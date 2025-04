Un échange surprenant? Greenwood pisté? 5 clubs veulent Henrique… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Un échange surprenant? Greenwood pisté? 5 clubs veulent Henrique…

Mercato OM : Vers un échange surprenant et inattendu ?

Le club lombard serait intéressé par le latéral bosnien de l’OM, Amar Dedic. En parallèle, Ismaël Bennacer pourrait rester à Marseille. Une opération croisée est évoquée par un média italien.

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, les premières pistes commencent à émerger. En Italie, le site spécialisé Spaziomilan évoque une possible opération entre l’AC Milan et l’Olympique de Marseille. Le club milanais aurait coché le nom d’Amar Dedic, pendant que l’OM songerait à conserver Ismaël Bennacer, actuellement prêté par les Rossoneri.

Milan cible Dedic, l’OM séduit par Bennacer

Recruté par Marseille lors du dernier mercato hivernal, Amar Dedic n’a pas encore trouvé une place de titulaire indiscutable dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Mais son profil, jeune et polyvalent, intéresserait fortement les dirigeants milanais, notamment Geoffrey Moncada et Zlatan Ibrahimovic, en charge de la stratégie sportive.

De son côté, Ismaël Bennacer semble avoir convaincu l’OM depuis son arrivée en prêt. Le club phocéen envisage sérieusement de lever son option d’achat, estimée à 12 millions d’euros. Un montant qui correspondrait à peu de choses près à celui déboursé pour Dedic, ce qui pourrait faciliter un éventuel échange.

Une opération qui reste hypothétique

Selon Spaziomilan, cette double opération n’en serait encore qu’au stade de la réflexion. Aucun accord n’a été trouvé à ce jour, mais les négociations autour de Bennacer pourraient ouvrir la voie à une discussion élargie incluant Dedic.

Côté marseillais, rien ne laisse pour l’instant penser que le club souhaite se séparer rapidement de son latéral bosnien, récemment intégré dans le projet à moyen terme. Toutefois, une offre structurée et cohérente pourrait faire réfléchir les dirigeants olympiens.

Un été animé à prévoir

Alors que l’incertitude demeure autour des grandes manœuvres estivales de l’AC Milan, ce genre de dossier pourrait prendre de l’ampleur dans les semaines à venir. En France comme en Italie, les clubs se préparent à un été mouvementé, avec des échanges de joueurs potentiellement stratégiques.

Une affaire à suivre de près des deux côtés des Alpes.

Mercato OM : cinq clubs visent Luis Henrique !

MERCATO OM – En perte de vitesse dans le sprint final de la saison, l’ailier brésilien de l’OM suscite pourtant l’intérêt de plusieurs clubs européens.

À l’approche d’un mercato estival décisif, Luis Henrique pourrait bien vivre ses dernières semaines sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de L’Équipe, cinq clubs européens auraient coché le nom du Brésilien de 23 ans, malgré une fin de saison compliquée sur la Canebière.

Une attitude qui interroge

Titulaire face à Monaco ce week-end, Luis Henrique a laissé une impression mitigée. Son implication défensive sur le deuxième but de l’ASM, où il couvre maladroitement Breel Embolo au lieu de jouer le hors-jeu, a suscité l’incompréhension du staff olympien. “Une faute professionnelle”, glisse un membre du club, visiblement agacé. Ce n’est pas la première fois que l’ancien joueur de Botafogo est épinglé : en mars, déjà, sa nonchalance contre Lens avait été relevée.

De la polyvalence, mais un mental à relancer

Reconverti en piston droit sous les ordres de Roberto De Zerbi, Luis Henrique conserve néanmoins une certaine cote en interne. Son état d’esprit positif à l’entraînement, sa générosité dans l’effort et ses qualités physiques restent salués, en particulier dans les statistiques internes du club. Mais son manque de concentration récurrent agace, jusqu’à certains coéquipiers qui, à l’image de Mason Greenwood, tentent de le remobiliser.

L’Europe le surveille

Malgré ce passage à vide, Luis Henrique reste un joueur suivi. L’Inter Milan, Newcastle, Nottingham Forest, le Bayern Munich (où il figure dans une liste élargie) et un autre club italien non identifié s’intéressent à son profil. À la recherche de joueurs polyvalents et capables d’évoluer dans plusieurs systèmes, ces formations voient en lui un élément malléable, encore perfectible mais prometteur.

Une vente envisagée avant le 30 juin

L’OM, en quête de liquidités avant la clôture de l’exercice comptable au 30 juin, envisage sérieusement une vente. Il reste à Luis Henrique cinq matches pour convaincre — soit les dirigeants marseillais de le conserver, soit ses futurs employeurs de miser sur lui.

Arrivé à Marseille en 2020 avec l’étiquette de pépite sud-américaine, Luis Henrique se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Sa capacité à se relancer rapidement déterminera l’évolution d’un parcours qui, malgré ses errements, continue de susciter l’intérêt des recruteurs européens.

Mercato : Une offre stratosphérique pour Mason Greenwood ?

L’attaquant anglais de l’Olympique de Marseille, en difficulté ces dernières semaines, suscite un vif intérêt sur le marché des transferts. Selon la presse espagnole, l’Arabie Saoudite serait prête à faire une offre XXL.

Malgré une fin de saison plus poussive, Mason Greenwood reste l’un des atouts majeurs de l’Olympique de Marseille. Arrivé l’été dernier en provenance de Manchester United, l’attaquant anglais a su retrouver un bon niveau sous les couleurs phocéennes, au point de redevenir une cible de choix pour plusieurs clubs européens… et au-delà.

L’Arabie Saoudite entre dans la course

Selon le média espagnol Fichajes, l’Arabie Saoudite serait prête à frapper fort pour s’attacher les services de Greenwood. Une offre de 90 millions d’euros serait à l’étude pour attirer l’attaquant de 22 ans dans le championnat saoudien, où les clubs comme Al-Hilal, Al-Nassr ou Al-Ittihad, pilotés par le Fonds public d’investissement (PIF), continuent de renforcer leurs effectifs.

Si cette proposition venait à se concrétiser, elle représenterait un joli pactole pour l’Olympique de Marseille. Toutefois, en vertu d’un accord conclu avec Manchester United au moment du prêt de Greenwood, l’OM ne toucherait que la moitié du montant du transfert. Les deux clubs se partageraient donc les 90 millions d’euros à parts égales, soit 45 millions chacun.

A lire aussi : OM : “Les joueurs ont laché De Zerbi !”

Un avenir encore flou

Le FC Barcelone faisait jusque-là partie des prétendants les plus sérieux dans le dossier Greenwood. Mais l’entrée en lice des clubs saoudiens pourrait rebattre les cartes. À Marseille, la direction reste attentive. Si l’OM s’était montré réticent à un départ il y a encore quelques semaines, la donne pourrait changer, d’autant plus que les dernières prestations du joueur ont été en demi-teinte.

Samedi dernier, sur la pelouse de Monaco, Greenwood a une nouvelle fois peiné à se montrer décisif. Son entraîneur Roberto De Zerbi reste néanmoins convaincu du potentiel de l’attaquant et espère en tirer davantage dans les mois à venir.

Avec un mercato estival qui s’annonce agité, l’avenir de Mason Greenwood pourrait se décanter rapidement. Si une offre de 90 millions venait à se confirmer, difficile d’imaginer Pablo Longoria la refuser, même si l’OM perdrait l’un de ses éléments les plus prometteurs. Affaire à suivre dans les prochaines semaines.