avenir reste incertain.

Selon des informations de ESTADIO Deportivo, Pau López fait partie des joueurs ayant proposé un retour au Real Betis, club avec lequel il a marqué les esprits lors de la saison 2018-2019. L’opération serait séduisante sur le plan économique : recruté gratuitement à l’époque, il avait été vendu un an plus tard à l’AS Roma pour une somme proche de 30 millions d’euros, générant l’une des plus grandes plus-values de l’histoire du club andalou.

A lire : Mercato OM : Retournement de situation pour Ndicka ?

Le Betis le veut mais sans indemnité de transfert !

Aujourd’hui âgé de 30 ans, Pau López pourrait revenir à Séville sans indemnité de transfert et avec un salaire réduit, un scénario qui plaît à la direction sportive du Betis, bien que le transfert soit loin d’être finalisé. « Des contacts existent, mais aucune décision n’a été prise », indiquent des sources proches du joueur à ESTADIO Deportivo.

Le Betis, qui envisage de conserver Adrián San Miguel comme troisième gardien, explore également d’autres pistes comme Iñaki Peña, Joan García, Dominik Greif ou Leo Román. La concurrence est donc ouverte, d’autant plus que les départs potentiels de Fran Vieites et Guilherme Fernandes pourraient libérer de la place dans l’effectif.

Elche est aussi dans le coup !

Autre élément à noter : le club d’Elche CF, promu en Liga, s’intéresse aussi à Pau López, qui y retrouverait des figures familières comme Éder Sarabia et Jon Pascua. Malgré l’incertitude actuelle, le joueur garde une préférence claire : « Pau est très enthousiaste à l’idée de revenir à Heliópolis et fera tout pour que cela se concrétise », précise ESTADIO Deportivo.

Le média précise que le dossier reste ouvert et dépendra notamment de l’issue des négociations entre Toluca et l’OM pour rompre l’option d’achat fixée à 4,8 millions d’euros, actuellement en discussion. Le marché estival s’annonce donc déterminant pour l’avenir du gardien espagnol.