Une deuxième place ultra importante pour l’OM, le point sur les chantiers à venir dans l’effectif et les priorités pour le mercato… Les 3 infos OM de ce lundi !

Voici les 3 infos OM de ce lundi 12 mai 2025 :

Pourquoi l’OM doit (vraiment) finir 2ème !

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions après sa victoire au Havre (1-3), l’Olympique de Marseille a accompli son objectif et pourrait même s’offrir un match prestigieux pour le gain d’un trophée…

En effet, si l’OM s’impose contre Rennes, assure sa deuxième place, et que le PSG s’impose en finale de Coupe de France face à Reims, il affrontera le club parisien en finale du Trophée des champions. Un rendez-vous qui serait loin d’être anodin pour l’OM qui n’a plus soulevé de trophée depuis plus d’une décennie…

Une perspective de trophée à ne pas négliger !

Au-delà de l’immense satisfaction d’avoir enfin validé sa qualification pour la Ligue des champions ce samedi soir, l’OM peut donc entrevoir une autre perspective stimulante : celle d’une finale face au Paris Saint-Germain pour le Trophée des champions. Bien que ce ne soit pas la plus prestigieuse des compétitions, ce match reste une occasion réelle de soulever un trophée, ce qui n’est plus arrivé au club depuis 2012 et la victoire en Coupe de la Ligue aux dépens de Lyon sur un but de Brandao dans les prolongations…

Amine Gouiri 🇩🇿 veut absolument finir second pour jouer le trophée des Champions face au PSG cet été 🏆🇫🇷 🗞 TikTok : cmarseillebebeoff#TeamOM #HACOM pic.twitter.com/eMzG2LkvvD — Fan OM (@fan______om) May 11, 2025

Treize ans après son dernier titre, l’OM tient donc peut-être là une opportunité précieuse de renouer avec la victoire dans une finale. Une motivation de taille au moment d’aborder la dernière journée contre le Stade Rennais, au-delà même des enjeux économiques non négligeables de terminer le plus haut possible. Car à la clé, c’est aussi la possibilité de disputer, et pourquoi pas de remporter, un trophée qui manque cruellement au palmarès marseillais et qui mettrait du baume au cœur à l’ensemble du peuple bleu et blanc.

a lire aussi : Trophées UNFP (OM) : La seule éclaircie se nomme Gouiri…

Mercato OM : Qui va partir ? Le gros point de l’Equipe sur l’effectif marseillais !

L’Olympique de Marseille aborde le prochain mercato avec un effectif susceptible d’évoluer, malgré la qualification directe pour la Ligue des Champions, acquise à une journée de la fin du championnat. Un atout de poids pour le club phocéen, mais pas une garantie de stabilité pour tous les joueurs.

Des cadres à conserver

Parmi les priorités des dirigeants marseillais figure le dossier Adrien Rabiot. Revenu en Ligue 1 après une parenthèse à la Juventus, le milieu international de 30 ans avait conditionné son avenir à une participation à la Ligue des Champions. Les discussions sont désormais ouvertes pour le convaincre de prolonger son contrat, d’autant plus qu’il avait consenti des efforts financiers pour rejoindre le club.

Son coéquipier et ami Pierre-Emile Höjbjerg devrait, quant à lui, rester à l’OM. Le club s’apprête à lever l’option d’achat de 13 millions d’euros auprès de Tottenham.

Geronimo Rulli (32 ans) et Amine Gouiri (25 ans) ont convaincu le staff, tout comme Amir Murillo (29 ans), qui a prolongé jusqu’en 2028. De son côté, Geoffrey Kondogbia (32 ans) reste un élément clé du dispositif de De Zerbi, malgré un salaire élevé (450 000 € mensuels).

Ismaël Bennacer (27 ans), arrivé en janvier, a traversé une saison perturbée par les blessures, mais conserve le soutien des dirigeants. Bilal Nadir (21 ans) et Ulisses Garcia (29 ans) devraient également rester, tandis que Jonathan Rowe (22 ans) devra confirmer son potentiel après une première saison mitigée. Faris Moumbagna a affiché un très bon état d’esprit apprécié par le staff.

A lire aussi : Pourquoi l’OM doit (vraiment) finir 2ème !

De gros dossiers à régler

Si certains joueurs ont sécurisé leur avenir à Marseille, d’autres pourraient quitter le club. Mason Greenwood (23 ans), meilleur buteur de l’équipe avec 19 buts en championnat, est l’un des dossiers les plus complexes. Malgré son impact sportif, il reste un profil clivant en Angleterre et une vente n’est pas exclue en cas d’offre conséquente.

En défense, Leonardo Balerdi (26 ans) représente l’un des atouts les plus bankables du club, tandis que Luis Henrique (23 ans) suscite des intérêts à l’étranger, notamment à l’Inter Milan. Le cas de Valentin Rongier (30 ans) reste incertain, son contrat arrivant à échéance en 2026.

Des départs inévitables ?

Quentin Merlin pourrait avoir des opportunités, et pourrait quitter Marseille, tout comme Derek Cornèlius qui n’a pas convaincu, tout comme Bamo Meité, de retour d’un prêt raté de Montpellier. Quid de Luiz Felipe Ramos, qui n’a participé qu’à 3 matches depuis son arrivée en janvier ?

Parmi les potentiels partants figurent également Neal Maupay, Amine Harit, Pol Lirola et Alar Dedic ou encore Jeffrey De Lange. De plus, Chancel Mbemba (30 ans) quittera le club librement après une saison de mise à l’écart.

L’été s’annonce donc décisif pour l’effectif marseillais, avec des choix stratégiques à opérer pour Pablo Longoria et son staff, entre continuité et renouvellement.

Mercato OM : le club a ciblé ses deux priorités pour cet été !

Maintenant que la qualification directe en Ligue des Champions est garantie pour les olympiens, les dirigeants vont pouvoir se concentrer sur les tâches de cet été et avancer sur des dossiers mercato ! Le club aurait même déjà ciblé ses deux priorités à des postes clef pour l’effectif.

Les hommes de Roberto De Zerbi ont dû célébrer la qualification directe en Ligue des Champions ! Après le succès face au Havre (1-3) lors de la 33ème journée de Ligue 1, l’OM va pouvoir avancer sur le vrai chantier de cet été : la construction de l’effectif en vue de la coupe aux grandes oreilles. Une tâche qui s’annonce cruciale pour le club et qui risque de déterminer la dynamique du club pour les années à venir.

Et si l’opération s’annonce dure, le club aurait déjà commencé à travailler sur certains noms afin de venir garnir les rangs de De Zerbi. En effet d’après La Provence, Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient fait de leur priorité les noms d’Aymeric Laporte et Angel Gomes. Deux joueurs ayant déjà disputé plusieurs matchs en Ligue des Champions et qui présentent des profils que l’OM recherche.

A lire aussi : OM : Les messages forts de Longoria !

Une volonté de correspondre au jeu de De Zerbi !

Selon @LaProvence, deux noms figurent en haut de la liste pour le #MercatOM : Angel Gomes et Aymeric Laporte. — OManiaque (@OManiaque) May 12, 2025

Si l’OM souhaite faire un bon parcours en coupe d’Europe l’année prochaine, la stratégie mise en place serait de cibler des joueurs capables de disputer ce genre de rencontre. En recrutant le défenseur expérimenté de 29 ans et le milieu offensif de 23 ans, le club mise sur la qualité à un moindre coût. Car si les deux joueurs sont ciblés, c’est aussi en partie grâce à l’opportunité financière, en plus de sportive, qu’ils représentent.

Laporte et Gomes libres et courtisés !

En froid avec le club d’Al Nassr depuis plusieurs semaines, Aymeric Laporte devrait voir son contrat résilié. Une situation similaire pour Angel Gomes qui devrait partir libre à la fin de son contrat, cet été. De plus, les deux joueurs correspondraient au style de jeu souhaité par l’entraîneur marseillais, qui se montre exigeant envers les joueurs prêt à venir au club. Deux transferts de qualité sans indemnité de transfert !