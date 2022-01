Accord pour Alvaro, mais… C’est compliqué pour la priorité de Sampaoli et les explications de Benedetto… Les 3 infos mercato OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos mercato OM du jour ! Au programme de ce mercredi : Accord pour Alvaro, mais… C’est compliqué pour la priorité de Sampaoli et les explications de Benedetto

Mercato : L’OM avait un accord avec Bordeaux pour Alvaro, mais…

Cela fait plusieurs semaines que le nom d’Alvaro est cité parmi les pistes de plusieurs clubs… L’Olympique de Marseille ne serait pas contre le fait de le laisser filer. Foot Mercato affirme que le club avait un accord avec Bordeaux mais que l’Espagnol n’a pas voulu y aller !

Depuis l’ouverture du mercato hivernal, des rumeurs envoient Alvaro un peu partout. Un temps cité à Strasbourg puis à Valence, il a été plus récemment lié à un départ vers les Girondins de Bordeaux qui sont en grande difficulté.

Le 6-0 entre Bordeaux et Rennes aurait fait changer d’avis Alvaro !

Ne sachant pas vraiment quel rôle il joue dans l’effectif de Jorge Sampaoli, le défenseur passé par Villarreal se serait posé des questions sur avenir. Foot Mercato nous informe ce mercredi que les Girondins de Bordeaux ainsi que l’Olympique de Marseille avaient un accord.

Alvaro Gonzalez aurait en revanche décliné l’offre en voyant le club bordelais s’enfoncer dans une telle crise. Sebastien Denis, rédacteur en chef du site spécialisé explique notamment que le 6-0 pris par les Bordelais face à Rennes le week-end dernier aurait grandement fait pencher la balance.

Pour moi c’est un mystère cette histoire… — Franck Conte

« C’est une histoire d’amour qui s’arrête avant la fin… Sampaoli y est pour quelque chose, mais c’est un mec qui a de suite montré une vraie envie un vrai amour du club tu sens qu’il est heureux, c’est un mec qui aime le football, il prend du plaisir à être ici. Pour moi c’est un mystère cette histoire… D’ailleurs de nombreux clubs de Ligue 1 ont de suite voulu le récupérer… A la fin de l’année Saliba s’en va, probablement Caleta Car aussi, donc dans ton effectif un joueur comme Alvaro tu en as aussi besoin. Je ne comprends pas du tout l’idée de vouloir faire partir Alvaro… » Franck Conte (artiste peintre marseillais auteur des portrait des joueurs de l’OM dans les rues de Marseille) Source : Football Club de Marseille (14/01/2022)

Mercato OM : Ça se complique pour la priorité de Sampaoli !



Le mercato de l’Olympique de Marseille a bien débuté avec les arrivées de Bakambu et Kolasinac… Jorge Sampaoli espèrerait un autre défenseur pour le côté gauche mais la situation se tend d’après Gianluca Di Marzio.

L’Olympique de Marseille a recruté deux joueurs libres lors de ce mercato hivernal : Cédric Bakambu ainsi que Sead Kolasinac qui vient d’être officialisé. Avec les deux joueurs, Sampaoli espère régler les soucis de finition ainsi que doubler le poste de Luan Peres.

Le Napoli et l’Ajax proches d’un accord pour Tagliafico?

Mais le coach argentin avait affirmé à plusieurs reprises qu’il souhaitait également un latéral plus offensif sur le côté gauche. Le nom de Tagliafico est revenu avec insistance comme priorité de Sampaoli. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le Napoli garde la main sur ce dossier.

En effet, l’Ajax et le club italien serait en contacts étroits pour l’arrivée du défenseur argentin. Les Néerlandais seraient ouverts à un prêt avec option d’achat. Une réunion devrait prochainement avoir lieu pour boucler le dossier… Ça parait donc compliqué pour l’OM !

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif

Interrogé récemment en conférence de presse sur le départ de Jordan Amavi (prêté à Nice) et donc la suite du mercato, Jorge Sampaoli a été précis. Il aimerait voir arriver deux joueurs sur ce côté gauche : un défenseur central / latéral comme doublure de Luan Peres et un latéral plutôt ailier au profil de Lirola pour pouvoir jouer dans un autre système.

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

Mercato OM : Les explications de Benedetto !

Alors que la seconde recrue de l’OM, Sead Kolasinac, a été officialisée, un autre départ est confirmé. Dario Benedetto va bien retourner à Boca…

Prêté depuis l’été dernier par l’OM à Elche, Benedetto va retourner à Boca Juniors. L’attaquant va être transféré dans son club de cœur, comme il l’a confié à la radio Onda Cero ce mardi. L’OM pourrait récupérer un montant estimé entre 3 et 4M€ dans l’affaire…

A lire : Mercato OM : Un chèque de 3 à 4M€ (bienvenu pour Longoria)

Je veux chercher les minutes que je n’ai pas eues à Elche — Benedetto

« J’ai dit que je reviendrais à Boca Juniors d’une manière ou d’une autre et j’ai tenu parole : je serai toujours un fan de ce club et maintenant on m’a donné l’opportunité de revenir en tant que joueur dans le club que j’aime. Je veux chercher les minutes que je n’ai pas eues à Elche. Je continuerai à soutenir le club d’où je suis maintenant. Je suis content de mon passage à Elche, où j’ai appris beaucoup de choses, et en même temps je suis heureux de revenir dans le club que j’aime ». Dario Benedetto – source : Onda Cero (18/01/2022)

Directeur sportif du club de Buenos Aires, Jorge Bermudez s’était dit très emballé à l’idée d’enregistrer le retour de Benedetto. Cela sera chose faite en fin de semaine…

« Nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l’équipe, il apporterait beaucoup » — Jorge Bermudez

« Nous travaillons jour après jour, minute après minute, nous savons et nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l’équipe, il apporterait beaucoup. Le club fait l’effort. Ce n’est pas facile, nous allons nous battre sérieusement, nous n’allons pas dire n’importe quoi en dehors de la réalité. Nous sommes très enthousiastes. C’est un gros coup économique. Le club français (l’OM) a payé près de 18 millions pour Pipa. Boca doit utiliser les outils pour y parvenir. Tout dépend de la façon dont la négociation se développe et se termine. Nous étudions toutes les alternatives possibles. Le travail du représentant du joueur est également en cours. Les parties doivent se mettre d’accord et convenir de la valeur de l’opération. Ce n’est pas facile. Il y a de l’argent que nous ne pourrons pas demander. Nous allons faire tout notre possible, nous avons le même maillot que les supporters. Nous n’aurions pas commencé l’opération (sans le oui de Benedetto). Il a sûrement l’espoir, comme nous, de revenir au club. Les fans de Boca croient en nous. Il est difficile de rivaliser avec le marché international même si nous avons la meilleure motivation. » Jorge Bermudez – Source : TyC Sports (09/01/2022)