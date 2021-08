Besoin de vendre, Sampa veut encore 4 recrues et ça bloque pour Kamara… les 3 infos mercato OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Amine Harit doit attendre un départ pour officiellement signer à l’OM, Sampaoli attend encore 4 recrues et le FC Séville refroidit l’option Kamara…

Amine Harit officialisé, une fois un départ validé ?

L’information est dans l’air depuis quelques jours, l’officialisation de son arrivée ne devrait plus trop tarder. Amine Harit devrait bel et bien devenir un joueur de l’Olympique de Marseille dans les heures à venir. En effet, le milieu offensif marocain était même présent au stade Vélodrome pour observer ses futurs coéquipiers sur le terrain. Arrivé dans la journée de samedi, La Provence révèle qu’Amine Harit a passé sa visite médicale et signer son contrat hier. Une venue qui devrait permettre à Dimitri Payet de souffler et de ne pas trop s’épuiser tout au long de la saison. Toutefois, l’OM semblerait enclin à se séparer d’un joueur avant d’officialiser l’arrivée de l’international marocain.

À deux jours de la fin du mercato estival, tout devrait s’accélérer dans les prochaines heures. En effet, La Provence révèle que l’OM souhaiterait enregistrer un départ avant la signature d’Amine Harit. L’objectif étant de ménager la susceptibilité de la DNCG. Alors que RMC annonçait qu’Amine Harit serait prêté à l’OM avec option d’achat, La Provence écrit dans ses colonnes aujourd’hui qu’il devrait s’agir d’un prêt sans option d’achat avec une prise en charge partielle du salaire. Les prochaines heures s’annoncent pimentées.

De son côté, Amine Harit n’arrivera pas en terre inconnue puisqu’il connaît bien le championnat de France. Arrivé à Schalke en 2017, le milieu offensif est un pur produit du centre de formation du FC Nantes. En effet, c’est en terre nantaise qu’il a débuté sa jeune carrière. Il a évolué chez les Canaris entre 2013 et 2016 avant de plier bagages pour rallier l’Allemagne. Relégué en Bundesliga 2, Schalke ne pourra donc pas compter sur le soutien d’Amine Harirt pour remonter dans l’élite. Cette saison, l’international marocain a donc l’opportunité de se relancer à l’Olympique de Marseille. Affaire à suivre dans les prochaines 48 heures…

On aime le mercato – Pablo Longoria

Pablo Longoria le sait, il doit encore chercher à renforcer son effectif d’ici la fin du mercato. Il y a quelques jours, le président olympien révélait qu’il resterait à l’affût sur toutes les opportunités qui se présenteraient dans les dernières heures.

« Le marché ferme le 31 à 23h59. On a toujours l’objectif d’améliorer notre équipe pour être compétitif et chercher pour notre coach la meilleure équipe possible. J’analyserai toutes les opportunités de marché dans les prochaines heures. On aime le mercato. » Pablo Longoria – Source : L’Equipe (27/08/2021)

4 recrues attendues par Sampaoli ?

La fin du mercato approche à grands pas. Ces dernières 48 heures risquent d’être mouvementées du côté de Marseille. Depuis le début du mercato estival, l’Olympique de Marseille a déjà enregistré de nombreux renforts. Konrad de la Fuente, Gerson, Léonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau López, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado… Tous sont venus renforcer l’effectif olympien cette saison.

Pourtant, Jorge Sampaoli réclame encore d’autres renforts d’ici le 31 août. En effet, le technicien argentin ainsi que Pablo Longoria souhaitent doubler tous les postes afin d’avoir un effectif compétitif et capable de réaliser une grande saison les deux tableaux (Ligue 1 et Ligue Europa)

Jorge Sampaoli l’a fait savoir lui même. Il attendrait encore 4 à 5 joueurs pour compléter l’effectif phocéen. Parmi ces joueurs demandés, le technicien argentin réclamerait un attaquant pour pallier le départ de Dario Benedetto et épauler Arkadiusz Milik cette saison. Une tâche pas si évidente que ça pour le président Pablo Longoria qui se démène depuis le début du mercato afin de satisfaire l’Argentin. Récemment, les pistes menant à Ike Ugbo, Alexander Sorloth, Willian José, Andy Delort et Giovanni Simeone ont toutes échoué. Si la priorité reste de rechercher un attaquant, le président olympien est également à la recherche d’une doublure de Pol Lirola et de Cengiz Ünder.

« Il nous manque 4 ou 5 joueurs, mais il va falloir définir des priorités car on ne pourra pas tout faire, il va falloir être créatif. On a aussi des joueurs qui pensent à partir. J’espère que la semaine prochaine on aura un effectif complet. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/08/2021)

Par ailleurs, Pablo Longoria est également dans le besoin de vendre pour poursuivre le mercato. Parmi les joueurs les plus susceptibles de partir d’ici demain, on retrouve Duje Caleta-Car. En effet, le défenseur central croate a la cote outre-Manche. La semaine dernière, le journaliste de RMC, Florent Germain a même annoncé qu’une offre de 15 millions d’euros en provenance de Wolverhampton était arrivée sur le bureau des dirigeants phocéens.

Un départ qui permettrait à l’OM d’officialiser l’arrivée de l’un des 4 renforts tant espéré par Jorge Sampaoli. En effet, Amine Harit serait sur le point d’être prêté à l’OM cette saison. Le joueur aurait même déjà passé sa visite médicale et signé son contrat. Il ne manque plus que l’aval des dirigeants pour l’annoncer officiellement. Le mercato sera imprévisible jusqu’à demain. Affaire à suivre…

Boubacar Kamara n’est pas la priorité de Séville

L’incertitude règne un peu moins sur l’avenir de Boubacar Kamara. À seulement 48 heures de la fin du mercato estival, personne n’aurait imaginé que le milieu de terrain soit toujours un joueur de l’OM. S’il est amené à rester, il pourrait s’agir d’une bonne nouvelle pour le club phocéen. Toutefois, sa situation contractuelle n’arrange rien. En effet, le contrat de Boubacar Kamara avec l’OM expire en juin prochain. Une situation que n’apprécie pas Pablo Longoria. En effet, le président olympien veut éviter de perdre à nouveau un joueur de son talent libre la saison prochaine. Ces dernières semaines, on a appris que plusieurs clubs lorgnaient sur son profil. Parmi eux, Newcastle, l’AC Milan ou le FC Séville, qui semble être le club le plus intéressé par Boubacar Kamara. Toutefois, il ne serait pas la priorité du club andalou.

Alors qu’on pouvait penser que le club andalou était très intéressé par un transfert de Boubacar Kamara, le média espagnol El Desmarque croit savoir que ce ne serait pas autant le cas. En effet, selon leurs informations le FC Séville aurait mis en stand-by le dossier menant au milieu de terrain olympien. Le club andalou étudierait pour l’instant d’autres pistes car Boubacar Kamara ne serait pas la priorité du club. Par ailleurs, une arrivée d’un renfort est conditionnée au départ de Jules Koundé. Si le défenseur français est toujours un joueur de Séville à l’heure actuelle, il pourrait rejoindre Chelsea. De son côté, Pablo Longoria aurait confirmé au média El Desmarque qu’il aurait refusé une offre de 13 millions d’euros de la part de Newcastle ces dernières semaines.

De son côté, Boubacar Kamara avait annoncé en avril dernier qu’il était prêt à quitter son club formateur. Après avoir signé son premier contrat professionnel à l’OM en 2017, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son bail. Si Pablo Longoria tente de le prolonger depuis plusieurs semaines, il n’existe à ce jour aucun accord entre les deux parties. Année après année, Boubacar Kamara a engrangé de l’expérience et de la confiance auprès de ses différents entraîneurs. Reste à savoir s’il partira d’ici le 31 août.

« Au vu de cette saison, on savait très bien qu’on n’allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n’est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas. Je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l’ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n’importe où avec ce que j’ai vécu à l’OM. » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (22/04/2021)