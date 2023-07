Sanchez a donné sa priorité? La folle rumeur Aubameyang et les infos de Fabrizio Romano sur Ndiaye… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque weekend, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato OM de la semaine ! Au programme ce dimanche : Sanchez a donné sa priorité? La folle rumeur Aubameyang et les infos de Fabrizio Romano sur Ndiaye…

L’Olympique de Marseille avance à grand pas dans le dossier Ilimane Ndiaye ! Le joueur est d’accord avec le club et Sheffield aurait ouvert la porte aux négociations !

Ndiaye va-t-il être la 3e recrue de l’OM ? L’attaquant semble emballé par l’idée et aurait trouvé un accord contractuel, reste à convaincre Sheffield qui aurait entamé les discussions dixit Fabrizio Romano : « L’Olympique de Marseille et Sheffield Utd sont désormais prêts à négocier pour Iliman Ndiaye. Les pourparlers vont bientôt commencer, en essayant de parvenir à un accord. L‘accord sur les conditions personnelles est presque conclu. Ndiaye veut l’OM. »

Olympique Marseille and Sheffield Utd are now prepared to negotiate for Iliman Ndiaye. Talks to start soon, trying to reach an agreement. 🔵 #OM

The agreement on personal terms is almost done.

Ndiaye wants OM. pic.twitter.com/OnTQGZGZAi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2023