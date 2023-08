Sanchez a fait son choix ! 3 joueurs poussés vers la sortie ? Ça bouge aussi dans les bureaux olympiens ! Les 3 infos OM de ce vendredi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Sanchez a fait son choix ! 3 joueurs poussés vers la sortie ? Nouveau directeur de communication !

Mercato OM : Sanchez a (enfin) fait son choix !

Alexis Sanchez ne devrait finalement pas revenir à l’OM. A en croire les dernières informations en provenance d’Italie, l’international Chilien désire retourner à l’Inter.

Libre depuis la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez, semble être déterminé à faire son retour en Serie A et aurait repoussé toutes les offres qui se sont présentées à lui jusqu’à présent, selon le Corriere Della Sera. Le talentueux attaquant chilien âgé de 34 ans, après une saison réussie sous le maillot phocéen, où il a enregistré 18 buts, ne semble toujours pas avoir pris de décision concernant son avenir.

Sanchez choisi l’Inter ?

Malgré les propositions venant d’Arabie saoudite et d’Espagne, Alexis Sanchez aurait décliné ces offres dans l’espoir de retrouver l’Italie et la Serie A. Plus particulièrement, il attendrait avec impatience une offre de l’Inter Milan, club qu’il avait quitté à l’été 2022 pour rejoindre Marseille, après avoir connu trois saisons délicates avec un total de 20 buts et 18 passes décisives en 109 matchs toutes compétitions confondues.

En conférence de presse ce jeudi, le président de l’OM Pablo Longoria a quant à lui laissé entendre qu’un retour du chilien à l’OM n’était plus d’actualité : « Actuellement, si on est franc et qu’on analyse l’effectif, à part au poste de latéral droit, on est complets, a expliqué Longoria. On a toutes les positions doublées. Je considère qu’on est complets sauf s’il y a des sorties de joueurs », a ainsi déclaré le dirigeant olympien.

Mercato OM : 3 joueurs poussés vers la sortie ! (après Under)

L’Olympique de Marseille est très actif sur le marché des transferts cet été dans le sens des arrivées. La cession de joueurs s’avère être toujours une tâche bien plus ardue à l’OM. Les dirigeants olympiens vont devoir s’y atteler.

Le mercato de l’Olympique de Marseille a été agité ces dernières semaines. Le club s’est renforcé en enregistrant pas moins de 6 nouvelles recrues : Ismaila Sarr, PE Aubameyang, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye.

L’effectif marseillais a ainsi été particulièrement bien renforcé. Comme indiqué par Pablo Longoria en conférence de presse hier, sauf départs, il ne devrait plus y avoir d’arrivées supplémentaires (sauf un peut être latéral). Toutefois, la cession de joueurs s’avère être toujours une tâche bien plus ardue à l’OM. Les dirigeants olympiens vont pourtant devoir s’y atteler sans trop tarder à un mois de la fermeture du marché des transferts.

Mbemba, Malinovski, Guendouzi poussés vers la sortie ?

L’international turc, Cengiz Under devrait être le premier à être exfiltré. Ce dernier est toujours proche d’un départ avec Fenerbahçe et son transfert devrait rapporter environ 15 millions d’euros au club marseillais qui devra toutefois reverser 20% de la plus value à l’AS Roma.

Selon le journal l’Équipe, l’OM ne compte pas s’arrêter là et pousse trois autres joueurs vers la sortie : Chancel Mbemba, Ruslan Malinovski et l’international français, Mattéo Guendouzi.

Ce dernier n’est visiblement plus très chaud pour quitter Marseille alors qu’il était sollicité par quelques clubs en Angleterre.

D’après le quotidien sportif, le cas Malinovski commencerait a irrité les dirigeants. Son transfert pèse lourd dans les finances du club (10M€ hors bonus) et le joueur peine à s’adapter au club phocéen et à retrouver son niveau de jeu.

Recruter sans indemnité de transfert, Chancel MBemba représente pour sa part une belle opération comptable en cas de transfert.

OM : Ça bouge aussi dans les bureaux olympiens

L’Olympique Marseille enregistre une nouvelle recrue. Mais cette fois, c’est dans l’organigramme que l’OM recrute. Franckie Tourdre devrait ainsi être nommé directeur de la communication d’après l’Équipe. Il remplacera Jacques Cardoze.

Même au niveau des bureaux, ça recrute. L’Olympique de Marseille tient enfin le nouveau directeur de sa communication en la personne de Franckie Tourdre révèle le journal l’Équipe. Il remplacera Jacques Cardoze qui avait quitté le poste à l’hiver dernier. Auparavant, il officiait depuis 3 ans à l’AS Monaco où il était responsable des relations presse. L’ancien Monégasque a donc quitté ce poste pour rejoindre les rangs olympiens. Il devrait prendre son poste à l’OM d’ici une dizaine de jours.

Un homme expérimenté dans le milieu du football

La nouvelle tête de la communication de l’OM pourra faire valoir son expérience dans le milieu du football, car cela fait plus de 7 ans qu’il travaille dans ce domaine. Il a débuté cette carrière à l’AS Saint-Etienne où il s’occupait des affaires internationales du club.