Un latéral gauche pisté? Négociations lancées pour Clauss? Soulagement pour Balerdi ! Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos Om du jour ! AU programme ce dimanche : Un latéral gauche pisté? Négociations lancées pour Clauss? Soulagement pour Balerdi !

D’après les informations d’un média chilien, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs intéressés par le profil de Gabriel Suazo, latéral gauche du Toulouse FC !

Ces dernières années, l‘Olympique de Marseille a eu quelques soucis au poste de latéral gauche. Avec l’arrivée de Merlin, la direction espère certainement en finir avec cette position et a misé sur l’avenir. Seulement, le Français est un peu seul à ce poste et aura besoin d’une doublure pour la saison prochaine. Dans cette optique, le club s’intéresserait à Gabriel Suazo d’après les informations de DSSports Chile. Le média affirme que les Olympiens font partie de la liste des clubs qui apprécient le profil du Toulousain, en plus de Lyon et d’Everton.

Sans coupe d’Europe, et avec la grande incertitude des revenus liées aux droits TV, Marseille va devoir fortement réduire sa masse salariale. Toutefois, selon les informations du journal La Provence, Pablo Longoria aimerait conserver trois jours importants de l’effectif actuel: Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba et Pierre-Emerick Aubameyang.

Il faudra pour cela prolonger et revoir à la hausse le salaire du défenseur central argentin, auteur de sa meilleur saison sous le maillot olympien. Cela dépendra également des offres et des opportunités de chacun d’entre eux. Mais visiblement, la volonté est de conserver ses meilleurs éléments et d’exfiltrer ceux qui n’ont pas donné satisfaction pour réduire de manière drastique la masse salarial ainsi que le nombre de joueurs au sein de l’effectif professionnel la saison prochaine.

Après la grosse saison qu’il vient de réaliser, les prétendants ne manquent pas pour Léo Balerdi. L’Atlético Madrid qui s’était positionné devrait finalement récupérer un autre joueur.

Depuis la début de la saison de l‘Olympique de Marseille, l’un des joueurs s’est révélé ! En effet, Leonardo Balerdi est devenu l’un des cadres du club et a forcément attiré les clubs européens pour cet été. Ces dernières semaines, c’est l’Atlético Madrid qui semblait le plus chaud sur ce dossier. Seulement, l’OM ne semblait pas vouloir s’en séparer. D’après les informations de Fabrizio Romano, le club espagnol est en train de boucler l’arrivée d’un autre joueur à ce poste : Robin Le Normand. Un soulagement pour les Marseillais?

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid are advancing to complete Robin Le Normand deal soon.

Negotiations underway between clubs, Atléti want him to be the first centre back signing.

Personal terms already agreed, working on club-to-club deal with confidence. pic.twitter.com/G0vcUHpIa8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2024