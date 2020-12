Thauvin toujours suivi en Italie, mauvaise nouvelle pour Villas-Boas et le coup de gueule de Domenech… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce dimanche : Thauvin toujours suivi en Italie, mauvaise nouvelle pour Villas-Boas et le coup de gueule de Domenech.

OM – Monaco : Fair-play, ramasseur de balles… Domenech encore en train de se plaindre !

L’Olympique de Marseille s’est imposé deux buts à un hier soir face à l’AS Monaco. Raymond Domenech a livré sur Twitter ses impressions et a trouvé le moyen de se plaindre… des ramasseurs de balle !

Il a d’abord jugé que l’OM « était une belle équipe italienne et sera un vrai candidat au podium. »

Force est de constater que sans génie mais avec une capacité à exploiter les erreurs adverses et Monaco est un spécialiste, l’OM ressemble à une belle équipe italienne et sera un vrai candidat au podium — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) December 12, 2020

Mais un peu plus tard, il a trouvé à redire sur l’attitude des ramasseurs de balle !

Domenech et le fair-play

OM/Monaco Est ce que les délégués de ce match vont se pencher sur l’attitude des ramasseurs de balle ?? Et ce n’est pas la 1ère fois .. que leur sens du fair-play est équivoque . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) December 12, 2020

Domenech faisant des critiques sur le fair-play, ça a forcément entraîné un certain nombre de réponses lui rappelant ses faits de gloire, dans ce domaine, avec l’équipe de France.

Juste vous qui parlez de fair play ?

Raymond le sélectionneur le plus médiocre de tout les temps qui a oublier qu’il a refuser la main d’un autre sélectionneur pic.twitter.com/YZFd0Gmejy — Omar Keddadouche (@KeddadoucheOmar) December 12, 2020

OM : Mauvaise nouvelle pour Villas-Boas avant le déplacement à Rennes…

Sorti sur blessure face à l’AS Monaco ce samedi, Morgan Sanson est très incertain pour le déplacement à Rennes ce mercredi.

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 2-1 au Vélodrome face à l’AS Monaco ce samedi. Cependant, une mauvaise nouvelle vient ternir la joie des Marseillais…

SANSON INCERTAIN…

En effet, André Villas-Boas va devoir faire sans son milieu de terrain, Morgan Sanson qui était pourtant dans une bonne période. Sorti sur blessure ce samedi lors de la réception des Monégasque, le milieu de terrain va passer une IRM ce dimanche selon La Provence.

Le média local affirme que le numéro 8 est incertain pour le déplacement à Rennes qui aura lieu ce mercredi… De leur côté, les Bretons ont retrouvé le chemin de la victoire ce dimanche grâce à M’Baye Niang.

Mercato OM : La belle prestation de Thauvin n’est pas passée inaperçue…

Face à l’AS Monaco, Florian Thauvin a livré une prestation XXL en marquant le premier but et délivrant une passe décisive. En fin de contrat en juin prochain, il a toujours la possibilité de rejoindre un club libre… Milan et le FC Séville sont toujours sur le coup.

Ce samedi face à l’AS Monaco, Florian Thauvin a été décisif sur les deux buts. D’abord buteur sur une passe de Dario Benedetto, l’international français lui a délivré un caviar pour aggraver le score. Avec l’OM, Thauvin est impliqué sur 11 buts. En France, seul Mbappé est aussi efficace en Ligue 1 en étant impliqué sur 14 buts depuis le début de la saison.

Des statistiques qui ne sont pas passées inaperçues, et notamment en Italie où l’AC Milan suit toujours sa situation selon Calciomercato.it. Une offre du FC Séville serait également sur la table et l’OM continue de faire de la prolongation de Thauvin une priorité. Récemment, Paolo Maldini a affirmé qu’il appréciait beaucoup le profil du numéro 26 de l’OM.

Thauvin est un joueur de haut niveau que l’on suiT – paolo maldini

A LIRE AUSSI : OM – Monaco : « Thauvin, excellent, 45 minutes, irritant, les 45 suivantes… »

« Thauvin sera en fin de contrat en juin, donc c’est une opération intéressante du point de vue économique. C’est un joueur de haut niveau. Il n’a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que le bonne formule pour notre équipe est d’avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d’expérience. C’est évidemment un profil que l’on suit. » Paolo Maldini – Source : Téléfoot (27/11/2020)