Accord pour Benedetto? Offre refusée pour Kamara et des nouvelles de la blessure de Mandanda… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce jeudi : Accord pour Benedetto? Offre refusée pour Kamara et des nouvelles de la blessure de Mandanda.

Mercato OM : L’OM d’accord avec São Paulo pour le prêt de Benedetto ?

Alors qu’il ne figurerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli la saison prochaine, Darío Benedetto serait sur le départ. Ces dernières semaines, São Paulo s’active pour tenter de récupérer l’attaquant argentin en prêt. Les deux clubs seraient d’accord pour un prêt.

Son départ semble se rapprocher ces derniers jours. Sauf retournement de situation, Darío Benedetto devrait quitter l’OM lors du mercato estival. Malgré de bonnes prestations (3 buts en 6 matchs) depuis le début de la préparation, l’attaquant argentin n’entrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli la saison prochaine. Barré par une rude concurrence avec Arkadiusz Milik, l’avenir de Darío Benedetto semble se dessiner loin de Marseille. Ces dernières semaines, São Paulo est à l’affût et insiste pour tenter de le convaincre de venir cet été.

ACCORD VERBAL OM – SÃO PAULO POUR LE PRÊT DE BENEDETTO

À en croire les informations révélées par Goal Brésil aujourd’hui, les négociations entre l’OM et São Paulo seraient en bonne voie. En effet, les deux clubs auraient un accord verbal pour le prêt gratuit de Darío Benedetto jusqu’en juillet 2022. À ce jour, aucun document officiel n’a encore été signé. Toutefois, il y aurait quelques difficultés dans les négociations entre l’agent du joueur et le club brésilien. Ses exigences financières ne faciliteraient pas les échanges. En grande difficulté financière, São Paulo resterait prudent dans ce dossier. Par ailleurs, le club brésilien aimerait pouvoir le compter dans ses rangs pour le quart de finale de Copa Libertadores face à Palmeiras le 11 août prochain. En difficulté dans le secteur offensif suite aux pépins physiques de leurs joueurs, São Paulo verrait en Darío Benedetto le renfort idéal. En cas d’accord total, l’OM aurait accepté de prendre en charge une partie du salaire du buteur argentin lors de son prêt. Reste à savoir si tous les parties parviendront à se mettre d’accord pour officialiser ce prêt.

LES CHOSES AVANCENT — JULIO CASARES

Même si Darío Benedetto semblait vouloir poursuivre du côté de Marseille la saison prochaine, le président de São Paulo, Julio Casares reste confiant. Il y a quelques jours, il apportait des précisions sur l’intérêt de São Paulo sur Darío Benedetto. Au micro de Ge.Globo, il n’a pas caché sa volonté d’attirer l’Argentin.

« São Paulo a eu une conversation avec Calleri et avec l’Olympique, mais ce n’est pas acquis, comme le disent les médias. Des détails manquent. Il a un intérêt, il a de bonnes conversations entre Sao Paulo et l’Olympique. Les choses avancent. São Paulo est aujourd’hui très responsable, dans le sens où tout doit être réalisé dans le cadre d’un budget et d’une réalité. » Julio Casares – Source : Ge.Globo (21/07/2021)

OM : Des nouvelles de Mandanda sorti sur blessure contre Saint-Étienne

Inquiétude pour Steve Mandanda et pour l’OM. À l’occasion du match amical face à Saint-Étienne hier soir, le portier marseillais est sorti sur blessure en cours de match après avoir ressenti une douleur à la cuisse pendant l’échauffement.

Nouvelle inquiétude du côté de l’OM. Hier soir, à l’occasion du match amical contre Saint-Étienne (2-1), Steve Mandanda est sorti sur blessure peu après le premier quart d’heure. Pour le remplacer, c’est Simon Ngapandouetnbu qui a fait son entrée en jeu. À en croire les premières informations, Steve Mandanda aurait ressenti une douleur à son genou après avoir arrêté une frappe à l’entraînement. À en croire La Provence, l’OM ne se montrerait pas très inquiet sur la condition physique de son gardien. Il passera une IRM aujourd’hui afin d’en savoir plus sur la gravité ou non de sa blessure. Pendant ce temps, le club est dans l’attente. En cas d’absence prolongée, c’est Simon Ngapandouetnbu qui pourrait débuter le championnat dans les cages olympiennes lors du déplacement à Montpellier le 8 août prochain.

MANDANDA ET PAU LÓPEZ BLESSÉS

Toutefois, Steve Mandanda n’est pas le seul gardien de l’effectif blessé. En effet, même si l’OM a enregistré l’arrivée de Pau López, ce dernier est lui aussi blessé. Prêté avec option d’achat à l’OM, il est le concurrent direct de Steve Mandanda cette saison. Cependant, le gardien espagnol se remet d’une blessure à l’épaule survenue en avril dernier. Après avoir signé son contrat avec l’OM, Pau López était même reparti du côté de Rome pour poursuivre sa rééducation. Depuis qu’il est revenu à Marseille, Pau López n’a pas encore pris part à un entraînement ou à une rencontre amicale avec le reste du groupe. L’OM ne pourra donc également pas compter sur lui dès le début de la saison.

SIMON Ngapandouetnbu POUR REMPLACER MANDANDA

Face aux blessures de Steve Mandanda et de Pau López, c’est donc Simon Ngapandouetnbu qui devrait être aligné par Jorge Sampaoli pour disputer la première journée de championnat face à Montpellier. Le technicien argentin a déjà montré qu’il pouvait compter sur lui après l’avoir aligné face à Martigues, Sète ainsi que Servette. Issu du centre de formation olympien, le gardien de 18 ans a signé son premier contrat professionnel avec le club en 2019. En cas de titularisation face à Montpellier, il connaîtrait sa toute première apparition dans l’élite.

Mercato OM : L’OM refuse une belle offre de Monaco pour Kamara ?

En fin de contrat la saison prochaine, Boubacar Kamara semble se diriger vers un départ de l’OM cet été. Alors que plusieurs clubs italiens le suivent de près, l’AS Monaco est aussi entré dans la danse. Une offre de 15 millions d’euros aurait été refusée de la part du club de la Principauté.

Le dossier menant à Boubacar Kamara est l’un des dossiers qui préoccupe le plus les supporters de l’OM depuis l’ouverture du mercato. En effet, le contrat du minot olympien expire la saison prochaine et il n’a toujours pas prolongé. Après une nouvelle bonne saison de sa part en tant que sentinelle, l’OM perd espoir dans ce dossier et semble se résigner à la vendre. Pablo Longoria a même montré son agacement en conférence de presse.

Depuis, plusieurs équipes se sont manifestées pour tenter d’enrôler Boubacar Kamara lors du mercato estival. Parmi elles, plusieurs clubs italiens : l’AC Milan, la Lazio, Naples ou encore l’Atalanta. Le milieu de terrain aurait également la côte outre-Manche. Toutefois, Boubacar Kamara pourrait bien rester en France sous les couleurs d’une autre équipe…

l’OM REFUSE UNE OFFRE DE 15M€ POUR KAMARA?

En effet, le milieu de terrain olympien pourrait poursuivre sa carrière en Ligue 1 la saison prochaine. Comme on le sait depuis quelques semaines, c’est l’AS Monaco qui aurait fait part de son intérêt pour le recruter dès ce mercato. Le club de la Principauté verrait d’un bon œil son arrivée pour renforcer son milieu de terrain, déjà composé d’Aurélien Tchouaméni et de Youssouf Fofana. Et d’après les informations révélées par Thomas Bonnavent hier soir, l’AS Monaco aurait formulé une première offre de 15 millions d’euros à l’OM pour racheter la dernière année de contrat de Boubacar Kamara. Une offre refusée par Pablo Longoria. Même si l’OM est dans le besoin de vendre, les dirigeants phocéens estiment que le montant est insuffisant pour céder leur joueur. Une somme comprise entre 20 et 25 millions pourrait faire réfléchir Pablo Longoria.

⚪🔵 Info OM : l’OM aurait refusé une offre de 15 millions d’euros de l’AS Monaco pour Boubacar Kamara. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) July 28, 2021

KAMARA PRÊT À PARTIR DE L’OM

De son côté, Boubacar Kamara se dit prêt à partir. Après avoir signé son premier contrat professionnel à l’OM en 2017, Boubacar Kamara est un pur produit du centre de formation phocéen. Année après année, il a engrangé de l’expérience et la confiance de ses entraîneurs. Aujourd’hui, il se verrait bien changer d’air. Il avait déjà laissé planer le doute en conférence de presse en avril dernier. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier.

« Au vu de cette saison, on savait très bien qu’on n’allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n’est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas. Je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l’ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n’importe où avec ce que j’ai vécu à l’OM. » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (22/04/2021)