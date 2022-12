Zaha, Amrabat, le feuilleton Gerson… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque semaine FCM vous propose les infos et rumeurs mercato OM de la semaine ! Au programme ce dimanche : Zaha, Amrabat, le feuilleton Gerson…

En quête d’un milieu de terrain pendant le mercato hivernal, Pablo Longoria serait très intéressé par le profil d’une révélation de cette Coupe du Monde. Selon L’Equipe, Sofyan Amrabat serait sur les tablettes du board marseillais mais la concurrence serait très rude dans ce dossier.

Pablo Longoria a fait le déplacement au Qatar avant le stage à Marbella et a pu suivre de très près la Coupe du Monde et les performances de nombreux joueurs. Parmi les surprises, le Maroc réalise une excellente compétition. Les coéquipiers d’Amine Harit sont arrivés en quart de finale et cela grâce, en partie, à Sofyan Amrabat.

Selon les informations de L’Equipe, Pablo Longoria serait très intéressé par le profil du milieu de terrain marocain. En fin de contrat en 2024 avec la Fiorentina, Amrabat a disputé 13 matchs de Serie A mais n’a été titulaire que 67% du temps. Véritable plaque tournante de l’équipe marocaine, de nombreux clubs sont intéressés par son profil comme Liverpool, Tottenham et d’autres équipes européennes. Agé de 26 ans, le dossier s’annonce cependant extrêmement compliqué au vu des prétendants présents dans la course. Evalué à 10M d’euros par transfermarkt, la Fiorentina devrait demander une somme plus conséquente pour son international marocain au vu de la Coupe du Monde qu’il réalise.

Annoncé sur le départ depuis quelques mois, Pape Gueye pourrait quitter le club si un offre satisfaisante arrive sur le bureau de Pablo Longoria.

Le milieu de terrain de l’OM Gerson est toujours en instance de départ. Ce dernier ne participe pas au stage de préparation avec le reste du groupe olympien en Espagne. Son transfert vers son ancien club Flamengo est toujours au point mort.

Le milieu de terrain Brésilien de l’OM Gerson n’a pas fait le déplacement à Marbella avec le groupe marseillais pour le stage de préparation. Le joueur semble ainsi toujours déterminé à quitter l’Olympique de Marseille cet hiver pour rejoindre son ancien club Flamengo. Les négociations entre les deux clubs sont toutefois toujours au point mort. Les dirigeants brésilien n’ont vraisemblablement pas les moyens de payer les 20 millions d’euros réclamés par leurs homologues marseillais. Le bras de fer pourrait ainsi s’enliser.

Le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, a de nouveau évoqué ce dossier. Il semble vouloir calmer un peu le jeu avec l’OM.

« Concernant Gerson, c’est une situation très difficile. Malgré le désir du joueur, de l’agent et de Flamengo, il y a un processus à respecter. Nous respectons beaucoup l’Olympique de Marseille, qui était notre partenaire quand nous avons vendu le joueur. Nous allons nous calmer et nous verrons si nous pourrons structurer ce transfert » Marcos Braz – Vice-président de Flamengo – UOL

Avec le départ de Luis Suarez (Alméria), celui possible de Gerson et la blessure d’Amine Harit, Pablo Longoria va devoir renforcer l’effectif d’Igor Tudor afin d’atteindre l’objectif de la seconde place en fin de saison.

Deux nouvelles pistes sont sorties ces dernières heures. Wilfried Zaha et Aïssa Laïdouni. Selon le média 90min, l’OM « serait prêt à offrir à Wilfried Zaha un déménagement dans le sud de la France alors que le contrat de l’attaquant de Crystal Palace expire en 2023 et que ce dernier envisage la possibilité de jouer à l’étranger. » Pablo Longoria doit faire avec la concurrence de Dortmund mais aussi du PSG et de Monaco en Ligue 1. Zaha, 30 ans, sera libre en juin et ce droitier joue le plus souvent comme ailier gauche. Reste à savoir si l’OM a les moyens de convaincre un élément qui dispose d’un confortable salaire anglais à Crystal Palace…

Amine Harit s’est blessé face à Monaco dans un choc avec Disasi, ce dernier va devoir se remettre d’une rupture des deux ligaments croisés et du ligament latéral interne du genou. Le journal l’Equipe précise qu’il a été « opéré par un grand spécialiste lyonnais, qui a parfaitement rafistolé Zlatan Ibrahimovic par le passé ». Harit travaille comme un fou comme le précise le quotidien sportif : « il a entamé sa convalescence à Hauteville, dans l’Ain. Alors qu’il avait pour objectif de plier son genou à 65 degrés au bout de trois semaines, il a atteint un angle de 75 degrés après dix jours de labeur. »

Selon le journaliste hongrois Bence Bocsák, l’OM aurait coché le nom d’Aïssa Laïdouni, évoluant actuellement à Ferencváros. L’international tunisien de 25 ans s’est s’illustré durant la phase de poules de la Coupe du monde avec la Tunisie.

Aïssa Laïdouni n’a joué qu’un seul match de Ligue 1 avec Angers, qui est son club formateur, en avril 2016. Après des passages aux Herbiers et Chambly, il a rejoint la Roumanie en 2018 : sa première expérience dans une équipe de première division européenne. En 2020, il se retrouve en Hongrie en s’engageant avec Ferencváros, avec qui il découvre la Ligue des champions. Ce droitier dispose d’un contrat jusqu’en 2023, même s’il dispose d’une année supplémentaire en option.

