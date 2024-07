Amavi sur le départ, l’OM de lâche pas Nketiah, un attaquant de Sassuolo dans le viseur…Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Amavi sur le départ, l’OM piste un joueur de Sassuolo, l’OM ne lâche pas .

Nouvelle offre pour Nketiah !

L’Olympique de Marseille n’a pas abandonné l’idée de recruter le jeune attaquant d’Arsenal Eddie Nketiah. Les dirigeants olympiens ont fait une nouvelle offre pour tenter de convaincre les Gunners.

🚨 EXCL: Marseille make improved offer to sign Eddie Nketiah from Arsenal. New bid (nearing €20m) similar to previous but closer to formula #AFC want. Likely to be deemed unrealistic but talks ongoing + 5yr contract agreed; 25yo keen on #OM @TheAthleticFC https://t.co/f8PPsvXm1q — David Ornstein (@David_Ornstein) July 30, 2024

Il y a quelques semaines le média HITC expliquait qu’Eddie Nketiah a accepté des conditions salariales proposées par l’OM. Mais le média précisait qu’Arsenal avait fixé un prix exorbitant proche de 50 millions de livres sterling (soit quasiment 60M€). Un tarif prohibitif pour Marseille. Les dirigeants des Gunners ont semble-t-il revu leurs exigences à la baisse puisque des négociations sont en cours avec leurs homologues marseillais. Reste à savoir si elles aboutiront rapidement car De Zerbi a besoin d’un attaquant au plus vite. Le championnat de France reprend en effet dans 3 semaines.

Amavi va quitter l’OM

L’Olympique de Marseille continue son dégraissage ! Jordan Amavi devrait bien rejoindre le Stade Brestois après une saison de prêt.

C’est terminé pour Jordan Amavi à l’Olympique de Marseille ! Après une saison au Stade Brestois en prêt l’an dernier, le latéral gauche devrait retourner dans le club breton d’après La Provence. Le quotidien local annonce d’ailleurs que le deal devrait se boucler dans les prochaines heures.

Après avoir été prêté en Bretagne la saison dernière 👉 https://t.co/OkQNoerWnR pic.twitter.com/sLGcZfwDgc — La Provence OM (@OMLaProvence) July 31, 2024

Amavi avait limite les larmes aux yeux

Notre émission Débat Foot Marseille recevait Hugo Magnetti, milieu de terrain au club de Brest cette saison, afin d’évoquer le mercato de l’OM. Auteur d’une saison remarquable avec son club, qui participera à la Ligue des Champions à l’entame de la prochaine saison, Hugo Magnetti s’est confié sur un de ses coéquipiers : Jordan Amavi. Prêté au club par l’OM, l’avenir du question est encore flou, alors qu’il lui reste une année de contrat seulement.

« à l’entraînement il se donnait toujours à fond »

« Il a eu des pépins physiques, au-delà de ça il y a eu l’éclosion de Bradley Locko, qui a fait une énorme saison donc ça a été dur pour lui. Mais, en revanche, j’ai jamais vu en 8-9 ans en professionnel, un joueur avec un tel état d’esprit positif. Qu’il joue ou qu’il ne joue pas, à l’entraînement il se donnait toujours à fond alors qu’il a quand même un bon pédigrée. Il était à l’OM il arrive dans un club comme Brest qui est moins huppé et quand même il arrive avec sa joie de vivre, son envie d’aider, de nous faire progresser sur tous les aspects. C’est vraiment une belle rencontre avec Jordan honnêtement, c’est un mec au top », confie le milieu français.

Un but sur coup franc lors du dernier match

Jordan Amavi aura d’ailleurs fini la saison avec un point d’honneur, marquant sur coup franc lors de la dernière journée de Ligue 1. « C’est fou, je suis trop content pour lui c’était tellement mérité au vu de la saison qu’il a passé. Pour l’anecdote, je suis juste derrière il y a Pereira Lage et Amavi, et d’habitude c’est plutôt Pereira Lage qui les tire donc quand je l’ai vu s’élancer je me suis mais qu’est ce qu’il se passe ? Et là je l’ai directement vu qu’elle allait dedans. Ça m’a touché aussi car après il était ému, il avait limite les larmes aux yeux. » Un but qui aura permis à Brest d’assurer la victoire et de gagner les trois points nécessaires pour accéder à la Ligue des Champions.

l’OM envoi une offre pour cet attaquant de Sassuolo

Le mercato de l’Olympique de Marseille révèle son lot de surise chaque jour ou presque. On apprend ce mercredi que l’OM souhaite recruter l’attaquant de Sassuolo Armand Laurienté.

L’OM a décidé de renouveler en profondeur son effectif cet été durant le mercato avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. La quasi-totalité de l’équipe devrait ainsi être modifiée. En attaquant, les dirigeants marseillais auraient manifesté leur intérêt pour l’ailier gauche français Armand Laurienté (25 ans). Le président Sassuolo a en effet révélé cette indformation hier soir : « L’Olympique Marseille et Fenerbahçe veulent Armand Laurienté (25 ans) , pas seulement la Lazio. José Mourinho a été le premier à vouloir recruter Laurienté. He il peut partir pour 15/20 millions d’euros », a-t-il déclaré à Sky.

🟢⚫️ Sassuolo CEO Carnevali: « Olympique Marseille and Fenerbahçe want Armand Laurienté, not only Lazio ». « José Mourinho has been of the first ones to ask for Laurienté. He can leave for fee around €15/20m », told Sky. pic.twitter.com/VyleD1tMNP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024

Formé à Rennes Laurienté s’impose à Sassuolo

Formé à Rennes Laurienté est passé par Lorient avant de rejoindre Sassuolo en 2022. En deux saisons et 65 matchs disputés avec le club italien il a inscrit 12 buts et délivré 10 passes décisives. Sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros sur le site spécialisé Transfertmarkt. Aucune information n’a filtré sur une éventuelle offre qu’aurait proposé l’OM à ce jour pour s’attacher les services du joueur francais.

