Duel OM/OL pour Gerson, le prix est connu pour Guendouzi et Milik convoité en PL… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce dimanche : Lyon s’intéresse (aussi) à Gerson, le montant est connu pour Guendouzi et Milik dans le viseur d’un cador anglais.

Mercato : L’OM doublé par un rival direct en Ligue 1 pour Gerson ?

Les informations circulant autour de l’Olympique de Marseille font état d’une avancée concernant le feuilleton Gerson. Toutefois en cas de désaccord dans ce dossier, le media brésilien Bola Vip croit savoir qu’un adversaire direct de l’OM pourrait s’emparer de l’affaire…

Cela fait plusieurs jours maintenant que le feuilleton Gerson prend de l’ampleur. Son nom est partout dans l’actualité autour de l’Olympique de Marseille. C’est le dossier chaud du mercato estival marseillais et ce même avant l’ouverture de ce dernier !

Flamengo a reçu une belle proposition d’un club européen — BRAZ

Le milieu de terrain brésilien serait la piste prioritaire de Pablo Longoria à ce poste. Malgré d’autres pistes qui avancent bien, le président ainsi que le coach Sampaoli apprécieraient particulièrement le joueur de Flamengo.

Cible prioritaire de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine, Gerson est au centre des informations du club ces dernières semaines. Alors que les olympiens auraient soumis une première offre à hauteur de 24 millions d’euros, assortis de 6 millions de bonus, le club brésilien aurait transmis une contre proposition à l’OM. Et attendrait la réponse des Marseillais comme l’a annoncé hier le vice-président du club Marco Braz au micro d’ESPN Brazil.

Toutefois si les négociations venaient à échouer, le site Bola Vip nous informe aujourd’hui qu’un autre club français pourrait se saisir du dossier pour le concrétiser…

aulas prêt à devancer l’om pour gerson ?

En effet selon Bola Vip, Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais garderaient un œil sur la tournure des événements. Aulas possède un argument majeur pour les négociations : Juninho. À voir si le directeur sportif de l’OL saura persuader son compatriote de rejoindre Lyon plutôt que Marseille…

OM Mercato : Le prix (déjà) fixé pour Guendouzi ?

Selon le journal L’Équipe, l’Olympique de Marseille aurait déjà trouvé un accord avec le milieu de terrain Mattéo Guendouzi. Et selon les dernières infos du quotidien La Provence, la possible venue du joueur d’Arsenal ne devrait pas se faire à travers un prêt…

Hier le quotidien L’Équipe nous apprenait que Pablo Longoria et Matteo Guendouzi seraient tombés d’accord pour rallier le milieu le terrain la saison prochaine. Ce dernier étant venu jusqu’à Marseille pour discuter avec le président de l’Olympique de Marseille. Il ne manquerait plus qu’à trouver un accord avec Arsenal sur les modalités de départ. Et dans son édition du matin, le journal La Provence nous apprend que le mouvement du joueur ne devrait pas être un prêt…

entre 12 et 15 millions pour guendouzi ?

En effet selon les informations du quotidien La Provence, Arsenal et l’OM négocieraient autour d’une cession complète du joueur, et non un prêt. Le montant de la transaction pourrait s’élever entre 12 et 15 millions d’euros selon les sources du même média. Enfin, Matteo Guendouzi pourrait s’engager pour une durée de quatre années au sein de l’Olympique de Marseille. Suite du dossier à venir le 9 juin, date d’ouverture du mercato estival…

Mercato : Un cador de Premier League prêt à chiper Milik à l’OM ?

Si Pablo Longoria se voulait rassurant dernièrement quant à l’avenir d’Arek Milik, le Daily Express nous apprend que le buteur polonais ne laisserait pas insensible une grosse écurie de Premier League…

Prêté à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2022, Arek Milik n’en finit plus d’alimenter les rumeurs d’un éventuel départ. Mais le président de l’OM Pablo Longoria veille au grain et et ne se prive pas d’affirmer à qui veut l’entendre que le club a le contrôle sur Milik : « L’intention du joueur est de prolonger à Marseille, où il est très content« .

Toutefois le media anglais Daily Express nous informe qu’un club de Premier League serait sur les starting blocks pour s’attacher les services de l’avant centre polonais.

milik visé par Tottenham pour remplacer kane ?

En effet d’après le Daily Express, Arek Milik serait sur les tablettes des Spurs de Tottenham en cas de départ de leur star Harry Kane lors du prochain mercato estival. Le quotidien britannique nous rappelle que la Juventus Turin, l’Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain seraient également intéressés par le profil du polonais.

Le chiffre : 10

Arek Milik a marqué dix buts en 16 matchs toutes compétitions confondues avec l’OM.