Une décision qui fait grincer des dents, l’incompréhension de Benatia et une bonne nouvelle pour De Zerbi… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Une décision qui fait grincer des dents, l’incompréhension de Benatia et une bonne nouvelle pour De Zerbi…

OM : Une décision arbitrale incompréhensible, la direction monte au créneau !

Une nouvelle fois, l’OM est en colère contre le corps arbitrage. Le club a, d’après Foot Mercato, écrit à la direction de l’arbitrage après la désignation de Jérémy Stinat au sifflet pour le prochain match des Marseillais.

Lors de la rencontre face à l’AJ Auxerre qui aura lieu ce week-end, l’Olympique de Marseille a eu la mauvaise surprise de voir que Jérémy Stinat était désigné. Pour rappel, il est à l’origine de la suspension de Medhi Benatia après l’altercation lors de la rencontre face au LOSC. Surpris, l’OM aurait donc écrit à la direction de l’Arbitrage à ce sujet d’après Foot Mercato.

🚨#TeamOM 🔵⚪️ ⚠️l’OM a écrit à la direction de l’Arbitrage pour souligner le manque d’intelligence émotionnelle avec la désignation de Jérémy Stinat pour arbitrer AJA-OM. Celui-là même qui était 4e arbitre contre Lille en coupe qui avait fait exclure Medhi Benatia l’accusant… pic.twitter.com/cqfqbbGqcv — Sébastien Denis (@sebnonda) February 17, 2025

Riolo pousse un coup gueule sur l’affaire Benatia

« On peut comprendre le mécontentement, car l’un montre du doigt et on considère cela comme une menace, tandis que l’autre secoue le bras, mais l’arbitre estime que ce n’est pas aussi grave. Et ça, ce n’est pas normal », a-t-il déclaré, pointant une incohérence dans la décision prise à l’encontre de Benatia.

Les média ont crée un climat autour de Benatia

Daniel Riolo estime que cette perception biaisée découle d’un contexte préétabli, où certains acteurs bénéficient d’une image plus favorable que d’autres : « Il y en a un qui est vu comme le premier de la classe et l’autre comme l’agité. Et je trouve que certaines appréciations sur Benatia dans les médias ont été parfois limites, créant un climat qui conduit aujourd’hui à un jugement différent sur lui. »

L’analyste de RMC Sport comprend ainsi la colère marseillaise, soulignant un possible déséquilibre dans l’application des sanctions : « Sur ce point, la colère des Marseillais est légitime. »

Enfin, Riolo va plus loin en dénonçant une forme d’iniquité dans la perception de certains dirigeants du football français : « Je comprends aussi que Benatia en ait assez de toujours passer pour le méchant, tandis que d’autres, comme Campos, Maurice ou Létang, échappent aux critiques. »

Une sortie médiatique qui alimente encore un peu plus le débat sur l’équité des décisions disciplinaires en Ligue 1.

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 30, 2025

OM : L’incompréhension de Medhi Benatia

A l’annonce de l’arbitre pour la prochaine rencontre de l’OM face à l’AJ Auxerre, Medhi Benatia a partagé son incompréhension sur les réseaux sociaux.

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia, avait été injustement suspendu par Jeremy Stinat pour des propos et une gestuelle que l’arbitre a considéré comme « menaçants ». L’ancien défenseur a été surpris de voir que l’arbitre pour la prochaine rencontre de l’OM face à l’AJA ne serait autre que Jeremy Stinat. Sur les réseaux sociaux, il a répondu à un post relayant cette information.

OM : Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi?

Après avoir été mis de côté lors de la rencontre face à l’ASSE, Luiz Felipe devrait finalement être prêt pour le match contre l’AJA ce week-end.

L’OM affronte l’AJ Auxerre ce week-end. Luiz Felipe, recrue hivernale de l’OM qui était en tribunes lors du match contre l’ASSE, devrait être de retour. Pour Roberto De Zerbi, c’est une solution en plus après la suspension annoncée de Leonardo Balerdi.

🚨Luiz Felipe 🇮🇹 à passé de nouveaux tests médicaux !!! 👉 Ils sont rassurants, le joueur espère enfin vivre ses débuts avec l’OM ce week-end !!!! 🗞️ @laprovence pic.twitter.com/cz0mIDao4k — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) February 18, 2025

Face à AJ Auxerre, Roberto De Zerbi se trouve dans l’obligation de revoir sa stratégie pour le prochain match de l’OM. L’entraîneur marseillais doit en effet se passer de Leonardo Balerdi, suspendu suite à l’accumulation de trois cartons jaunes. Cette absence significative impacte directement l’organisation défensive de l’équipe. Pour compenser ce manque, une réorganisation tactique sera nécessaire, obligeant le coach à repenser l’équilibre entre défense et milieu de terrain. Ce challenge pourrait également constituer une opportunité pour d’autres joueurs de prouver leur valeur sur le terrain et d’apporter une nouvelle dynamique à l’équipe.

Qui pour remplacer Balerdi face à l’AJA ?

D’autant qu’un doute persiste quant à la disponibilité du remplaçant naturel du défenseur argentin Luiz Felipe Ramos, la recrue hivernale qui n’a pas pu disputer ses premières minutes lors du match contre l’ASSE ce week-end. Selon les explications de son entraîneur, « Luiz Felipe a ressenti une gêne au mollet après l’entraînement de vendredi, donc on a pensé qu’il était plus juste de ne rien risquer. On verra la situation lundi ou mardi. Leonardo Balerdi (suspendu, ndlr) sera absent à Auxerre et il faudra voir qui mettre à sa place ». Ces propos mettent en lumière l’importance d’une gestion prudente des effectifs avant d’engager le combat contre un adversaire redoutable.

🎙️ « Felipe #Ramos ? un transfert qui a peut-être été sous-estimé de votre part »#DeZerbi : « L’objectif pour moi est de prendre les trois points demain. C’est la seule chose que j’ai en tête. Luiz Felipe est un joueur très important et très fort, un transfert qui a peut-être été… pic.twitter.com/QTjrpZbwSo — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 14, 2025

Felipe pas encore prêt? Kondogbia aligné ?

Pour pallier ces incertitudes, la solution la plus logique semble être de faire jouer Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain ayant participé aux deux derniers matches, possède la polyvalence nécessaire pour évoluer en défense centrale. Sa présence pourrait assurer une transition harmonieuse entre la défense et l’attaque, tout en offrant une stabilité indispensable face à AJ Auxerre. Ce choix tactique devrait permettre à l’OM de maintenir une cohésion et une efficacité sur le terrain, répondant ainsi aux exigences stratégiques et techniques de la rencontre. Reste à savoir si la présence de deux gaucher (avec Cornelius) sera optimale dans cette défense…