Un club italien s’intéresse à Mattéo Guendouzi ! Un ailier gauche dans le viseur de Pablo Longoria? MBemba a reçu une offre majeure ! Les 3 infos OM de ce mardi !

Mercato OM : Un club italien s’intéresse à Mattéo Guendouzi !

Mattéo Guendouzi est cité parmi les joueurs susceptibles de quitter l’Olympique de Marseille. L’international français intéresserait la Lazio de Rome pour remplacer le départ de Milinkovic-Savic vers l’Arabie Saoudite.

Ces dernières, l’avenir de Mattéo Guendouzi à l’Olympique de Marseille est remis en question. Le milieu de terrain serait sur la liste des transferts de Pablo Longoria qui, d’après L’Equipe, lui chercherait une porte de sortie via une société d’agent.

D’après les informations du Corriere Dello Sport, Guendouzi ferait partie de la short-list de la Lazio de Rome pour renforcer son milieu de terrain. Après le départ de Milinkovic-Savic en Arabie Saoudite, le club de Serie A doit recruter à ce poste. Il ne serait qu’une option B puisque le favori reste Samuele Ricci du Torino.

Guendouzi prêt à rester

Pour le moment, après la saison compliquée qu’il a vécu avec Igor Tudor, Guendouzi ne fait pas bousculer les clubs. Aston Villa et West Ham avaient manifesté un intérêt mais aucune offre n’est arrivée sur la table.

Début juin, Mattéo Guendouzi avait confié dans Rothen S’enflamme sur RMC, son envie de rester à l’Olympique de Marseille : « Comme je l’ai toujours dit, j’ai toujours voulu faire de grandes choses ici, gagner des trophées. C’est quelque chose qui me tient vraiment à coeur, et encore plus à l’Olympique de Marseille. Je suis un peu resté sur ma faim en cette fin de saison, parce qu’il y a un goût d’inachevé. J’ai vraiment envie de faire de belles choses ici. On va peser le pour et le contre, il y aura des réflexions, une bonne discussion avec le club. »

Mercato OM : Un ailier dans le viseur de Pablo Longoria!

D’après les informations du journal L’Equipe, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Wilson Isidor, joueur du Lokomotiv Moscou qui évolue au poste d’ailier gauche.

Le recrutement de l’Olympique de Marseille impressionne en Ligue 1 mais aussi en Europe. Avec de nombreux joueurs de qualité qui ont rejoint l’OM, le club doit maintenant avancer sur les départs et c’est ce qui semble se tramer avec Ünder et Malinovskyi voire Vitinha !

L’OM veut Wilson Isidor?

Si Pablo Longoria a affirmé en conférence de presse qu’aucun joueur ne devrait débarquer à moins qu’il évolue au poste de latéral droit, L’Equipe nous informe ce mardi qu’un joueur est sur ses tablettes ! Il s’agirait de Wilson Isidor, ailier gauche français qui joue actuellement au Lokomotiv Moscou.

« L’OM travaille sur un transfert sec, mais il lui faudra d’abord sortir un ou deux éléments offensifs (Cengiz Ünder, Ruslan Malinovsky) de son effectif, précise le quotidien sportif dans son édition du jour. Isidor intéresse d’autres clubs de L1. En janvier dernier, il avait été tout proche, un temps, de Lyon puis de Lorient. »

On est complet — Longoria

En conférence de presse, Pablo Longoria expliquait que l’effectif était déjà au complet d’après lui et qu’il ne devrait pas y avoir de recrues dans les prochains jours. Les départs d’Ünder et Malinovskyi pourrait le faire changer d’avis. Devant les journalistes, le président a évoqué le dossier Sanchez et le probable départ de Vitinha.

« On est complet. Tous les postes sont doublés à part sur le poste de latéral droit. Sur la situation de Vitinha, rien n’a changé. Il n’est pas sur le marché. Il a fait une bonne entrée la semaine dernière. Il n’y a rien de concret. Quelques clubs étaient intéressés pour Chancel Mbemba à la mi-juillet. Mais après avoir discuté avec lui, on a pris la décision de le garder avec nous »

Mercato OM : Mbemba a reçu une offre majeure !

Hier, lors de la conférence de presse de présentation de Iliman Ndiaye, le président de l’OM Pablo Longoria a expliqué que Chancel MBemba sera olympien cette saison. Selon l’Equipe, le joueur aurait reçu un offre très lucrative en provenance d’Arabie Saoudite.

Pablo Longoria a évoqué le mercato de l’OM la situation de Chancel Mbemba hier face aux journalistes à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Iliman NDiaye.

« Avec MBemba, il y avait des clubs intéressés, mais à mi-juillet. On a discuté avec le joueur et il devrait rester, continuer avec nous à Marseille, » a ainsi déclaré le dirigeant espagnol au sujet du défenseur central olympien.

A en croire les informations du journal l’Equipe, l’ancien joueur du FC Porto aurait reçu une offre une offre majeure en provenance d’Arabie Saoudite avec à la clé un salaire largement supérieur à celui qu’il perçoit à Marseille. Le club marseillais aurait également pu percevoir une indemnité de transfert non négligeable pour un jour arrivée libre un an auparavant.

Mais Chancel Mbemba aurait décliné l’offre préférant poursuivre son aventure à l’OM et en privilégiant l’aspect sportif avec en ligne de mire une nouvelle participation en Coupe de d’Europe.

