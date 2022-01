Bakambu arrive, Alvaro a plusieurs options et une autre option que Dieng pour Newcastle … Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Bakambu première recrue hivernal, Alvaro a plusieurs options et Newcastle plus sur Ekitike que Dieng ?

Le départ de Jordan Amavi à Nice aurait suffisamment libéré de masse salariale pour faire une recrue. Selon l’Equipe, « le club olympien est en passe de trouver un accord avec Cédric Bakambu. (…) Tout est quasiment ficelé entre les deux parties. Reste à passer la visite médicale et finaliser quelques détails. »

Le quotidien sportif précise que l’international congolais de 30 ans devrait s’engager pour deux ans et demi dans les jours à venir. Le joueur a discuté avec le coach Jorge Sampaoli ce qui aurait permis de le convaincre de venir à Marseille. Vu le niveau de ses émoluments en Chine, Bakambu a accepté de drastiquement baisser son salaire pour rejoindre l’OM…

Cette arrivée pose la question de l’avenir d’Arek Milik, pas forcément en réussite ces dernières semaines en Ligue 1 et toujours sollicité en Serie A.

Interrogé par Foot Mercato, l’attaquant international congolais n’avait pas caché son envie de faire son retour en France.

« Aujourd’hui, je privilégie le challenge sportif. J’ai beaucoup voyagé, j’ai bien gagné ma vie, j’ai acquis beaucoup d’expérience. Là, je recherche un projet purement sportif, ici, en Europe. J’ai débuté en Ligue 1 avec Sochaux, mais c’était un peu compliqué parce qu’on jouait le maintien. Donc le contexte était assez particulier. Maintenant, si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra. En tout cas moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat que ce soit à l’étranger ou en Ligue 1. Moi, comme j’ai dit précédemment, ça va être plus au feeling, je vais la jouer comme ça » Cedric Bakambu – Source : Foot Mercato

Alvaro aime l’OM et l’affiche. Le défenseur espagnol a prolongé son contrat avec l’OM l’année dernière et comptait bien s’inscrire dans la durée à Marseille. Sollicité par l’ASSE, Strasbourg et Bordeaux, ce dernier avait décliné. Mais selon l’Equipe, l’option FC Valence ne laisserait pas insensible Alvaro…

Le quotidien sportif explique que « l’approche est concrète et pourrait changer la donne, alors que le temps de jeu d’Alvaro sera réduit sous Jorge Sampaoli, le défenseur en est conscient. Les représentants du joueur sont donc en discussions avec le FC Valence. De source olympienne, on affirme en revanche que deux clubs ne sont pas encore entrés en contact. » Le deal pourrait se faire autour d’un prêt avec option d’achat. A défaut de réaliser des transferts, Pablo Longoria doit se contenter de faire baisser la masse salariale de son effectif…

Ce lundi, La Provence affirmait que Jorge Sampaoli pourrait continuer avec l’Espagnol jusqu’à la fin de la saison si l’OM n’arrivait pas à le remplacer. De son côté Footmercato explique que la prise en charge du salaire du joueur par le FC Valence est compliquée. De plus, l’agent du joueur pousserait pour un prêt vers Bordeaux, ce qui reste aussi difficile financièrement parlant…

En conférence de presse, le principal intéressé avait dernièrement annoncé qu’il donnerait tout pour essayer de gagner sa place dans la défense olympienne… Face à Bordeaux, il n’était pas disponible puisqu’il était positif à la COVID-19.

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)

L’Olympique de Marseille aurait reçu des offres concernant le transfert de Bamba Dieng. La presse anglaise affirme que quatre clubs de Premier League apprécient son profil dont Newcastle qui serait prêt à poser 18 millions d’euros.

Seulement voilà, Newcastle serait également intéressé par Hugo Ekitike, joueur du Stade de Reims. Le jeune attaquant a un profil intéressant et un avenir très prometteur. 90 Min affirme même que des discussions sont en cours pour un transfert aux alentours de 30 millions d’euros…

L’international sénégalais ne serait-il plus dans les plans des Magpies ou ne l’a jamais été? En tout cas, cette somme aurait certainement fait du bien aux finances de l’Olympique de Marseille. Ce lundi, L’Equipe affirmait que Longoria avait besoin de faire entrer 30 millions d’euros dans les caisses marseillaises.

