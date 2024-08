Rulli ça se précise? Nketiah retenu par Arsenal? Sanchez ça se confirme ! Les 3 infos OM de ce mardi

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme : Rulli ça se précise? Nketiah retenu par Arsenal? Sanchez ça se confirme !

Le dossier du gardien de but est l’une des priorités des dirigeants olympiens. De nombreux noms ont été évoqués ces dernières semaines. L’OM a semble-t-il enfin trouvé le successeur de Pau Lopez.

Comme annoncé par Fabrizio Romano ce lundi, l’Olympique de Marseille a entamé des discussions avec l’Ajax Amsterdam pour tenter de recruter Geronimo Rulli.

Ce dernier pourrait ainsi être le successeur de Pau Lopez, en instance de départ. Après avoir étudié de nombreuses pistes, l’OM s’est ainsi replié sur le portier de 32 ans international argentin. Selon les informations du journal l’Equipe, l’Ajax espère récupérer 3-4 millions d’euros sur ce transfert. Le joueur a fait part de son désir de rejoindre Marseille. Gêné par une blessure à l’épaule, Rulli a été souvent laissé de côté la saison dernière. Roberto de Zerbi apprécie particulièrement son profil indique par ailleurs le quotidien sportif.

Discussions started on both club side with Ajax and player side. pic.twitter.com/sHm2gCKOzC

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Olympique Marseille open talks to sign Geronimo Rulli as new goalkeeper.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille tentent de récupérer un nouveau gardien de but pour remplacer Pau Lopez. Seulement, les pistes s’enchaînent mais toujours aucun accord trouvé pour le moment. En attendant, c’est Ruben Blanco qui conserve ce poste pour les matchs de préparation.

L’Espagnol n’a pas déçu et semble conscient qu’il a une chance de montrer de quoi il est capable à Roberto De Zerbi. D’après les informations de La Provence, l’ancien du Celta Vigo espère justement gagner sa place de numéro 1 aux yeux du coach italien pendant ces matchs de préparation. Avec une possible arrivée de Rulli, Blanco devrait retrouver son statut de numéro 2.

Eddie Nketiah pourrait bien rester chez les Gunners la saison prochaine. Le transfert de la cible principale de l’Olympique de Marseille est freiné à cause des exigences financières d’Arsenal.

La vente d’Eddie Nketiah est incertaine, selon HITC (Here Is The City), un site spécialisé dans l’actualité footballistique. Auteur de six buts en Premier League lors de la saison 2023-2024, l’OM a vite montré son intérêt pour ce joueur.

L’Olympique de Marseille a fait une offre d’environ 20 millions de livres sterling pour recruter Eddie Nketiah. Arsenal, son club actuel, a refusé l’offre. Les dirigeants du club estiment que l’attaquant Anglais vaut aux alentours des 50 millions de livres sterling, soit plus du double de la somme offerte par le club français.

HITC understands that Arsenal are prepared for Eddie Nketiah to stay at the club this season if a deal with Marseille falls through.

Marseille have not agreed terms with Arsenal and are now close to a deal for Youssoufa Moukoko.

with @SeanFisherSporthttps://t.co/L3ZfwKv4PU

— Graeme Bailey (@GraemeBailey) August 5, 2024