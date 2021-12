Une grosse sanction pour Aulas? Alvaro est cash sur son avenir et l’énorme colère de Cardoze… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Une grosse sanction pour Aulas? Alvaro est cash sur son avenir et l’énorme colère de Cardoze.

Mercato OM : Alvaro est cash concernant son avenir à Marseille !

Il y a près d’une semaine, RMC Sport annonçait qu’Alvaro Gonzalez se questionnait sur son avenir à l’Olympique de Marseille. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’Espagnol n’a pas caché son envie de pousser pour montrer qu’il est toujours là !

Sorti du onze de Jorge Sampaoli dès le début de la saison, Alvaro Gonzalez réussit tout de même à gratter quelques minutes. Profitant des mauvaises prestations de Leonardo Balerdi, il semble avoir pris la place de l’Argentin dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

Le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile — Alvaro

La semaine dernière, il a été titularisé face à Nantes puis face à Brest… Il n’a pas démérité et semble prendre de plus en plus d’ampleur dans l’effectif marseillais alors qu’il ne partait pas gagnant avec son profil bien différent de ce que recherche le coach argentin.

En conférence de presse, il a été questionné au sujet de son avenir. RMC Sport affirmait il y a près d’une semaine que l’Espagnol se questionnait sur son futur et s’il ne serait pas mieux pour sa carrière de quitter le club. Devant les journalistes, il a affirmé que ce n’était pas une situation facile mais qu’il compte bien continuer de travailler pour gagner sa place. =

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)

Alvaro a une situation personnelle qui ne lui convient pas, qui fait qu’il se pose des questions — Germain

D’après les informations du journaliste Florent Germain de RMC, Alvaro voyait son futur à Marseille en pointillé à cause de son faible temps de jeu…

« Alvaro Gonzalez ? Il a l’esprit club. Lui, il a ça au fond de lui. Mais ça n’empêche pas qu’il a une situation personnelle qui ne lui convient pas, qui fait qu’il se pose des questions » Florent Germain – Source : After Marseille (29/11/21)

OM : La grosse colère de Jacques Cardoze pour dénoncer les pratiques de la LFP !

L’Olympique de Marseille est dans l’attente des décisions de la LFP. Ce mercredi, Jacques Cardoze se serait présenté de les journalistes dans une colère noire.

Après les incidents survenus le 21 novembre dernier à Lyon, l’Olympique de Marseille ne connaît toujours pas les sanctions de son adversaire et le sort du match. Ce mercredi 8 décembre, la LFP donnera son verdict concernant cette affaire.

Toujours dans l’attente de la décision de la Commission de la LFP, les supporters marseillais espèrent ne pas avoir à rejouer la rencontre et obtenir les trois points. Ils attendent également des sanctions exemplaires envers le club lyonnais.

Le club ne prendra pas en compte les décisions de ce soir — Cardoze

Ce mercredi, Jacques Cardoze se serait présenté devant les journalistes dans une colère noire selon les informations de RMC Sport. Le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille aurait déclaré : « La LFP méprise Marseille! Le club ne prendra pas en compte les décisions de ce soir. »

Ce dernier dénonce notamment le fait que l’Olympique de Marseille n’ait pas été convié lors des discussions autour des décisions et que seul Lyon et Jean-Michel Aulas ont pu se défendre. Le club « victime » de cette situation n’a pas pu faire entendre sa voix et livrer sa version des faits.

Ces propos sont honteux car ça donne une image du football français qui est désastreuse — Rothen

Dans les médias, Jean-Michel Aulas n’a plus beaucoup de défenseurs… Sur RMC notamment, Jérôme Rothen a trouvé scandaleux les récents propos du président lyonnais.

« Ces propos de Jean-Michel Aulas sont honteux. Ils sont honteux car ça donne une image du football français qui est désastreuse. Elle l’est déjà par rapport à ce qu’il se passe en dehors des terrains, car sportivement depuis le début de l’année c’est quand même rafraîchissant. (…) Aulas, je suis encore plus déçu de lui. Ce n’est pas quelqu’un qui est dans le foot depuis 1 an ou 2, il connait le foot, c’est lui tout seul qui a monté ce club. Sauf qu’on a besoin d’avoir des gens compétents avec la tête sur les épaules et qui prennent du recul. Il faut prendre de la hauteur et Jean-Michel Aulas n’en prend pas assez, il défend sa boutique » Jérôme Rothen – Source : RMC (07/12/21)

Lyon – OM : Une grosse sanction pour Aulas ?

Le match Lyon – OM arrêté suite au jet d’une bouteille dans le visage de Dimitri Payet a été arrêté. La commission de discipline de la Ligue va décidé des conséquences des incidents de ce match ce soir, Jean Michel Aulas pourrait lui aussi être sanctionné.

En effet, dans son rapport l’arbitre de la rencontre, Monsieur Ruddy Buquet a clairement expliqué que le président lyonnais l’avait menacé. Une affirmation qui pourrait conduire à de lourdes sanctions pour JMA si ces déclarations sont avérées. C’est en tout cas ce que pense le journaliste Geoffrey Garétier sur Canal+.

C’est une grosse sanction qui attend Aulas, si tout cela est avéré — Garétier

« C’est très grave ! Tout est grave dans cette histoire, pas uniquement le jet de bouteille qui a atteint Payet et qui a provoqué l’arrêt du match OL-OM. Là, c’est un dirigeant de club, qui de manière circonstanciée et détaillée, est mis en accusation par l’arbitre, l’autorité officielle du football sur ce match, pour des propos inconvenants et déplacés. En réalité, Aulas se prévaut de ses deux fonctions de dirigeant au Comex de la FFF et Conseil d’Administration de la LFP, pour contester à Monsieur Buquet le droit de prendre cette décision d’arrêter le match. Donc c’est très sérieux ! Si jamais ces propos sont avérés, sachant que l’OL et Aulas vont contester les faits, le président de l’OL pourrait être suspendu pendant six mois de vestiaire d’arbitre, voire de toute fonction officielle, à la Fédé et à la Ligue. C’est une grosse sanction qui l’attend, si tout cela est avéré » Geoffroy Garétier – Source: Canal+ (06/12/2021)

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel prendra sa décision ce mercredi concernant les incidents qui ont provoqué l’interruption du match Lyon vs OM du 21 novembre dernier, RMC Sport s’est procuré le rapport de l’arbitre Ruddy Buquet. L’arbitre y explique n’avoir jamais voulu reprendre la rencontre et raconte les menaces proféré par le président lyonnais Jean Michel Aulas à son encontre.

« Je tiens à préciser que M. Aulas Jean-Michel, président de l’Olympique Lyonnais, a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire: « La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du Comex (le comité exécutif de la Fédération française de football, ndlr) et ça ne va pas en rester là » ». Ruddy Buquet – source : RMC (06/12/2021)