Aouar et Camavinga suivis par la PL, bataille LOSC vs. MHSC pour un buteur maghrébin… Les infos mercato concurrents OM de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous fait un recap des infos et rumeurs mercato de la semaine ! Ce dimanche au programme : Aouar et Camavinga pistés par la Premier League, Lille et Montpellier à la lutte pour un sérial buteur égyptien…

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Le dossier Houssem Aouar ne semble pas être terminé ! Malgré l’intérêt d’Arsenal et de Tottenham, il ne serait pas la priorité des deux clubs.

Houssem Aouar a du mal à se trouver une porte de sortie ! Le jeune milieu de terrain français est toujours sous contrat avec Lyon mais souhaiterait quitter le club rhodanien selon plusieurs médias.

Ce mercredi soir, c’est le journaliste Fabrizio Romano qui affirme que deux clubs anglais ont eu la possibilité de le faire signer : Tottenham et Arsenal. Cependant, les deux écuries anglaises n’ont pas donné suite. Il ne serait pas la priorité à ce poste !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ce club espagnol lâche Kamara ?

Fabrizio Romano affirme cependant que le dossier n’est pas totalement enterrés par les deux clubs de Premier League. En effet, il devrait être surveillé jusqu’à la fin du mercato estival 2021. Il y a quelques semaines, la somme de 30 millions d’euros était évoquée pour Aouar. Un gros chèque qui pourrait satisfaire Jean-Michel Aulas.

Tottenham have been offered the chance of signing Houssem Aouar as new midfielder, Arsenal too. First answer from Spurs has been clear: he’s NOT a priority, so no talks and no bid as of now. Same for McKennie. ⚪️🇫🇷 #THFC

…but Aouar will be one to keep an eye on till the end.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2021