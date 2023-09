Un attaquant pisté ! Marcelino veut des changements? La méthode de Longoria pour les droits TV… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, même en période de trêve internationale, Football Club de Marseille vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Un attaquant pisté ! Marcelino veut des changements? La méthode de Longoria pour les droits TV…

OM : Marcelino obligé de modifier son animation offensive ?

Trêve internationale oblige, le retour sur les terrains de l’OM ne se fera pas avant dimanche face au TFC. Pour cette rencontre, Marcelino devrait être privé d’Ismaila Sarr, qui s’est blessé aux ischios jambier avec sa sélection du Sénégal. Le coach espagnol va devoir changer ses plans…

En effet, selon les informations de Record Sénégal, l’ailier de l’Olympique de Marseille a subi une blessure qui l’a contraint à regagner la France plus tôt que prévu. Cette nouvelle est un coup dur pour le sélectionneur Aliou Cissé, qui devra se passer des services de l’ancien ailier de Watford, notamment lors du match contre les redoutables Fennecs d’Algérie. Cette situation pourrait également être un gros coup dur pour l’Olympique de Marseille. Marcelino va devoir remodeler son attaque.

Mughe, première option s’il est apte ?

Le remplaçant de Sarr est le jeune François-Régis Mughe. Cependant, l’ailier droit qi vient d’être appelé avec la sélection du Cameroun a été touché à la cheville. Cependant, ce dernier sera apte dimanche pour la reception du TFC car il a déjà fait son retour à l’entrainement. Mughe a déjà été titularisé par Marcelino à ce poste.

Iliman Ndiaye, une possibilité ?

Marcelino a aussi comme possibilité de décaler Iliman Ndiaye côté droit. L’international sénégalais a déjà joué à ce poste à Sheffield et c’est un poste qu’il occupe aussi en sélection. Dans ce cas, Vitinha pourrait être titularisé aux côtés d’Aubameyang en attaque. Marcelino avait évoqué les débuts mitigés de sa jeune recrue : « J’ai mon idée sur la question, et je pense que la vôtre est un peu trop négative. C’est un jeune joueur qui arrive, c’est la première fois qu’il évolue dans un grand club, avec autant d’exigences. Lui veut répondre à ces très hautes attentes. C’est très difficile pour un joueur de 22-23 ans de performer au top tout de suite. Exiger cela de lui serait injuste. Si tout marchait bien d’entrée, ça serait beaucoup plus facile. Il y a un processus à suivre. Les supporters doivent avoir de la patience, vous aussi, et lui aussi ! Permettez-lui de profiter un peu. Quand il prendra du plaisir sur le terrain, on verra le meilleur Iliman. Le staff doit chercher le meilleur chemin avec lui mais sans anxiété, sans penser qu’il va marquer plein de buts, sans lui dire qu’il doit être le meilleur de l’équipe. »

OM : La méthode Longoria pour faire exploser les droits TV en France !

Pablo Longoria a donné une très longue conférence de presse lundi dernier afin de répondre à toutes les questions possibles sur le début de saison de l’Olympique de Marseille. Il a aussi débordé sur d’autres sujets comme les droits TV de la Ligue 1…

Le président de l’OM croit dans le fait de vendre les droits de retransmission du championnat pour plus d’un milliard d’euros. Il a expliqué : « Oui j’y crois. Je suis quelqu’un de positif par nature. C’est une responsabilité des dirigeants de clubs français d’y croire, je suis sûr que la qualité du produit mérite une amélioration. La LFP a acheté MPG, on doit développer les Fantasy. En Espagne, tout le monde parle des Fantasy avec ses amis. Pareil pour le Calcio (Serie A). (…) Il faut générer de l’attention, en parler au quotidien. Cela augmente l’intérêt au niveau national, les clubs jouent le jeu du contenu pendant la semaine. Diffuser les images de l’entraînement, c’est important, cela participe à raconter une histoire. »

Améliorer le story-telling de la Ligue 1…

Pour lui, il faut deux choses : de meilleurs résultats sportifs et un meilleur story-telling autour du produit. « Les résultats sportifs doivent être le moteur du club, explique t-il. Sans cela, on n’est rien et dire le contraire, c’est mentir. Aussi, le prochain cycle de droits TV est très important. On doit travailler avec tous les clubs, l’avenir du foot français passe par cette négociation très importante. Si je ne croyais pas au milliard d’euros espéré par le président de la LFP, je ne serais pas au conseil d’administration de la Ligue. Oui, la Ligue 1 est un championnat fort. Un milliard, oui, pourquoi pas ? On doit travailler sur cette direction. Les droits TV, ce n’est pas seulement regarder des matchs, mais aussi construire l’histoire du foot français pendant la semaine. Le match doit être le summum de tout ce que tu as raconté la semaine. Aussi, cela dépend du nombre de diffuseurs prêts à s’engager. Cela crée de la valeur. »

Vous pouvez retrouver cette partie de la conférence de presse et son intégralité sur notre chaîne Youtube :

Mercato OM : Longoria et Marcelino prévoient déjà un joli coup ?

Après un début de saison ratée et notamment marqué par l’élimination de la Ligue des champions lors des tours préliminaires , l’Olympique de Marseille va maintenant devoir élever son niveau pour rassurer ses supporters. Si le mercato estival à fermé ses portes il y a quelques semaines, on parle déjà du prochain marché des transferts.

Si l’on en croit les informations du média espagnol Todofichajes Marcelino estimerait ainsi qu’il est encore crucial de renforcer le flanc gauche de son équipe. et le coach marseillais aurait dans son viseur un de ses ancien protégé du côté de San Mamés : Iker Muniain (30 ans)

Iker Muniain visé par Marcelino ?

Sachant que Muniain ne figure pas actuellement dans les plans d’Ernesto Valverde et que son contrat arrive à expiration, même si une offre de renouvellement lui est présentée par l’Athletic, Marcelino aurait sollicité sa direction sportive pour évaluer une possible signature lors du marché d’hiver. La valeur estimée de Muniain atteint les 10 millions d’euros, et si aucune prolongation n’est en vue, son transfert pourrait être négocié pour un montant moindre. Cependant, le départ du joueur libérerait une part importante de la masse salariale de l’Athletic, sachant que le joueur perçoit actuellement 2,5 millions d’euros par an.

Il reste à voir si le joueur de Bilbao, qui a passé toute sa carrière au club depuis ses débuts à l’âge de 16 ans et qui en compte désormais 30, optera pour une première expérience ailleurs ou décidera de rester.

De son côté, l’OM a déjà recruté en toute fin de mercato l’argentin Joaquin Correa (29 ans) pour évoluer à ce poste. Reste à savoir si ce dernier sera capable de s’imposer d’ici le prochain marché des transferts.C