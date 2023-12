Vente OM, Romain Molina, anecdotes hallucinantes… Les 3 infos OM du 28/12/2023

Mercato OM : Romain Molina pointe du doigt un transfert incompréhensible

L’Olympique de Marseille a réalisé une première partie de saison plus que décevante. Le recrutement effectué cet été avec des investissements financiers importants est un échec. Dans un entretien accordé au site 90Min, le journaliste indépendant Romain Molina revient sur un transfert estival qu’il juge incompréhensible.

Le journaliste indépendant Romain Molina a accordé un entretien au site 90min. Il évoque notamment la gestion de Pablo Longoria et certains choix difficiles à comprendre en matière de recrutement. Il évoque ainsi l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM cet été.

Aubameyang, tu donnes trois ans de contrat à ce gars ?

« Le mot qui me vient quand on dit Longoria ? L’illusionniste. Il est incroyable. Non mais le contrat d’Aubameyang, c’est soit de l’incompétence soit t’as un problème. Non mais attends parce qu’on me vante Longoria. Attention car c’est un mec qui bosse un minimum, il ne faut pas déconner. Il y en a, ils ne foutent rien. Il y a tellement de va et vient chaque année à Marseille, c’est une réalité. Alors c’est vrai qu’il y avait des problèmes économiques, mais quand tu vois ce qui a été dépensé depuis l’hiver dernier, mais non, c’est abyssal. Mais quand tu vois le niveau de ce que tu ramènes, les salaires aussi. Je reviens sur Aubameyang, j’ai rien contre Aubameyang mais tu donnes trois ans de contrat à ce gars… Même tactiquement, je ne pige pas. Même la complémentarité. Je ne parle que de foot. Surtout quand tu vois la forme qu’il a depuis deux ans, » a ainsi déclaré le journaliste Romain Molina.

OM : Olmeta révèle des anecdotes juste hallucinantes !

Au cours d’un entretien accordé à So Foot, l’ancien gardien de but emblématique de l’Olympique de Marseille Pascal Olmeta a raconté quelques anecdotes particulièrement violentes…

L’ancien portier de l’OM Pascal Olmeta a accordé une interview au magazine So Foot. Un entretien sans filtre, ni langue de bois comme il sait si bien le faire :

« A l’OM, il y a un mec derrière le but qui n’arrêtait pas. « Hé enc… d’Olmeta, fils de p… wa wa wa » Je pensais qu’au bout de dix matchs il arrêterait. Mais non ! Alors je dis à deux potes boxeurs où il se place, et de me le ramener sur le parking après le match. Et bah je l’ai frappé – j’avais un porte-clés de voiture avec une dent de sanglier dans la paume de la main, j’ai toujours la cicatrice. Quand il est tombé, je l’ai shooté à coups de santiags dans la tête. Moi, je ne suis pas un fils de p… Ma mère, je savais d’où elle venait. Si tu ne fais pas ça, dix autres vont se mettre avec lui… Et à la fin je vais me faire tuer ! Desfois, tu sortais avec les voitures, c’était chaud. Rudi Völler s’est fait taper dessus ! Un jour, il y en a un qui touche ma Porsche, à peine. Bah je suis sorti direct. Il ne faut pas laisser faire ! A La Provence, il y avait un journaliste, un anti-Olmeta. Il écrivait toujours que j’étais mauvais, même si j’avais passé le match à chanter derrière le but avec le public ! Un jour, je le croise en rentrant au vestiaire « Tu écris avec quelle main ? « Celle-là et alors ? » Et alors, crac ! Je lui ai pété les doigts. Et oui ! »

Vente OM : Un journaliste Saoudien persiste (et remet une pièce dans la machine…)

Le feuilleton de la vente OM n’en finit plus. Il ne se passe pas une semaine sans que le serpent de mer ressurgisse sur les réseaux sociaux. Un journaliste saoudien vient de remettre une pièce dans la machine…

L’Olympique de Marseille a complètement raté sa première partie de saison. Si le club marseillais a redressé la barre lors des derniers matchs de Ligue 1, les hommes de Gattuso sont encore très loin des objectifs affichés en début d’exercice. Ces derniers mois, les rumeurs d’une vente ont de nouveau proliféré sur les réseaux sociaux. Le Fonds Public d’Investissement d’Arabie Saoudite (PIF) est régulièrement annoncé comme un acheteur providentiel.

Un journaliste membre de la Fédération saoudienne des médias sportifs, également rédacteur pour Al-Youm, affirme que l’OM est bien la cible du PIF. Si l’AC Milan est également visé, l’OM serait le grand favoris. « Le Club de Marseille est l’option la plus importante pour le Fonds d’investissement public saoudien. Milan est sur la liste, mais le club français est l’option la plus importante dans laquelle PIF peut investir », indique ainsi le journaliste sur son compte Twitter.

خاص (حسب ما وصلني): نادي مارسيليا هو أبرز خيارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي.#ميلان ضمن القائمة، ولكن النادي الفرنسي هو الخيار الأبرز للاستثمار فيه من قبل PIF. 🔴⚫️ pic.twitter.com/sgN7jlYPET — عيد المسحل (@BINMIS7AL) December 23, 2023

Il y a quelques mois le média France Bleu évoquait également un intérêt de l’Arabie Saoudite pour l’Olympique de Marseille. A ce jour, rien ne permet pourtant de confirmer de telles informations.