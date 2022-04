Bon plan mercato OM : Un autre brésilien pour remplacer Luis Henrique !

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, nous propose des joueurs brésiliens évoluant encore au pays. Cette semaine, un ailier gauche: Ferreira. Un poste où personne n’a su trouver grâce aux yeux de Sampaoli. Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato. La saison 2021/2022 est plutôt une réussite jusque là pour les olympiens. En lice pour terminer dans les trois premiers et se qualifier pour la Ligue des Champions, la fin de saison pourrait s’avérer décisive. En cas de podium, le mercato devrait être assez chaud et Pablo Longoria devra redoubler d’efforts pour satisfaire son coach dans sa demande de renforts. Et parmi les postes prioritaires, il y a celui d’ailier gauche. Ni Konrad de La Fuente, ni Luis Henrique ont réussi à apporter satisfaction à l’entraineur argentin et le plus souvent c’est Gerson ou Dimitri Payet qui dépannent à ce poste. Aujourd’hui, Dominique Baillif, spécialiste du championnat brésilien, nous propose Ferreira, jeune ailier gauche de Grêmio Porto Alegre.

FOCUS SUR Ferreira Club actuel Grêmio Porto Alegre (Brésil) Poste Attaquant-Ailier gauche Taille 1m75 Age 24 ans Valeur Transfermarkt 9M€ Grêmio: Tive ajuda do jornalista @lshernandez_ Jogos: 16

Vitórias: 9

Empates: 2

Derrotas: 4

Aproveitamento: 62%

Estadual: Campeão

Estádio: Arena do Grêmio

Melhor Jogador: Ferreira

Treinador: Roger Machado

Estreia: Ponte Preta

Palpite: Título pic.twitter.com/BI7M5s5PyH — Joao Paulo (@Joao_Paulo1921) April 5, 2022

Ferreira pourrait être une vraie alternative au poste d’ailier gauche avec un temps d’adaptation

« Il y a un jeune joueur, un peu plus âgé que Danilo, il s’appelle Ferreira, il joue à Grêmio. Son club vient de tomber en deuxième division, en fin de saison dernière mais c’était dû à un vrai problème collectif. Ferreira je le trouve plutôt intéressant, c’est pas le joueur le plus rapide même si il est très vif sur les premiers appuis, il a une vraie vélocité mais c’est un joueur qui techniquement sur le côté gauche est un droitier, ce qui correspond à ce que recherche Sampaoli (…) Il a cette capacité à faire la différence côté gauche et repiquer plein axe avec son pied droit, il est très bon dans la surface de réparation, il est pas maladroit (…) C’est un joueur qui a montré de belles choses, qui a déjà 24 ans donc qui a prouvé sur la durée et il est capable de s’imposer dans un club sous pression, Grêmio est un grand club. Avec sa qualité de dribbles, de faire des différences sur son côté gauche, de centre et de coup-francs, c’est un joueur intéressant. Dans l’intensité, il est prêt pour l’Europe, il aura besoin d’un temps d’adaptation mais il résiste très bien aux contacts, dans les duels malgré son physique longiligne (…) Donc voilà ça peut être un profil intéressant, Grêmio avait demandé 8 millions l’été dernier, il est suivi par des clubs comme Fenerbahçe mais ça peut être une bonne pioche, son club est descendu en deuxième division, ils n’ont plus les moyens de se montrer gourmand, si on lui laisse du temps, c’est un joueur qui peut s’imposer ». Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (07/04/2022)