Alvaro envisage de porter plainte, le club avait trouvé un accord avec un joueur, Longoria évoque le dossier de l’attaquant… Les 3 infos OM de ce jour !

Alvaro envisage de porter plainte contre Neymar !

Accusé par Neymar d’avoir tenu des propos racistes lors du match PSG – OM (0-1), le défenseur olympien Alvaro Gonzalez ne compte pas se laisser salir de la sorte. Comme l’explique son agent, il pourrait ainsi porter plainte contre la starlette du Paris Saint Germain.

José Rodri, l’agent dAlvaro Gonzalez, s’est exprimé sur les ondes de la radio espagnole Onda Cero au sujet de l’affaire Neymar. Il s’est plaint des insultes proférées par le joueur du PSG et a précisé qu’il pourrait entamer des poursuites judiciaires contre ce dernier qui accuse le défenseur de l’OM d’avoir tenu des propos racistes durant la rencontre.

sauvegarder la réputation d’alvaro

« Alvaro a eu une conduite irréprochable pendant toutes ces années en tant que professionnel. Il n’a jamais été impliqué dans quelque chose de similaire. En aucun cas, il n’a tenu des expressions racistes contre Neymar. Il existe des expressions homophobes à l’égard d’Álvaro qui sont également péjoratives. (…) Nous nous réservons le droit de recourir aux mécanismes appropriés pour sauvegarder la bonne réputation d’Álvaro. » José Rodri (agent dAlvaro Gonzalez) Source : Onda Cero (16/09/2020)

L’OM avait trouvé un accord, McCourt était prêt à faire un gros chèque… Mais Benfica est arrivé !

L’OM pourrait finalement investir une somme plus conséquente sur le buteur tant recherché. Alors qu’un montant de 10 M€ maximum était évoqué, McCourt serait prêt à dépasser les 15 M€ pour un profil satisfaisant. Selon L’Équipe, l’OM était tout proche de faire signer un jeune buteur uruguayen…

Hier soir RMC nous expliquait que l’OM était prêt à mettre plus de 15 M€ sur la table pour obtenir le transfert d’El Bilal Touré (18 ans, Reims). Ce jeudi, l’Equipe explique que le club olympien était tout proche de s’offrir les services d’un jeune attaquant uruguayen. En effet, le quotidien local précise que Marseille était « sur le point de décrocher la signature de Darwin Nunez, attaquant d’Almeria, en deuxième division espagnole. Ce jeune joueur (21 ans) est présenté comme un futur crack en Uruguay et il a d’ailleurs déjà honoré une sélection avec la Celeste. »

Accord entre l’OM et Nunez, mais Benfica met 24M€ sur la table…

L’Equipe détaille même que malgré la présence du club de Brighton dans le dossier, « Nunez penchait bien pour le club olympien ». L’OM avait même trouvé un terrain d’entente autour d’un contrat de 5 ans avec le joueur de 21 ans. Dans ce dossier géré par le duo Longoria / Villas-Boas, le club olympien était prêt à miser entre 15 et 20 M€. Mais au dernier moment, Benfica est arrivé et a conclu le deal aux alentours de 25 M€… Si l’OM a raté ce coup, le club semble bien résolu à miser sur un jeune buteur cet été, départs ou pas !

OFFICIAL: Benfica smash the Primeira Liga transfer record with the €24 million capture of Darwin Nuñez. For @PortuGoal1 – https://t.co/tfl2aHZtvC pic.twitter.com/ABlmKenqv8 — Patrick (@P_SRibeiro) September 4, 2020

Longoria donne des précisions importantes sur le dossier chaud de l’attaquant !

Pablo Longoria s’est livré sur le site de l’OM ce mercredi. Il a notamment évoqué le dossier de l’attaquant. Pour lui, il n’y aura pas d’achat précipité lors de ce mercato.

Le nouveau directeur du football de l’OM, Pablo Longoria, s’est longuement exprimé pour la plateforme du club. L’ancien dirigeant de Sassuolo, de la Juve ou encore de Valence a évoqué la phase 2 du projet olympien. Et le jeune « head of football » (34 ans) se veut ambitieux. Il est également revenu sur le fameux dossier brulant à l’OM : le poste d’attaquant. Extrait.

On veut attendre l’opportunité de consensus — Longoria

« On n’a pas de pression car on veut attendre l’opportunité de consensus. Pour moi, le consensus avec le coach est essentiel. On doit trouver le joueur que l’on apprécie à des niveaux sportif et économique pour renforcer le club. Si cela arrive, on saisira l’opportunité mais pas en prenant le premier joueur qui passe. Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de faire un attaquant. »

Pablo Longoria – Source : Site de l’OM 16/09/20