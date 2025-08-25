Un Brésilien au milieu, c’est chaud pour Ceballos et un latéral gauche en approche… les 3 infos mercato OM du jour

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 25 aout dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

12 à 15M€ pour Andreas Pereira

Le dossier des renforts estivaux continue de s’animer du côté de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de ESPN Brésil, le club phocéen suivrait avec attention la situation d’Andreas Pereira, milieu de terrain de Fulham en Premier League.

Âgé de 29 ans, l’ancien joueur de Manchester United est sous contrat avec Fulham jusqu’en juillet 2026, mais il ne souhaiterait pas prolonger son bail avec le club londonien même si il dispose d’une année de plus en option. Une position qui ouvre la porte à un départ dès les prochains mois.

A lire aussi : Mercato OM : Le Genoa pourrait encore recruter un indésirable !

Toujours selon ESPN, Fulham espérerait un transfert compris entre 12 et 15 millions d’euros. Une somme déjà plus accessible que les 20 millions d’euros évoqués en début d’année, mais qui reste importante pour les clubs brésiliens. Palmeiras, longtemps intéressé, réfléchirait encore à l’opportunité de se positionner en raison du coût de l’opération.

En parallèle de ce possible retour au pays, Andreas Pereira attire également l’attention en Europe. L’OM figure parmi les clubs intéressés, notamment en raison de l’admiration que porte Roberto De Zerbi au profil du milieu offensif brésilien. L’entraîneur italien apprécierait sa polyvalence et sa capacité à évoluer aussi bien dans l’entrejeu que dans un rôle plus offensif.

Du côté de Fulham, la volonté initiale était de prolonger Pereira. Toutefois, face au refus du joueur, le club anglais étudie désormais les offres possibles pour éviter de le voir partir à un prix moindre à l’approche de la fin de son contrat. À ce jour, aucune proposition concrète n’aurait été transmise, mais l’optimisme reste de mise autour de la faisabilité d’un transfert. L’OM, qui travaille activement sur son mercato, pourrait donc se retrouver en concurrence avec Palmeiras pour tenter d’attirer Andreas Pereira dès l’ouverture de la prochaine fenêtre de transferts.

Ceballos emballé par le projet OM !

L’Olympique de Marseille pourrait frapper un grand coup avant la fin du mercato. Selon Foot Mercato, le milieu espagnol Dani Ceballos, sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, serait intéressé par un transfert vers le club phocéen. Après avoir laissé entendre que son aventure madrilène touchait à sa fin, le joueur de 29 ans pourrait devenir le renfort majeur attendu par les supporters marseillais.

L’Olympique de Marseille semble sur le point de réaliser un transfert majeur en cette fin de mercato estival. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, le milieu de terrain espagnol Dani Ceballos serait en discussions avancées pour rejoindre le club phocéen. Actuellement sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2027, Ceballos a récemment alimenté les spéculations en publiant le message « Last Dance » sur ses réseaux sociaux après son entrée en jeu lors du match contre Oviedo (3-0), ce qui pourrait suggérer la fin de son aventure madrilène.

A lire aussi:Mercato OM : Les dernière infos sur le dossier Adrien Rabiot !

🚨🔵⚪️🇪🇸 #Ligue1 | ❗️Dani Ceballos veut rejoindre l’OM ➡️ Journée importante pour les négociations entre les deux clubs pour tenter de trouver un accord totalhttps://t.co/mZ0lFgB5lk pic.twitter.com/mIGi7GSE1l — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 25, 2025

L’OM, qui a déjà investi 65 millions d’euros cet été pour renforcer son effectif, voit en Ceballos une opportunité stratégique pour étoffer son milieu de terrain. Le club marseillais envisage un prêt avec option d’achat, voire une obligation d’achat, afin de sécuriser l’arrivée du joueur de 29 ans. Cette démarche intervient alors que le dossier Adrien Rabiot reste incertain, et que le départ de Jonathan Rowe pour Bologne a été officialisé.

Pour les supporters marseillais, l’arrivée de Ceballos représenterait un renfort de poids, apportant son expérience internationale et son palmarès impressionnant, notamment avec ses trois titres en Ligue des Champions. Les négociations sont en cours, et le dénouement pourrait intervenir dans les prochains jours, offrant ainsi à l’OM une fin de mercato particulièrement animée.

ça avance pour Emerson Palmieri

L’Olympique de Marseille cherche activement à combler un problème persistant sur le côté défensif. En effet, le départ de Quentin Merlin à Rennes a laissé un vide à gauche, et Ulisses Garcia est aujourd’hui le seul joueur naturel à occuper ce poste. Face à l’urgence, la cellule de recrutement de l’OM, dirigée par Mé­hdi Benatia, intensifie ses efforts pour dénicher un latéral gauche expérimenté, capable d’assumer immédiatement le rôle de titulaire pour Roberto De Zerbi…

Selon FootMercato, deux pistes principales sont à l’étude : Kostas Tsimikas (Liverpool) et Emerson Palmieri (West Ham). Toutefois, Emerson semble désormais le favori, avec des discussions qui progressent plus concrètement en sa faveur.

Emerson Palmieri, âgé de 31 ans en 2025, dispose d’un profil particulièrement séduisant. Titulaire régulier à West Ham la saison précédente (31 matches, avec 2 buts et 1 passe décisive), il cumule une solide expérience en Premier League, en Serie A et en compétitions européennes.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇮🇹 #Ligue1 | ✍️ Emerson Palmieri se rapproche de l’OM ❗️ Le latéral gauche arriverait libre en provenance de West Ham 🛎 Ding Donghttps://t.co/7zqHnWMcKg pic.twitter.com/G2MI7g5cMW — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 25, 2025



Son palmarès est remarquable : ancien joueur de l’OL, de la Roma, de Chelsea, puis de West Ham, il est le premier footballeur à avoir remporté toutes les coupes européennes majeures (Ligue des champions, Ligue Europa, Supercoupe d’Europe, Ligue Europa Conférence) ainsi que l’Euro 2020 avec l’Italie.

A lire aussi:Mercato OM : Les dernière infos sur le dossier Adrien Rabiot !

Avec la clôture imminente du mercato, le dossier Emerson Palmieri s’impose comme une priorité stratégique pour l’OM, à la recherche d’un latéral gauche fiable, expérimenté et rapidement opérationnel. À suivre, d’ici la fin août, pour voir si le club phocéen concrétise cette piste.