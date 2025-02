Une première vs Auxerre? Canal + réouvre le dossier des droits TV? Une mauvaise nouvelle pour le dossier Greenwood? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Une première vs Auxerre? Canal + réouvre le dossier des droits TV? Une mauvaise nouvelle pour le dossier Greenwood?

OM : Grande première face à l’AJA samedi ?

A l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, l’OM va se déplacer à Auxerre pour affronter l’AJA. Au match aller, l’OM s’était lourdement incliné à domicile et veut sa revanche. Un nouvel élément pourrait débuter pour ce match.

Luiz Felipe est enfin sur le point de faire son apparition sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Recruté en provenance de l’Arabie saoudite, le défenseur central est arrivé avec l’ambition de gagner du temps de jeu, mais son adaptation a été freinée par une gêne musculaire au mollet qui l’a empêché de participer aux derniers matchs. Depuis son arrivée, Luiz Felipe a dû patienter sur le banc, mais cette période d’attente pourrait bientôt toucher à sa fin.

Felipe lacé à la place de Balerdi face à Auxerre ?

D’après La Provence, les dernières informations concernant son état de forme sont très positives. L’ancien joueur de la Lazio est désormais sur le point de faire ses débuts avec l’OM, et cela pourrait se concrétiser lors de la rencontre face à Auxerre ce week-end. L’absence du capitaine Leo Balerdi, suspendu pour ce match, ouvre une opportunité en or pour Luiz Felipe, qui pourrait même débuter la rencontre en tant que titulaire.

L’espoir est de mise pour lui, car après plusieurs semaines sans compétition, le manque de rythme pourrait représenter un défi. Toutefois, si son intégration dans l’équipe se fait avec succès, il pourrait s’imposer rapidement dans le système de jeu de l’OM. La saison de Luiz Felipe à l’OM commence bientôt, et ses supporters espèrent déjà voir de belles performances sur le terrain.

OM – Droits TV : Canal + réouvre la porte?

Le chaos autour des Droits TV continue à la LFP avec Vincent Labrune comme acteur principal de cette chute aux enfers. Canal + revient à la charge et ouvre la porte aux négociations !

Ce n’est pas terminé entre la LFP et Canal + ! Malgré le refus catégorique de revenir dans la course ces derniers mois, la chaîne cryptée reverrait la situation d’un nouvel oeil et serait prêt à relancer un accord. Seulement, d’après L’Equipe, Canal + veut fixer ses exigences avec notamment un contrat longue durée et un investissement proche de celui d’Amazon avec Prime Vidéo la saison dernière, soit environ 259M€ par saison.

🚨Canal + est finalement ouvert aux négociations pour reprendre la Ligue 1, mais sous certaines conditions. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/HqCqoyGZmN — Infos OM (@InfosOM_) February 19, 2025

Di Meco pousse un énorme coup de gueule contre Labrune !

La LFP est dans une posture très compliqué depuis les problèmes liés aux Droits TV. Les dirigeants du football ainsi que les suiveurs commencent à taper du poing sur la table sur les décisions de Vincent Labrune. Eric Di Meco a poussé son coup de gueule sur RMC dans l’émission de Jérôme Rothen.

Dans ce pays, il n’y a jamais de responsables. On a un foot en faillite et on compte sur ceux qui nous ont mis dans la m*rde pour nous en sortir. Après l’expérience Mediapro, comment a-t-on pu faire les mêmes erreurs ? Comment peut-on continuer à soutenir Labrune ? », s’est exclamé l’ancien joueur de l’OM.

⚡️ Di Meco: « Dans ce pays, il n’y a jamais de responsables. On a un foot en faillite et on compte sur ceux qui nous ont mis dans la m*rde pour nous en sortir. Après l’expérience Mediapro, comment a-t-on pu faire les mêmes erreurs ? Comment peut-on continuer à soutenir Labrune ? » pic.twitter.com/2bPpz7dVf5 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 17, 2025

« Ce serait une déception amoureuse pour l’OM »

Après la rencontre contre l’AS Saint-Étienne, Éric Di Meco a fait part de ses craintes concernant une possible séparation entre l’Olympique de Marseille et son actuel entraîneur, Roberto De Zerbi. Bien que l’Italien ait su séduire le club et ses supporters par son jeu et son engagement, des rumeurs circulent sur une éventuelle départ à la fin de la saison.

Sur les ondes de RMC, Di Meco a confié son sentiment de déception à l’idée que De Zerbi quitte Marseille, exprimant une forme de trahison : « Je serais très étonné et déçu par le personnage si De Zerbi met une carotte à l’OM à la fin de l’année. Quand il parle de Marseille, il en parle avec un tel amour que ça serait comme une déception amoureuse. »

🔵⚪ Di Meco : « Je serais très étonné et déçu par le personnage si De Zerbi met une carotte à l’OM à la fin de l’année. Quand il parle de Marseille, il en parle avec un tel amour que ça serait comme une déception amoureuse. » pic.twitter.com/vnBbJ4tQhO — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 17, 2025

Pour l’ex-défenseur marseillais, ce départ serait difficile à digérer, tant il semble que l’amour de De Zerbi pour le club et la ville soit sincère. Il souligne qu’une telle décision ferait d’autant plus mal, car elle viendrait d’un coach apprécié par les fans et qui, selon Di Meco, semblait profondément attaché à l’OM.

Mercato : Une mauvaise nouvelle tombe dans le dossier Greenwood…

Après un début de saison canon, le nom de Mason Greenwood ne peut qu’être associé à de grandes écuries cet été. Malheureusement pour les Marseillais, une clause du contrat pourrait bien embêter les finances de l’OM.

L’OM a relancé sportivement Mason Greenwood après la belle saison qu’il est en train de réaliser. Si cet été le club le vend, il ne récupérera que 50% de la vente comme il a été convenu avec Manchester United qui conserve 50% des droits du joueur. Seulement, les Anglais auraient négocié une autre option : si Greenwood reste pour une deuxième saison, les Reds Devils verront leur pourcentage augmenté à 60% d’après les informations de TalkSport. Un coup dur pour les finances olympiennes…

Selon @talkSPORT, dans l’accord trouvé l’été dernier entre Manchester United et l’#OM concernant Mason Greenwood, il est prévu que le pourcentage reversé aux anglais en cas de plus-value augmente de 50 à 60 % si le joueur reste une 2ème saison à Marseille. — OManiaque (@OManiaque) February 19, 2025

Le PSG met 75M€ sur la table pour Greenwood ?

En effet, selon le média fichajes.net le club parisien aurait même présenté une offre officielle de 75 millions d’euros à l’Olympique de Marseille afin de s’attacher les services de ce jeune talent prometteur. Âgé de 23 ans, Greenwood a rejoint l’OM cet été après avoir quitté Manchester United. Son arrivée dans le championnat français, notamment en Ligue 1, a permis de révéler toute l’étendue de son potentiel. Ses performances sur le terrain ont rapidement attiré l’attention, et les dirigeants parisiens voient en lui un atout majeur pour dynamiser leur attaque.

Un gigante europeo ofrece 75M por Mason Greenwood.https://t.co/gFxJRb7A8I — Fichajes.net (@fichajesnet) February 17, 2025

Un aspect particulier de cette opération renforce son intérêt. Manchester United a négocié une clause stipulant une participation de 50 % sur toute revente future de l’attaquant. « Si l’OM accepte l’offre, le club anglais percevra 37,5 millions d’euros, » précise le journaliste Raúl Cabrera Jiménez. Cette condition rend le transfert d’autant plus attractif pour l’ancien club, assurant une rentrée financière conséquente même après son départ.

De plus, le PSG ambitionne de construire une ligne offensive redoutable. Envisageant un duo explosif aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia, l’équipe de la capitale compte également sur des talents comme Bradley Barcola et Ousmane Dembélé au sein de son attaque. L’ensemble de ces éléments pourrait permettre au club de se positionner parmi les plus grands en Europe dans les années à venir.