Thauvin répond à l’intérêt de Maldini, Blanc fait une annonce inattendue, des nouvelles de Morgan Sanson… Les 3 infos OM de ce jour

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce dimanche : Thauvin répond à l’intérêt de Maldini, Blanc fait une annonce inattendue, des nouvelles de Morgan Sanson…

Mercato OM : Maldini, AC Milan, prolongation… Thauvin répond !

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin aurait été approché par l’AC Milan. Dernièrement, Paolo Maldini a affirmé qu’il était intéressé par l’ailier de l’OM. Ce dernier répond !

Ce samedi l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 3-1 sur la pelouse du Vélodrome face au FC Nantes. Une rencontre durant laquelle Florian Thauvin a particulièrement brillé en étant décisif sur le premier but et impliqué dans l’animation offensive.

Thauvin, c’est évidemment un profil que l’on suit — MALDINI

Cette saison, Thauvin est l’arme offensive la plus redoutable de l’OM. Pourtant, l’ailier est en fin de contrat en juin prochain et n’a toujours pas prolongé. A ce sujet, l’ancien Bastiais a répondu en conférence de presse qu’il était trop tôt pour savoir s’il allait continuer son aventure à l’Olympique de Marseille.

De son côté, Pablo Longoria aurait fait de cette prolongation son dossier prioritaire. Interrogé par Téléfoot, Paolo Maldini, directeur technique de l’AC Milan a affirmé qu’il suivait de près ce dossier.

A LIRE AUSSI : OM – Nantes (1-0) : Le très joli but de Thauvin qui donne l’avantage à Marseille !

« Il sera en fin de contrat, donc c’est une opération intéressante du point de vue économique. C’est un joueur de haut niveau. Il n’a pas le même profil que nos recrues sur les deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule pour notre équipe, est d’avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d’expérience. C’est évidemment un profil que l’on suit » Paolo Maldini – Source : Téléfoot



Les mots de Maldini? Cela m’a beaucoup touché, ça fait vraiment plaisir

Après la rencontre face au FC Nantes, Florian Thauvin a évoqué cette déclaration au micro de Téléfoot. L’attaquant de l’Olympique de Marseille s’est dit très flatté sans écarter la possibilité d’y signer…

« Ce sont des choses qui font plaisir, quand une légende du football parle si bien de vous. Cela m’a beaucoup touché, ça fait vraiment plaisir et je le remercie pour ça » Florian Thauvin – Source : Téléfoot 28/11/2020

Mercato ex OM : Laurent Blanc fait une annonce complètement inattendue sur son avenir !

Depuis son licenciement du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc n’a pas trouvé de nouveau projet. Il s’est confié sur le plateau de Téléfoot, expliquant qu’il ne s’intéressait plus au football actuel…

Laurent Blanc a disparu des radars du football depuis quelques années. En 2016, il a été licencié du Paris Saint-Germain et aimerait maintenant entraîner les plus jeunes, dans le monde amateur.

Le football pro est en train de prendre une direction qui ne me plaît pas forcément — BLANC

Sur le plateau de Téléfoot, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a fait part de son détachement pour le monde du football professionnel actuel.

A LIRE AUSSI : Ex OM : Ménès, Djellit, Ghazi… les observateurs s’enflamment sur Ben Arfa qui a rendu fou le PSG !

« Plus le temps passe et moins j’y crois. Je reviendrai sûrement, mais ça ne sera certainement pas avec des adultes mais plutôt avec des enfants. Il y a de quoi faire dans le sport amateur. Le football pro est en train de prendre une direction qui ne me plaît pas forcément. C’est de la spéculation totale sur les joueurs. Le métier d’entraîneur est de plus en plus difficile. On valorise désormais des joueurs pas par rapport à ce qu’ils font sur le terrain, mais à ce qu’ils génèrent ou pourraient générer comme valeur financière. On demande aux entraîneurs de faire prendre de la valeur aux joueurs. On les achète 10 (millions d’euros) pour les revendre 30 ou 40. C’est comme ça, il faut s’adapter. » Laurent Blanc – Source : Téléfoot (29/11/20)

« Je reviendrais sûrement, mais ça ne sera certainement pas avec des adultes, mais plutôt avec des enfants. Il y a de quoi faire dans le sport amateur » Laurent Blanc fait part de son intérêt pour le football amateur pic.twitter.com/wDZ4LFaG0M — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 29, 2020

OM : Des nouvelles de Morgan Sanson ! Une condition pour un retour face à l’Olympiakos?

Morgan Sanson était absent ce samedi pour la victoire face au FC Nantes. La Provence nous donne des nouvelles du milieu de terrain de l’OM.

Ce samedi, l’OM recevait le FC Nantes pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire marseillaise sur le score de 3-1. Très remuant, Michaël Cuisance a très bien remplacé son coéquipier, Morgan Sanson, souffrant d’une angine et resté chez lui selon La Provence.

CUISANCE PLEBISCITÉ…

L’ancien joueur du MHSC ne s’était pas entraîné ce vendredi. André Villas-Boas avait expliqué en conférence de presse que Sanson avait de la fièvre et qu’il avait été testé négatif au test de la COVID-19. Pour espérer un retour face à l’Olympiakos (match se jouant ce mardi à 21h au Stade Vélodrome), il faudra qu’il fournisse un nouveau test négatif et qu’il se sente mieux physiquement.

A LIRE AUSSI : OM : « Cuisance, du simple, du propre, de l’utile !

Cependant, plusieurs supporters et observateurs du football ont été séduits par ce onze mis en place par André Villas-Boas et espèrent voir un peu plus Michaël Cuisance titulaire. Au coach portugais de faire ses choix ce mardi pour le cinquième match de Ligue des Champions avant le déplacement à Manchester City.