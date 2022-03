Des joueurs veulent une réunion avec Sampaoli, Longoria assume pour Kamara, Denayer pisté… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Des joueurs veulent une réunion avec Sampaoli, Longoria assume pour Kamara, Denayer pisté…

OM : Certains joueurs prévoient une réunion avec Sampaoli?

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe reviennent sur l’ambiance actuelle qui règne dans le vestiaire marseillais. Certains joueurs prévoiraient une réunion avec le coach pour évoquer les problèmes tactiques.

Ces derniers jours, en plus des résultats sportifs décevants et du manque de spectacle dans le jeu proposé par Jorge Sampaoli, on sent une pointe d’agacement chez certains joueurs. Dimitri Payet, Arek Milik ou encore Kamara et Rongier n’ont pas hésité à prendre la parole à ce sujet.

Certains joueurs sont agacés par les choix de Sampaoli?

Si le numéro 10 a parlé de manque d’humilité, le journal L’Equipe évoque un certains déséquilibre dans le vestiaire… A commencer par la gestion des hommes de Jorge Sampaoli. Le coach argentin semble avoir mis de côté certains éléments et ne proposerait plus grand chose en terme d’entraînement offensif.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un contrat pas si long que ça pour Guendouzi !

Dans les matchs, l’attaque n’est plus forcément la force des Marseillais depuis quelques semaines. Un point tactique qui ne plairait pas à certains joueurs du vestiaire… Ces derniers prévoiraient, selon L’Equipe, d’organiser une réunion avec le coach Sampaoli dans les prochains jours afin d’évoquer ces incompréhensions sur le terrain.

On doit récupérer notre identité — Longoria

Interrogé sur RMC, Pablo Longoria a évoqué les derniers résultats de l’OM. Le président olympiens estime qu’ils ne sont pas à la hauteur et il espère aussi un retour du jeu vers l’avant…

« On peut analyser cette saison en trois parties. L’approche de la saison avec de l’ambition et du beau jeu, en octobre-novembre avec les résultats de la Ligue Europa, après on a récupéré des sensations à partir de janvier. On doit récupérer notre identité, les derniers résultats ne sont pas ceux attendus, on doit être autocritiques ». ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)

🎙 Pablo Longoria répond dans Rothen s’enflamme sur les compos de Sampaoli : « L’important, c’est l’identité de l’équipe. Avoir une identité de jeu déterminée est plus important que d’avoir un système de jeu. Après, chaque match nécessite un plan de jeu différent. » #rmclive pic.twitter.com/4omI7FMp4N — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 1, 2022

Mercato OM : Après Samuel Gigot, Longoria fonce sur un défenseur lyonnais à 0€?

Avec le départ quasi acté de William Saliba et celui de Caleta-Car, Pablo Longoria a coché le nom d’un défenseur de Lyon pour la saison prochaine !

L’Olympique de Marseille a pu profiter ces derniers mois d’un William Saliba de très haut niveau. Malheureusement, le défenseur français n’a pas d’option d’achat dans son prêt et pourrait soit reparti à Arsenal, soit rejoindre un autre club.

En prévoyance, Pablo Longoria a tout de même fait signer Samuel Gigot dans les derniers instants du mercato d’hiver. Le défenseur français devrait rejoindre les Marseillais à la fin de la saison puisqu’il est prêté au Spartak Moscou depuis la fin du mois de janvier.

Denayer a de grosses attentes salariales?

Pour recréer une solidité défensive, Pablo Longoria tente de trouver des profils susceptible d’intéresser Jorge Sampaoli. Le président / directeur sportif marseillais aurait notamment coché le nom de Jason Denayer selon le Quotidien du Sport. L’international belge est en fin de contrat avec Lyon et ne devrait pas prolonger.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Amine Harit ne se fait plus d’illusion concernant son avenir?

Avec le probable départ de Caleta-Car, les situations d’Alvaro et Leonardo Balerdi… L’OM va subir une véritable révolution à ces postes. Denayer pourrait être une solution pour Longoria. Toujours selon le Quotidien du Sport, le défenseur ne serait pas contre le fait de rester en Ligue 1, surtout si son temps de jeu est assuré. Il espère participer à la prochaine Coupe du Monde au Qatar avec la Belgique et aura donc besoin de régularité dans son temps de jeu. En revanche, ses exigences salariales auraient repoussé Lyon dans les négociations pour une prolongation.

Dans un environnement économique difficile, il faut trouver toujours des solutions — Longoria

Interrogé sur RMC, Pablo Longoria a évoqué son mercato. Le président de l’OM estime qu’il faut attendre la fin de la saison pour juger le recrutement du mercato estival 2021.

Le mercato ? Nous sommes évalués à la fin de la saison, les notes viennent à la fin de saison. Le moment de commencer le recrutement commence après le mercato d’hiver. On s’est projeté sur le prochain été avec Gigot. Dans un environnement économique difficile, il faut trouver toujours des solutions. Je suis né comme recruteur dans le football. Je suis très fier de mes collaborateurs et du travail qui est fait. Il y a des consensus avec le coach. Je suis ouvert à la discussion pour écouter les propositions du coach ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)

Mercato OM : Longoria, « pour Kamara, j’assume! »

Dans le cadre d’une émission spéciale sur RMC en direct du centre RLD, Pablo Longoria s’est confié sur la suite de sa carrière. Le président olympien a pris une décision radicale…

On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités — Longoria

« Kamara ? C’est ma responsabilité. Je suis au club depuis août 2020, j’assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara. Jusqu’au bout, la dernière parole n’est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)

🗣💬 « Sur la situation de Kamara, jusqu’aux dernières conversations, ce n’est pas fini. » ⚪🔵 Pablo Longoria veut rester optimiste concernant une prolongation de Boubacar Kamara. #RMClive pic.twitter.com/iuOIso8DFD — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 1, 2022

A LIRE AUSSI : Concurrents OM : Le gros sous-entendu sur Aulas et le patron des arbitres !

« Le Man of The Match? Moi je l’ai. Je dirais Kamara une nouvelle fois ! Je pense que si on n’a pas Kamara lors de ce match à Troyes, on ne fait pas ce match nul. Sincèrement, je trouve que le petit Kamara, aujourd’hui, est devenu indispensable dans cette équipe. Il ratisse énormément de ballons. C’est vrai que sur le but que l’OM prend, il se trouve au premier poteau entre le ballon et le gardien de but mais combien de situation il casse? Il coupe les centres… Il est là, il est bien présent, il est propre, il relance bien. Pour moi, ça a une nouvelle fois été le meilleur Olympien ! » Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille sur FCM

Elément incontournable au milieu de terrain, Bouba Kamara s’épanouit au poste de milieu de terrain. Il apporte un certain calme et une réelle stabilité devant la défense. Rudi Garcia, son entraineur de l’époque à l‘OM s’est satisfait de son choix payant de repositionner le natif de Marseille…

Ça me fait doucement rire aujourd’hui– Garcia

« Concernant Boubacar Kamara, beaucoup pensaient que j’avais tort de le mettre au milieu et cela me fait doucement rire aujourd’hui. Cela ne coûte rien de tester, si cela ne marche pas, tu arrêtes. Et cela peut changer une carrière. Cela dépend du joueur, s’il voit son intérêt, très vite, cela peut très bien se passer. S’il est en retenue, cela peut prendre plus de temps et mener à l’échec. » Rudi Garcia— Source: L’Equipe (26/02/22)