Tudor donne une partie de son onze, deux joueurs dans le onze et Longoria clair pour Suarez… Les 3 infos OM de ce lundi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Tudor donne des indications sur le onze face au Sporting, Clauss et Mbemba dans le onze type du weekend et Longoria explique ce qu’il attend de Suarez…





Tudor confirme la présence de Guendouzi et Mbemba face au Sporting

Absent face à Angers, Nuno Tavares a beaucoup manqué aux Marseillais. D’après les déclarations du coach, le latéral gauche portugais devrait faire son retour mais Kolasinac n’est pas encore remis. Il devrait être absent pour 3 semaines.

« Mbemba ne jouera pas demain. (rires) Les joueurs vont devoir être concentrés, même sans les supporters. On va tout faire pour les rendre heureux, même derrière leur écran.(…) Kolasinac devrait être absents pendant 3 semaines. Tout le reste du groupe devrait être là » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (03/10/22)

#Tudor : « Mbemba ne jouera pas demain. Les joueurs vont devoir être concentrés, même sans les supporters. On va tout faire pour les rendre heureux, même derrière leur écran » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 3, 2022

« Contre Tottenham, on a joué, on a fait une erreur. Ca a couté une grande chose pour l’équipe mais demain, on ne fera pas l’erreur. Dans la vie, quand on fait une erreur, on apprend. Dans ce jeu, on apprend chaque jour. Je pensais pas prendre de carton rouge mais ça arrive. Pour moi, c’est déjà passé. Chaque joueur sait que ce match est très important pour nous » Chancel Mbemba – Source : Conférence de presse (03/10/22)

#Mbemba : « Contre Tottenham, on a joué, on a fait une erreur. Ca a couté une grande chose pour l’équipe mais demain, on ne fera pas l’erreur. » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 3, 2022

#Mbemba : « Dans la vie, quand on fait une erreur, on apprend. Dans ce jeu, on apprend chaque jour. Je pensais pas prendre de carton rouge mais ça arrive. Pour moi, c’est déjà passé. Chaque joueur sait que ce match est très important pour nous » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 3, 2022

Clauss et Mbemba dans le onze type du weekend

L’OM s’est imposé 0-3 à Angers vendredi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Clauss a ouvert le score avant de servir Suarez et Gerson. Le latéral droit qui a évolué côté gauche en l’absence de Tavares (suspendu) a été décisif ce qui lui offre une place dans le onze de l’Equipe du weekend. Il est accompagné par Giendouzi auteur d’un gros match et aligné un cran plus bas avec Veretout.

À LIRE AUSSI : Mercato ex OM : Son avenir, ses blessures et son retour sur le terrain… Des nouvelles de Ribéry !

L’équipe type de la 9e journée de Ligue 1 : https://t.co/byYxgaq8RQ pic.twitter.com/ZjV3ERWTph — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 3, 2022

Longoria demande du temps pour Suarez

Buteur face à Angers ce vendredi soir à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1, Luis Suarez peine à trouver ses marques depuis son arrivée à l’OM cet été. Le président de l’OM Pablo Longoria a évoqué dans les colonnes du journal La Provence ce qu’il attendait de l’attaquant uruguayen recruté contre un chèque de 10 millions d’euros lors du mercato.

C’est un joueur à qui il faut laisser du temps

« C’est un joueur à qui il faut laisser du temps. Passer du championnat d’Espagne au championnat français, c’est compliqué. On attend de lui un travail physique sur les défenseurs adverses, un travail de pression, de courses dans les espaces. Il doit continuer à travailler pour s’améliorer dans la concrétisation, mais il est sur le bon chemin. Sa marge de progression est importante. » Pablo Longoria : Source : La Provence

A lire aussi : Énorme retournement de situation pour Alexis Sanchez ?

A l’issue du match face à Angers, le journaliste Nabil Djellit donnait son sentiment sur Luis Suarez. Il n’est visiblement guère convaincu par l’attaquant de l’Olympique de Marseille pourtant buteur lors de cette rencontre :

« Luis Suarez sauve sa mi-temps avec son décalage. Je le trouve bidon. On verra avec le temps. Son but ne change rien. Je le trouve limité. Quand on est l’OM avec son histoire, on ne peut pas se retrouver avec un 9 de ce niveau. Cordialement. N.D. » Nabil Djellit – Source : Twitter (30/09/22)

A lire aussi : La réponse de Gerson sur son avenir, Longoria voulait Saliba, un effort pour Tameze? Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !