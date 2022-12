Sampaoli, un international marocain, et un attaquant de première League… Les 3 infos mercato OM du jour

Mercato : Sampaoli avoue qu’il aimerait bien recruter des joueurs de l’OM !

Jorge Sampaoli est devenu il y a quelques semaines le nouvel entraîneur du FC Séville. Récemment, la presse espagnole et brésilienne indiquaient que le coach argentin souhaiterait recruter Gerson dont l’avenir à l’OM est toujours aussi flou.

Au cours d’une foire aux questions avec des supporters sur la chaîne Twitch du club rojiblanco, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a évoqué le mercato hivernal. En toute franchise, le coach argentin a ainsi répondu que dans l’idéal il souhaiterait pouvoir en ramener certains de ses anciens joueurs de l’OM à Séville….

« J’ai vraiment apprécié la dernière étape de Marseille. Nous aurions gagné le championnat sans le PSG, qui est à un autre niveau. Payet, Gerson, Kamara, Saliba… ce sont des joueurs que j’ai vraiment appréciés. Je me suis senti très heureux d’avoir été capable de transférer une idée différente, avec mon amour pour le ballon, dans une ligue très physique et différente », Jorge Sampaoli – Live Twitch (08/12/2022)

Gros débat Mercato dans le dernier DFM ci-dessous

Rumeur Mercato OM : Une offre imminente pour un international marocain ?

L’Olympique de Marseille est actuellement en stage en Espagne afin de préparer la seconde partie de saison. Pablo Longoria devrait se montrer actif durant le mercato pour renforcer l’équipe de Tudor durant le mercato hivernal. Un international marocain serait notamment visé.

Selon les informations du compte Twitter « Maroc Foot », L’olympique de Marseille devrait donc faire une offre pour tenter de recruter Azzedine Ounahi (22 ans) lors du mercato hivernal. L’international marocain serait également sur les tablettes d’un club de Premier League. La côte du milieu de terrain du SCO Angers est estimée à 3,5 Millions d’euros par le site Transfermarkt. Celle-ci a du forcément grimper durant la Coupe du Monde au Qatar.

🚨BOMBASSOOO MAROCFOOT22 D’après nos sources, L’olympique de Marseille va donc faire une offre pour signer Azzedine Ounahi pour le mercato hivernal. Azzedine Ounahi figure également sur les tablettes D’un club de PL .. Affaire a suivre 🔥🇲🇦#Maroc #Foot #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/GcrUWD6r4i — MAROCFOOT 🇲🇦 (@MarocFoot22) December 8, 2022

OM : un vétéran de Premier League dans le viseur de Longoria !

En manque d’attaquants pour la deuxième partie de la saison, l’effectif olympien devrait être renforcé par plusieurs arrivées lors du mercato hivernal. Après Marcus Thuram et John Duràn, c’est le nom de Wilfried Zaha qui a été évoqué au cours de ces derniers jours.

Formé à Crystal Palace, Wilfried Zaha a passé quasiment toute sa carrière dans le club de Premier League. A 30 ans, l’ivoirien a des envies de départ et ça tombe plutôt bien : son contrat avec les Eagles se termine à la fin de la saison.

Si Crystal Palace veut récupérer des liquidités sur un potentiel transfert du joueur, il leur faudra réussir à le vendre dès cet hiver. Autrement, le numéro 11 sera libre de s’engager gratuitement avec le club de son choix cet été.

Pablo Longoria resterait ainsi attentif à la situation de Zaha, l’OM serait le dernier prétendant à avoir contacté le clan de l’ivoirien. Les dirigeants marseillais pourraient passer à l’offensive dès l’ouverture du mercato hivernal en janvier, mais l’OM n’est pas seul sur le coup.

En Ligue 1, Monaco et le PSG sont également sur les traces de Wilfried Zaha, et ce dernier n’aurait pas l’intention de prolonger son aventure en Angleterre. La bataille est lancée !

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022

