Bonne nouvelle dans le dossier Lihadji, Bouna Sarr pisté par un club anglais, la réponse de la LFP à Canal +… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos qui ont animé la journée ! Au menu aujourd’hui : Une bonne nouvelle dans le dossier Lihadji, Bouna Sarr pisté par un club anglais et la réponse de la LFP à Canal + !

Mercato : Une bonne nouvelle dans le dossier Lihadji pour l’OM?

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe est revenu sur la situation actuelle du mercato des jeunes avec la crise du coronavirus. Le quotidien sportif affirme que cela pourrait être une bonne chose pour les clubs formateurs.

De nombreux jeunes joueurs n’ont pas encore signé leurs premiers contrats professionnels avec leur club formateur. Avec la concurrence et le marché international, il est devenu difficile pour ces écuries de conserver leurs talents.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe a consacré un article à ce sujet. Le mercato des jeunes est, comme celui de leurs ainés, tronqué par la crise du coronavirus. Un recruteur d’un grand club européen s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes du quotidien sportif.

« C’est sûr qu’il est probable qu’on ne puisse pas proposer des primes à la signature aussi importantes qu’habituelle et c’est un facteur de décision très important dans certains dossier. On est aussi privés d’une période où on occupe traditionnellement le terrain pour observer les joueurs et discuter avec leurs entourages. Et la suite est déjà tronquée puisque les phases finales des Championnats nationaux des moins de 17 et 19 ans ont été annulées… »

Lihadji laisse planer le doute…

En bref, cela pourrait être une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille. En manque de moyen pour signer les joueurs et surtout en manque d’informations sur les jeunes, les clubs européens devraient moins se ruer sur le talent marseillais Isaac Lihadji avec qui les négociations sont compliquées. Le club pourrait donc avoir une chance de le conserver, d’autant plus que le joueur a récemment posté des photos sur son compte Instagram qui laissent planer le doute…

L1 : La réponse sèche de la Ligue 1 concernant les droits TV et Canal + !

Ce samedi dans son édition, le journal L’Equipe nous informait que Canal + n’avait pas l’intention de payer les 110 millions de droits TV dûs à la Ligue. Ce dimanche, la Ligue répond très sèchement.

Dans son édition du samedi 29 mars, L’Equipe donnait la parole au président du directoire de Canal +, Maxime Saada. Il nous informait que la chaîne cryptée n’était pas disposée à verser la somme dû à la Ligue pour les droits TV. La Ligue a donc tenu à répondre ce dimanche.

A LIRE AUSSI : Ligue 1 : Canal + refuse de payer les droits TV aux clubs !

« Nous ne comprenons pas cette position de Canal +. La Ligue a livré 28 matchs sur 38 soit 73,6% du production. Canal +, à date, n’a payé que 67% de ce qui a été diffusé ce qui représente 35 millions d’euros hors taxes (non perçus, soit 43 millions d’euros TTC). Nous avons demandé des explications et même un rendez-vous pour comprendre. C’est ‘autant plus incompréhensive que la Fédération, l’UEFA, la FIFA, les clubs et les joueurs sont alignés pour faire preuve d’une grande solidarité, pour partager les efforts. Il est surprenant que Canal +, le diffuseur historique du Championnat de France, ne participe pas. »

beIN ne paiera pas non plus?

Pour le moment, la Ligue affirme qu’elle n’a aucune certitude que beIN Sport, l’autre diffuseur du championnat français va verser la somme qu’il doit. Le journal L’Equipe révèle que lorsqu’il a été interrogé à ce sujet, Nasser al-Khelaïfi (président de beIN Media Group) n’a pas souhaité « s’avancer » et a simplement répondu qu’il était « président du PSG. »

Comment Canal + secoue la LFP en refusant de payer La chaîne cryptée, qui a stoppé ses versements, met la LFP en grande difficulté. Et beIN Sports pourrait lui emboîter le pas > https://t.co/CYyJVzbNcM pic.twitter.com/UN343vxxvZ — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 28, 2020

Mercato OM : Après Séville, un club anglais piste Bouna Sarr?

Important dans l’effectif marseillais depuis plusieurs saisons, Bouna Sarr est de plus en plus convoité. L’ailier reconvertit en latéral droit serait dans le viseur d’Everton.

Après sa première saison au poste de latéral droit, Bouna Sarr avait attisé les convoitises de Leicester, club de Premier League. L’OM n’avait pas donné suite à ces rumeurs et avait donc conservé l’ancien joueur du FC Metz.

Cette saison, il brille sous les ordres d’André Villas-Boas qui semble lui donner sa confiance aux deux postes. Il y a quelques jours, France Football nous informait que le FC Séville appréciait les performances de Bouna Sarr.

L’OM demande 11 millions d’euros pour Sarr?

Ce dimanche, c’est le Sunday Mirror qui affirme que le Marseillais est dans le viseur d’Everton. Le club anglais serait même prêt à mettre 8 millions d’euros alors que l’OM souhaiterait au moins en tirer 11 millions d’euros.

Toujours selon le média anglais, Bouna Sarr serait tenté par un départ en Angleterre. Les Toffees verraient d’un bon oeil ce transfert, d’autant plus que Djibril Sidibé (prêté jusqu’à la fin de la saison) va retourner à l’AS Monaco.