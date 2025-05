Merlin en PL ? Grosse concurrence dans le dossier Medina et changement de plan pour le Milan… Les 3 infos mercato OM du jour !

Après une saison réussie de la part des olympiens, l’heure est maintenant au mercato pour l’OM. Soucieux de se renforcer, le club va devoir également gérer ses potentiels départs, alors que c’est Quentin Merlin qui susciterait l’intérêt d’un club anglais.

Pablo Longoria et Medhi Benatia risquent de passer un été mouvementé du côté de la Canebière. Après avoir rempli les objectifs fixés en début de saison, le club va maintenant devoir préparer son prochain exercice en repensant son effectif. Et si certaines ventes, comme celle de Luis Henrique, ne font plus de doute, d’autres pourraient être également à prévoir, alors que le dirigeant marocain avait annoncé que plusieurs éléments n’étaient pas intransférables.

Et récemment, nous avons appris que c’est Quentin Merlin qui susciterait de l’intérêt à l’étranger, et plus précisément en Angleterre. Comme révélé par des informations de La Provence, le latéral gauche, qui a connu une saison en dents de scie, aurait été approché par le club de Bournemouth durant le sprint final. Des approches qui n’auraient aboutit à rien, le joueur français se concentrant sur les enjeux de fin de saison.

Merlin, vers un départ cet été ?

Un signe quand même de l’intérêt suscité par le latéral de 23 ans, lui qui devrait disputer l’Euro Espoir avec l’équipe de France U21. Et si aucune rumeur ne serait sorti concernant des discussions entre le club anglais et l’OM, il faudra cependant se montrer patient. Le club ne cherche pas à se débarrasser du joueur, alors que les dirigeants auraient grandement appréciés les efforts fournis par Merlin, malgré une saison contrasté.

Cependant, hormis les piliers de cette équipe, aucun joueur n’est intouchable. Nul doute donc qu’en cas d’offre irrefusable, le club ne chercherait pas à le retenir à tout prix. Avec un contrat courant jusqu’en 2028, il n’y a cependant aucune urgence à vendre le joueur, et l’OM ne fera pas de cadeaux cet été. Cet intérêt montre quand même que le joueur garde une certaine côte sur le marché des transferts, de quoi laisser une marge de manœuvre pour le club.