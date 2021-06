Accord avec Guendouzi, un plan B en cas d’échec de Lirola et Longoria vise aussi une révélation de Serie A… Les 3 infos mercato OM du 3 juin !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du jeudi 3 juin !

Mercato OM: Accord confirmé avec Guendouzi, négociations entamées avec Arsenal

L’accord entre l’Olympique de Marseille et Matteo Guendouzi est confirmé par les médias italiens. Le milieu de terrain d’Arsenal serait d’accord pour un contrat de 4 ans et n’attendrait plus que l’OM et les Gunners s’entendent sur le transfert.

Il pourrait être l’une des premières recrues de ce mercato estival marseillais! Il y a désormais quelques jours, l’Equipe annonçait un accord entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et Matteo Guendouzi, joueur appartenant à Arsenal. Cette information a été confirmée par le journaliste italien Nicolo Schira, qui annonce un accord sur un contrat de 4 ans, jusqu’à 2025 donc.

DIscussions OM-Arsenal lancées !

A LIRE: MERCATO CONCURRENTS OM: UNE CIBLE DU LOSC VOLÉE PAR GALTIER À NICE ?

Toujours selon les informations de Nicolo Schira, le capitaine de l’Equipe de France espoir, blessé depuis plusieurs semaines, n’attendrait que l’accord entre l’Olympique de Marseille et son club Arsenal. Les Gunners devraient vendre Guendouzi, non-désiré par Mikel Arteta. Les discussions entre les deux clubs auraient d’ores et déjà débutées.

Mattéo #Guendouzi agreed personal terms with #OlympiqueMarseille for a contract until 2025. Now #OM are working to reach an agreement with #Arsenal, which is set to sell the midfielder. #transfers #OM #AFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2021

Mercato OM: Un plan B en cas d’échec dans le dossier Lirola ?

Réussite de la deuxième partie de saison, Pol Lirola est retourné dans son club, la Fiorentina. Si la priorité de Pablo Longoria serait de le conserver, le dossier s’annonce difficile. Ainsi, les dirigeants de l’Olympique de Marseille, auraient ciblé un joueur de Ligue 1, comme alternative à l’Espagnol.

L’option d’achat de 12 millions d’euros de Pol Lirola est arrivée à expiration ce lundi. Véritable satisfaction sur le flanc droit de la défense, le Catalan s’épanouit dans le système à cinq défenseurs mis en place par Jorge Sampaoli. Si son désir est de rester dans le sud de la France, plusieurs complications pourrait intervenir dans le dossier. Récemment, Gennaro Gattuso est devenu l’entraîneur de la Fiorentina, après son départ de Naples, et selon les informations de Fiorentina News, le coach italien apprécierait fortement le profil du joueur de 23 ans, passé par la Juventus. L’ancien capitaine de l’AC Milan, pourrait faire le forcing auprès de son écurie pour le récupérer dès cet été. Ainsi, les dirigeants olympiens auraient activé un plan B du côte de la Ligue 1.

L’OM à fond sur Centonze ?

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Lirola, si la Fiorentina négociait à la hausse, cela n’aurait rien de choquant ! »

D’après les informations du 10 Sport, Fabien Centonze, défenseur du FC Metz, est une piste sérieuse en cas d’échec dans le dossier Lirola. Si aucun échange n’a pour le moment eu lieu entre les deux écuries, il se pourrait que l’Olympique de Marseille passe rapidement à l’action. Auteur d’une saison pleine, le latéral de 25 ans joué 36 matchs de championnat cette saison. Les dirigeants lorrains ne devraient pas laisser partir leur élément à n’importe quel prix, transfermarkt évalue sa valeur marchande à 8 millions d’euros. Malgré tout, la priorité reste de conserver Pol Lirola. Le père du principal intéressé s’était entretenu avec le quotidien La Provence. Et ce dernier l’assure : Pol Lirola veut continuer à l’OM la saison prochaine. Quoiqu’il arrive.

« Pol ne pense qu’à une chose, que les clubs s’entendent sur le transfert et qu’il puisse continuer à l’Olympique. Il a d’autres options mais il ne veut entendre parler que de l’OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina » Miquel Lirola – source : La Provence (22/05/2021)

Concernant Pablo Longoria, il affirme qu’il souhaite le conserver mais qu’il doit discuter pour faire baisser le prix :

« Il a fait une excellente fin de saison. Ce que nous voulons faire, c’est assurer la continuité avec les joueurs. Nous avons une option d’achat et nous devons négocier. Les circonstances à Florence sont également particulières étant donné le changement d’entraîneur, mais nous devons le comprendre. L’option d’achat est valable jusqu’au 31, il reste encore quelques jours pour négocier » Pablo Longoria – Source : Sky Italia (26/05/21)

Mercato OM: Longoria vise aussi un jeune attaquant révélation de la Serie A ?

Pablo Longoria multiplie les pistes dans tous les secteurs de jeu. Si la priorité est de conserver Milik à la pointe de l’attaque, l’OM a coché le nom d’un buteur italien, sélectionné avec la Squadra Azzura pour l’Euro 2021, il est l’une des révélations de cette saison en Serie A…

Le dossier Arkadiusz Milik sera l’un des plus importants du mercato estival olympien. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille auront du mal à le retenir en cas d’offre d’un top club européen. S’il quitte l’OM, l’écurie marseillaise aurait trouvé une alternative plutôt séduisante. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori serait ciblé par Pablo Longoria, mais attention, la concurrence est très forte. Le champion en titre l’Inter, ainsi que le Milan, Leipzig, et Francfort suivraient de près le dossier. Le buteur italien a réalisé une bonne saison avec Sassuolo même si ses statistiques ne sont pas exceptionnelles (6 buts et 3 passes décisives en 27 matchs), des performances qui lui ont permis d’être sélectionné avec la Squadra Azzura pour l’Euro 2021.

Raspadori, Un joueur coté au moins à 20 M€

A LIRE AUSSI : OM – Euro 2020 : Gros coup dur pour Arek Milik !

Agé de 21 ans, c’est l’une des plus belles promesses du football italien au poste d’attaquant. Si transfermarkt évalue sa valeur marchande à 15 millions d’euros, les dirigeants de Sassuolo pourrait réclamer au moins 20 millions d’euros, une somme importante pour les finances olympiennes. Surtout si ce dernier réalise des belles performances à l’Euro 2021.

La priorité reste de conserver Milik. Contractuellement, il devrait rester sous les ordres de Jorge Sampaoli mais ces derniers mois, notamment en Italie, on évoquait un accord entre Longoria et l’entourage des joueurs pour qu’il puisse rejoindre la Serie A ou un club plus huppé. Néanmoins, le président rappelait en conférence de presse qu’il avait le contrôle sur Arek Milik et qu’il ne devrait pas retourner à Naples. La Juventus ferait le forcing depuis plusieurs mois pour le récupérer.