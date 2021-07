Almada toujours ciblé, Wass se rapproche, et Lirola aussi… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi

Voici les 3 infos OM de ce vendredi !

OM Mercato: La piste Almada toujours d’actualité ?

Annoncé pisté par l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, Thiago Almada évolue toujours au Vélez Sarsfield en Argentine. Pourtant, l’OM serait toujours dans le coup…

D’après les informations de Nicolo Schiara, journaliste italien, l’OM serait toujours en négociation avec Velez pour s’attacher les services de Thiago Almada. Un accord de principe avec le joueur de 20 ans serait même trouvé, portant sur un contrat de cinq ans jusqu’en 2026. Il pourrait être le remplaçant idéal de Dimitri Payet, dans les années à venir. Avec huit recrues déjà officialisées, Pablo Longoria n’a pas encore terminé de recruter pour offrir à Jorge Sampaoli, un effectif digne de ce nom pour bien figurer en championnat ainsi qu’en Europa League.

#OlympiqueMarseille are still working to sign Thiago #Almada from #VelezSarsfield. The argentinian player would like to play in Europe and has reached an agreement in principle with #OM for a contract until 2026. #transfers #TeamOM https://t.co/ymBOfQfJKe — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2021

SAMPAOLI VALIDAIT SON PROFIL EN AVRIL DERNIER

Depuis plusieurs mois, le nom de Thiago Almada est cité comme l’une des pistes prioritaires de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli. Dès l’arrivée du coach argentin, les rumeurs se sont intensifiées et ce dernier a même été interrogé à ce sujet en conférence de presse.

« Non, je ne peux pas confirmer (des contacts, ndlr). Je le connais très bien, on a une très bonne relation. Il est en pleine croissance avec un grand avenir. C’est un milieu de terrain avec une large palette offensive. Au-delà de mon ressenti personnel, je ne sais pas si le club a communiqué avec lui. Ce n’est pas clair parce que ce qui me préoccupe, ce sont les quatre derniers matchs et une qualification européenne. Mais c’est un nom qui me semble avoir un grand avenir. Je pense que tout entraîneur aimerait l’avoir. Je ne sais pas s’il y a une communication du club à ce sujet. C’est un joueur qui est très bien valorisé, c’est une promesse. Quand il va se consolider, ce sera un joueur très important. C’est une analyse que je base sur ce que j’ai vu en sélection, pas sur son rendement actuel » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (29/04/21)

Mercato OM : Accord avec Wass ?

Annoncé avec insistance du côté de l’OM il y a quelques semaines, Daniel Wass est toujours un joueur de Valence. Alors qu’il ne souhaitait pas s’exprimer sur son avenir pendant son Euro avec le Danemark, il aurait déjà pris sa décision…

Le mercato de l’Olympique de Marseille va dans tous les sens. Ces dernières semaines, beaucoup d’ailiers, de milieux de terrain mais aussi de défenseurs centraux ont signé un contrat… Pour le moment, il ne reste plus qu’à trouver des latéraux afin d’épauler Jordan Amavi qui est le seul joueur à ce poste dans le club !

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli seraient déterminés à l’idée de reprendre Pol Lirola qui a joué piston droit dès l’arrivée du coach argentin et qui a été étincelant à ce poste. La Fiorentina ne serait pas facile en affaire mais l’OM n’a pas abandonné.

Wass d’accord avec l’OM ?

Selon plusieurs médias espagnols, Pablo Longoria aurait bien coché le nom de Daniel Wass, joueur très polyvalent. Il souhaiterait le récupérer malgré ses 32 ans pour encadrer les jeunes joueurs et apporter un peu d’expérience dans un groupe constitué de plusieurs éléments n’ayant que la vingtaine. Durant la compétition européenne, le Danois a affirmé qu’il prendrait une décision après ses vacances.

Selon les informations de Hector Gomez, journaliste pour Tribuna VFC, l’OM et Wass seraient déjà d’accord. Valence serait même en train de lui chercher un remplaçant. Son recrutement serait un gros coup pour le club marseillais, qui pourrait avoir une vraie bonne doublure à Lirola, si ce dernier arrive enfin à Marseille, à droite et un joueur capable d’évoluer à quasiment tous les postes sur le terrain.

OM Mercato: La Fiorentina libère enfin Lirola ?

Le feuilleton Lirola n’est toujours pas terminé, et l’Espagnol porte toujours la tunique de la Fiorentina. Alors que le joueur est déterminé à rejoindre l’OM, son écurie italienne semble désormais prête à le libérer.

C’est l’un des feuilletons de ce mercato estival du côté de Marseille. Pol Lirola devrait bien être olympien la saison prochaine. En effet, à en croire les dernières informations du journaliste italien Raimondo De Mistris, de TuttoMercatoWeb, la Fiorentina a accepté de libérer son défenseur. Il ne manquerait que la relance de l’Olympique de Marseille, une offre qui devrait être à la hauteur d’environ 12 millions d’euros.

Via libera definitivo della #Fiorentina alla cessione di #PolLirola. Stamattina ennesimo confronto, a tratti anche acceso. Barone ha preso atto della posizione dello spagnolo e ha dato l’ok all’addio.

Attesa ora per il rilancio definitivo dell’#OM. #TeamOM @TuttoMercatoWeb — Raimondo De Magistris (@RaimondoDM) July 23, 2021

Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif — LONGORIA

En conférence de presse mardi dernier, Pablo Longoria a été questionné sur le dossier Pol Lirola, de retour à la Fiorentina après un prêt concluant à l’Olympique de Marseille.

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

Pol Lirola était prêté la saison dernière à l’OM avec une option d’achat qui s’élevait à 12 millions d’euros en juin dernier. Le club marseillais souhaitait revoir ce montant à la baisse. Après des semaines de négociations, il semblerait que les dirigeants olympiens n’y soient pas arrivés.

