Bakambu prévenu par Longoria, Molina charge le président de l’OM et un retour pour Tudor avant Tottenham … Les 3 infos OM de ce mardi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Pablo Longoria a prévenu Cédric Bakambu pour la Ligue des Champions, Romain Molina s’en prend au président marseillais et un retour important pour Tudor avant Tottenham ?

Mercato OM : Longoria a prévenu Bakambu !

Pablo Longoria s’est exprimé hier en conférence de presse sur l’absence de Cédric Bakambu dans la liste de 20 joueurs inscrits pour la campagne 2022/2023 de la Ligue des Champions. Après plusieurs rumeurs de départ durant ce mercato, le joueur congolais est toujours à Marseille au moins jusqu’à la fermeture des derniers marché en Russie et en Turquie ( 8 septembre).

« On est contents de son choix, ça nous donne des solutions offensives en plus »

« Comme Touré et Dieng, on avait la limitation à 20 jours pour la liste de C1. On a bien communiqué avec lui et son entourage pour connaître sa position dans le projet. C’est un joueur qui allait perdre du temps de jeu, » a confié Longoria au sujet de l’attaquant congolais, sous contrat jusqu’en juin 2024.

« Bakambu connaissait sa situation et il a décidé de rester. On est contents de son choix, ça nous donne des solutions offensives en plus. Mais dans la vie il faut toujours être très clair avec tout le monde et faire en sorte que chaque joueur connaisse sa situation. À partir du moment où les différents marchés sont fermés, c’est un joueur en plus de l’Olympique de Marseille et on a l’obligation de l’emmener au maximum de son niveau pour apporter à l’équipe. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse du 05/09/2022

Encore deux jours pour un éventuel départ

Pour l’instant, le mercato est encore ouvert en Belgique (fin ce jeudi 6 septembre), en Russie et en Turquie (8 septembre). L’ancien joueur de Villareal a donc encore quelques jours pour trouver un point de chute, lui qui souhaitait disputer la Ligue des Champions avec le club olympien, et ce, alors que Pablo Longoria trouve que le groupe professionnel de l’OM est trop fourni.

« Le Mercato, c’est compliqué. On considère que pour avoir un effectif, il faut avoir 21/22 joueurs. 23, c’est excessif comme moi, je considère le football. C’est une conséquence du développement du mercato. On étudie des possibilités pour optimiser le temps de jeu ». Pablo Longoria – Source : Conférence de presse du 05/09/2022

Mercato OM : Beaucoup d’agents n’en peuvent plus de Longoria dixit Romain Molina

Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina s’en est violemment pris aux clubs de Ligue 1. Il a aussi vivement critiqué le président marseillais, Pablo Longoria.

Romain Molina n’est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche. Très actif sur son compte Twitter, le journaliste a posté ce lundi 5 septembre une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il revient sur le mercato estival des clubs français. Aucune équipe n’est épargnée, incompris l’Olympique de Marseille. Molina a chargé le président marseillais, Pablo Longoria sur sa gestion des cas Bamba Dieng et Boubacar Kamara notamment. S’il loue les qualités de communicant du dirigeant olympien, Molina explique que Longoria cherche avant tout à faire du business. Selon lui, plusieurs agents de joueurs seraient mécontents de la gestion du président marseillais et l’auraient déjà fait savoir. Ils reprocheraient à Longoria des manœuvres en interne visant à les remplacer.

» Longoria est un excellent communiquant. On est susceptible de croire les gens, moi le premier. Quelqu’un qui s’exprime en vidéo peut vous raconter tout ce qu’il veut. Dans le football, on se dit qu’il y a une relation passionnelle, que le président ne peut pas mentir au supporters, mais il dit exactement ce qu’il veut. Pablo Longoria me fait penser à Leonardo lorsqu’il était au Paris-Saint-Germain. Beaucoup d’agents n’en peuvent plus ! Certains ont écrit au club, d’autres ont écrit à des dirigeants. Ils expliquent les magouilles de Longoria pour remplacer les agents. Le dossier Kamara est folklorique, on pourrait parler une heure dessus. C’est un exemple parfait de ce qu’il ne faut pas faire pour ceux qui travaille dans le monde du football. Pour Bamba Dieng, il y avait des dizaines de personnes concernées. C’est souvent les mêmes qui récupèrent (CAA Base). Longoria connaît très bien le football et la communication mais c’est businessman. » Romain Molina – Source : YouTube (05/09/2022)

OM : Une bonne nouvelle pour Tudor avant le déplacement à Tottenham?

L’Olympique de Marseille va se déplacer à Tottenham pour le premier match de Ligue des Champions de la saison. Pour cette rencontre, Dimitri Payet devrait faire son retour d’après L’Equipe !

Ces derniers matchs, l’Olympique de Marseille a du faire sans son numéro 10 et capitaine, Dimitri Payet. Le joueur étant blessé, il n’a pas fait partie du déplacement à Auxerre ce samedi pour le sixième match de Ligue 1. Ce mercredi va se jouer le premier match de Ligue des Champions pour le club marseillais face à Tottenham.

Payet disponible?

Pour ce déplacement à Londres, Dimitri Payet devrait bel et bien être de retour d’après les informations de L’Equipe. Il reste cependant une incertitude quant à sa capacité à jouer. L’optimisme règnerait en interne pour qu’il soit titulaire en l’absence d’Alexis Sanchez.

Pour Igor Tudor, il y aurait donc plusieurs solutions en attaque mais Bakambu et Dieng ne font pas partie des joueurs disponibles. En effet, les deux attaquants ne sont pas dans la liste envoyée à l’UEFA par l’Olympique de Marseille pour les matchs de Ligue des Champions.

Les objectifs de Longoria en Ligue des Champions

« L’objectif toutes les saisons en Ligue 1 est de se qualifier pour la Ligue des champions. Le 2e objectif est d’être à la hauteur dans cette Ligue des champions. Pour nous, la compétition c’est match après match. Il faut faire de bonnes prestations à la maison. Bien sûr qu’on a des ambitions et qu’on attend d’être très compétitifs. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/09/22)

Les derniers résultats de l’OM en Ligue des Champions ça les fait beaucoup rire

Julien Laurens explique dans l’After sur RMC ce lundi que les supporters de Tottenham n’ont pas une grande connaissance de l’Olympique de Marseille avant de les affronter ce mercredi en Ligue des Champions. Les supporters des Spurs connaissent quelques joueurs marseillais qui ont évolué en Premier League. Pour le reste, c’est très flou. Ce qui reste surtout dans leur tête, ce sont les résultats en C1 de la saison dernière.

« Dimitri Payet, Alexis Sanchez, Mattéo Guendouzi… Les joueurs qui sont passés en Angleterre, ils les connaissent. Ils sont d’ailleurs très déçus qu’Alexis Sanchez soit suspendu parce qu’ils lui auraient réservé un accueil… Je pense que ce sera pour Guendouzi. Mais Alexis, c’est plus Arsenal que Guendouzi. Il aurait eu un accueil assez particulier. Surtout qu’à Tottenham, quand tu arrives avec le bus, pour rentrer dans les vestiaires, tu dois marcher sur le terrain. C’est très tôt, c’est 1h30 avant le coup d’envoi mais il y a déjà souvent des supporters là. Alexis aurait eu une réception assez intéressante. Même quand on joue les grosses équipes européennes, les Anglais, ça ne les intéresse pas. Alors les clubs français et l’OM encore moins à part le PSG. Ils ne connaissent pas Tudor. On a parlé un peu de l’OM parce que Bielsa y était avant Leeds mais à part ça, non. Ils regardent aussi les stats et ça les fait beaucoup rire les derniers résultats de l’OM en Ligue des Champions par exemple. » Julien Laurens – Source : After RMC (05/09/22)