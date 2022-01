Un second départ bientôt officiel, deux joueurs positifs au COVID-19, Alvaro la priorité d’un club de Ligue 1… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Un second départ bientôt officiel, deux joueurs positifs au COVID-19, Alvaro la priorité d’un club de Ligue 1.

Mercato OM : Alvaro priorité d’un autre club ? Valence en stand by ?

Très attaché à l’OM mais peu utilisé par Jorge Sampaoli, Alvaro semble se faire à l’idée d’un départ lors de ce mercato d’hiver. Alors qu’un prêt au FC Valence semblait bien engagé, le forcing des Girondins de Bordeaux peut-il changer la donne?

Alvaro, qui a prolongé en mai dernier jusqu’en 2024, n’est pas un homme fort dans la tête de Jorge Sampaoli. Depuis le début de la saison, le défenseur espagnol a disputé deux matches en Ligue Europa, 6 en Ligue 1 (5 comme titulaire) et 2 en Coupe de France. Le joueur de 32 ans n’était pas dans l’optique de partir, mais sa situation et l’intérêt du FC Valence aurait fait évoluer ce dernier. Selon FootMercato, « Bordeaux a passé la seconde sur le dossier et a fait d’Alvaro sa priorité défensive hivernale. »

Bordeaux veut Alvaro, le joueur marseillais peut-il rejoindre un rival ?

Le club girondin a d’ailleurs lancé un nettoyage de son effectif afin de dégager une marge de manoeuvre sur sa masse salariale. Une source interne bordelaise a confirmé au média spécialisé dans le mercato des discussions en cours avec l’entourage du joueur. Reste à savoir si le joueur de 32 ans, particulièrement attaché à l’OM et à ses supporters, s’imagine rejoindre un rival…

Le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile — Alvaro

En conférence de presse, le principal intéressé avait dernièrement annoncé qu’il donnerait tout pour essayer de gagner sa place dans la défense olympienne… Face à Bordeaux, il n’était pas disponible puisqu’il était positif à la COVID-19.

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)

OM : Un nouveau gros coup dur pour Sampaoli face au LOSC?

Après les absences de Gerson, Milik et Alvaro pour cause de COVID-19, deux autres joueurs ont été testés positifs à l’Olympique de Marseille selon L’Equipe. Il s’agirait de William Saliba et Luan Peres !

Gros coup dur pour Jorge Sampaoli ! Depuis le début de l’année civile 2022, les absents liés au COVID-19 s’enchaînent. Pour la première rencontre face à Chauvigny en Coupe de France, le coach argentin n’a pas pu compter sur Konrad De la Fuente.

Saliba et Luan Peres positifs au COVID-19

Le match à Bordeaux (victoire historique sur le score de 1-0 grâce à Ünder) a également été impacté par ces absences avec Gerson, Milik ainsi qu’Alvaro Gonzalez. Ce mercredi, le journal L’Equipe nous informe que deux nouveaux cas sont apparus côté marseillais !

Jorge Sampaoli devra faire sans deux de ses cadres : William Saliba et Luan Peres. Les deux défenseurs centraux auraient été testés positifs à la COVID-19 et pourraient donc être absents pour la rencontre face au LOSC. Ils ont été placés à l’isolement selon le quotidien sportif et devraient être re-testés dans les prochains jours afin d’assurer leur présence ou non pour la réception de ce dimanche.

Le Covid va être déterminant dans les prochaines semaines — Sampaoli

« Je pense que le Covid va avoir un rôle très important sur la suite de la saison, avec de plus en plus de cas positifs en France et dans le monde. La diffusion est même plus rapide qu’au début de la pandémie, les chiffres ne feront que grimper. Ici, à l’OM, il y a pour l’instant deux cas seulement, deux joueurs qui seront forfaits pour le match à venir, dimanche. Tout le reste du groupe est disponible, mais il faudra être très prudent, le Covid va être déterminant dans les prochaines semaines. Quant à Valentin Rongier, il ne s’est pas entraîné hier (jeudi) et aujourd’hui (vendredi), il est touché au pied, il est revenu de vacances ainsi. Son état ne s’est pas amélioré ces dernières heures. On va attendre de voir s’il se sent mieux ce week-end. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

Mercato OM : Un second départ serait tout proche d’être officialisé !

Après le départ de Jordan Amavi, l’Olympique de Marseille serait proche d’officialiser un second départ. Prêté depuis le début de la saison à Elche, Dario Benedetto va faire son retour à Boca Juniors !

L’Olympique de Marseille n’est pas franchement le club spécialiste en terme de vente… Pourtant, un second joueur marseillais serait tout proche d’être transféré lors de mercato d’hiver 2022 ! Après le prêt avec option d’achat de Jordan Amavi vers l’OGC Nice il y a quelques jours, l’OM pourrait laisser filer un autre joueur !

Un transfert sec pour Benedetto vers Boca !

Prêté à Elche depuis le début de la saison, Dario Benedetto n’avait pas vraiment réussi à s’imposer en Liga. L’Argentin semblait souffrir de son départ de l’Argentine, même lorsqu’il était à Marseille… Selon les informations de TyC Sports, le média qui nous avait informé de l’arrivée de Benedetto à l’OM, Pipa va faire son retour à Boca Juniors !

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours mais cette fois-ci, le média argentin annonce un accord trouvé entre les deux clubs. Il s’agirait d’un transfert sec, pas d’un prêt. La somme n’est pas évoquée mais la durée du contrat qu’il y signera serait de deux saisons et demi.

Sampaoli veut un défenseur central/latéral et un latéral offensif

Avec ce second départ, la masse salariale pourrait respirer un peu plus côté marseillais ! Bien que prêté à Elche, l’Olympique de Marseille prenait certainement une partie du salaire de l’Argentin. La somme du transfert n’est pas encore évoquée mais cela est toujours bon pour les finances du club… De quoi investir à nouveau? Les récentes rumeurs envoient Cédric Bakambu et Sead Kolasinac vers l’Olympique de Marseille.

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)