Tudor a tranché pour Gerson, retour acté pour Veretout et Guendouzi, un renfort en défense? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Tudor a tranché pour Gerson, retour acté pour Veretout et Guendouzi, un renfort en défense?

Mercato OM : Tudor a tranché concernant Gerson ?

Pablo Longoria reste impassible sur le dossier Gerson mais Flamengo joue la montre et sait que le temps ne peut que forcer la main de Longoria. Selon plusieurs médias brésiliens, Igor Tudor ne compte pas sur le milieu de terrain…

L’Equipe expliquait ce matin que Tudor devrait miser sur Valentin Rongier et probablement Pape Gueye face au TFC. Gerson ne semble pas concerné et le quotidien sportif français estime que « le joueur, quant à lui, paraît décidé à quitter le club olympien et espère un dénouement heureux. » De plus, selon le media brésilien ge.globo, « Igor Tudor ​​a déjà fait savoir qu’il ne comptait pas Gerson, qui s’entraîne à part. »

Tudor ne convoquera pas Gerson face au TFC ?

Flamengo mantém calma por Gerson pois sabe que o Olympique terá que vendê-lo caso o técnico Tudor não mude de ideia em relação a não utilizá-lo. Fla quer, Gerson quer, e Vítor Pereira quer a contratação. O clube aguarda que o Olympique ceda. 🗞 @geglobo pic.twitter.com/sArbIffhf3 — Ruanzin Fla (@Oruanzinfla) December 20, 2022

Il y a deux jours, selon des informations du journaliste Mauro Cezar, les représentants de Flamengo et ceux de l’OM se sont rencontrés il y a quelques jours et le board olympien n’a toujours pas baissé le prix attendu initialement : 20 millions d’euros. Une somme trop élevée pour les dirigeants Mengão, qui n’abandonnent pas totalement l’idée de faire revenir leur ancien milieu, mais qui songent à d’autres noms pour renforcer ce secteur de jeu.

Tem vídeo no canal: Flamengo faz reunião com Olympique sobre Gerson, não consegue avançar, estuda mais nomes e posiçõeshttps://t.co/a6wtcPSbCz Faça sua inscrição no canal de cortes: https://t.co/zk6GioAVFg Seja membro do https://t.co/BhN34Uc6f3: https://t.co/PzZMy3oheU pic.twitter.com/CJiEEdBJCI — Mauro Cezar (@maurocezar) December 18, 2022

Même si Jorge Sampaoli voudrait également faire venir Gerson à Séville, le prix refroidit toujours… A moins d’une offre surprise, Gerson devrait rester à Marseille pour le reste de la saison.

Selon le média brésilien Lance, « la situation de Gerson à l’Olympique de Marseille est de plus en plus délicate. Après un imbroglio avec l’entraîneur Igor Tudor, le milieu de terrain ne restera pas en France, mais n’a toujours pas réussi à trouver une destination pour 2023. Le Brésilien s’entraîne séparément du reste de l’équipe et rêve d’un retour au Brésil, plus précisément à Flamengo. Pour le moment, cependant, il n’y a pas de rapprochement entre les parties. »

Concernant Gerson, c’est une situation très difficile — Marcos Braz

Les dirigeants brésiliens n’ont vraisemblablement pas les moyens de payer les 20 millions d’euros réclamés par leurs homologues marseillais. Le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, a de évoqué ce dossier. Il semble vouloir calmer un peu le jeu avec l’OM.

« Concernant Gerson, c’est une situation très difficile. Malgré le désir du joueur, de l’agent et de Flamengo, il y a un processus à respecter. Nous respectons beaucoup l’Olympique de Marseille, qui était notre partenaire quand nous avons vendu le joueur. Nous allons nous calmer et nous verrons si nous pourrons structurer ce transfert » Marcos Braz – Vice-président de Flamengo – UOL

OM : La date de retour de Veretout et Guendouzi enfin connue !

L’Olympique de Marseille devra se passer de Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout pour quelques jours encore. Les deux milieux de terrain ne seront pas disponibles lors de la rencontre face à Toulouse.

Ce lundi, l’Olympique de Marseille a joué face à Nîmes en match amical. Score 1-1 après une défaite face à Sassuolo il y a quelques jours à Marbella. La reprise aura lieu le 29 décembre pour les Marseillais mais cela se fera sans Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout qui seront en vacances. D’après les informations de L’Equipe, les milieux de terrain qui étaient en finale de la Coupe du Monde avec l’Equipe de France ne joueront pas les deux premiers matchs à savoir la réception de Toulouse et le match de Coupe de France face à Hyères.

L’entraînement a déjà repris pour les Marseillais qui sont de retour de Marbella où ils étaient en stage. Pour la reprise officielle des matchs, ça se fera dès le 29 décembre avec la réception de Toulouse et un déplacement à Montpellier le 2 janvier. Ensuite, les Olympiens joueront leur premier match de Coupe de France face à Hyères le 7 janvier. Quatre jours plus tard soit le 11 janvier, Igor Tudor et ses joueurs enchaîneront avec un nouveau déplacement à Troyes. Un sacré calendrier pour les Marseillais à la reprise !

La calendrier chargé des Marseillais

29 décembre : OM – Toulouse (L1) – 21h

– Toulouse (L1) – 21h 2 janvier : Montpellier – OM (L1) – 19h

(L1) – 19h 7 janvier : Hyères – OM (CdF) – 15h30

(CdF) – 15h30 11 janvier : Troyes – OM (L1) – 21h

L’objectif est de bien repréparer l’équipe pour la seconde partie du championnat, qui va être longue — Spignoli

Si certains ne sont pas encore revenus comme Guendouzi et Veretout, d’autres sont au travail depuis quelques jours avec le préparateur physique et le staff. Carlo Spignoli s’est exprimé dans un entretien accordé à La Provence à ce sujet. Ce dernier explique qu’il faudra repréparer les joueurs pour la seconde partie de la saison qui arrive vite. Pour rappel, le 29 décembre prochain, les Marseillais affronteront Toulouse pour la reprise de la Ligue 1 !

« C’est inhabituel pour nous et pour toutes les équipes de Ligue 1. Normalement, il y a deux semaines à Noël avec tous les joueurs en vacances. Là, nous avons un groupe restreint avec encore des joueurs en vacances post-Mondial (Bamba Dieng, Pape Gueye et Simon Ngapandouetnbu sont attendus mercredi, NDLR) ou sollicités pour la coupe du monde (Matteo Guendouzi et Jordan Vérétout). L’objectif est de bien repréparer l’équipe pour la seconde partie du championnat, qui va être longue, remettre au niveau les joueurs en fonction de la première partie de saison effectuée, en fonction de leur temps de jeu, de leur participation ou non aux matches internationaux ou à la coupe du monde. Nous les avons récupérés dans un bon état physique et mental. Le programme avait bien été effectué. C’est la raison pour laquelle nous avons pu débuter un travail plus spécifique très rapidement » Carlo Spignoli – Source : La Provence (12/12/22)

OM : Enfin une bonne nouvelle en défense pour Tudor !

Présent lors des premières journées de Ligue 1 et de Ligue des Champions, Eric Bailly a vu ses problèmes physiques le rattraper. L’ivoirien est sorti sur une blessure à la cuisse contre Paris, il devrait revenir dans la semaine selon L’Equipe.

Le joueur de 28 ans n’a joué que 515 minutes cette saison en raison de ses fréquentes blessures à la cuisse. La dernière rencontre complète d’Eric Bailly date du 7 septembre, lors du déplacement à Tottenham.

L’ivoirien était présent à la reprise de l’entraînement collectif au centre Robert-Louis Dreyfus et fait parti du groupe qui s’est envolé pour Marbella.

Selon L’Equipe, le staff Olympien a fait reprendre progressivement les entraînements spécifiques au défenseur central, notamment avec un protocole de consolidation de la cuisse pour éviter une nouvelle blessure. Bailly devrait pouvoir rejoindre ses coéquipiers pour les séances d’entraînement collectif dans la semaine.

Rester ou partir La une du journal L’Équipe de ce mardi 20 décembre 2022 pic.twitter.com/iUuOS8LjyT — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 19, 2022

C’est vraiment dommage car c’est un super joueur mais il y a un gros problème physique

« Je pense qu’il faut recruter un défenseur central, c’est impératif. Bailly ne peut pas jouer, Gigot est nul et Balerdi est moyen… (…) Et puis Bailly, il ne faut plus le faire jouer. Le deal c’est que s’il joue plus de 50% des matchs il signe un contrat de 3 ans avec l’OM ? Mais il ne faut surtout pas dans ce truc là, c’est du délire. Il faut arrêter la casse, il y a des joueurs qui se blessent comme ça tout le temps, on a connu des Christanval, Julien Rodriguez, Abou Diaby… C’est vraiment dommage car c’est un super joueur mais il y a un gros problème physique avec des blessures à répétition et cela ne date pas d’aujourd’hui. Il n’y a qu’à voir son CV sur les 4 dernières années. » Benjamin Courmes – Football Club de Marseille – 04/11/2022

