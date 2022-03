Anelka aimerait que quelqu’un prenne la relève de Payet à l’OM

L’ancien attaquant du PSG Nicolas Anelka a donné son sentiment sur la carrière du meneur de jeu de l’OM de Dimitri Payet. Il estime notamment que l’international français n’est pas suffisamment aidé à Marseille.

Dimitri Payet réalise une très bonne saison même si depuis quelques semaines il semble dans le dur physiquement avec l’enchaînement des matchs. Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, l’ancien attaquant du PSG Nicolas Anelka a jugé les performances du meneur de jeu marseillais ainsi que la carrière de ce dernier.

A lire aussi : Mercato : Edouard Mendy confie, « j’aurais kiffé être le gardien numéro un de l’OM, mais… »

On sait ce qu’il sait faire, mais on sait qu’il peut avoir des coups de mou. – Nicolas Anelka

🗣💬 « Il a fait sa carrière et il a fait une bonne carrière. On sait ce qu’il est capable de faire et qu’il a toujours des coups de mou. Il en est conscient. » Nicolas Anelka assure que Dimitri Payet, à 34 ans, ne changera pas et qu’il faut l’accepter comme tel. #RMCLive pic.twitter.com/3XJLcatmKi — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 2, 2022

« Il a fait sa carrière et il a fait une bonne carrière. On est obligé d’accepter ce qu’il a fait. Il a 34 ans. Payet est un super joueur capable de faire basculer un match. Il peut tout faire, mais c’est vrai qu’il est irrégulier. On sait ce qu’il sait faire, mais on sait qu’il peut avoir des coups de mou. Cela représente le joueur et il en est conscient. Pareil avec ses problèmes de poids. Ce n’est pas pro d’arriver avec des kilos en trop. Il en est conscient. Là où c’est difficile pour lui, c’est qu’il a beaucoup de pression sur lui à Marseille, car le jeu passe par lui. Ce serait bien que quelqu’un prenne la relève. Il n’est pas aidé », Nicolas Anelka – Source: RMC Sport 02/02/2022

A lire aussi : OM : « Manque d’humilité, têtes à dégonfler… » Payet revient sur sa déclaration !

A lire aussi : Des joueurs veulent une réunion avec Sampaoli, Longoria assume pour Kamara, Denayer pisté… Les 3 infos OM de ce mercredi !