Boulaye Dia donne ses conditions de départ, Lucho est nostalgique, un maillot spécial face à Nantes… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos du jour. Au menu ce samedi : Boulaye Dia donne ses conditions de départ, Lucho est nostalgique, un maillot spécial face à Nantes.

Mercato : Cet ancien cadre de l’OM n’écarte pas un retour !

Dans un entretien accordé à OM News, Lucho Gonzalez s’est exprimé avec nostalgie sur son passage à Marseille. L’Argentin souhaiterait revenir dans son ancien club…

Lucho Gonzalez a laissé un excellent souvenir aux supporters de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain argentin a affirmé à OM News qu’il était toujours un suiveur du club marseillais malgré la distance.

Je ne doute pas que je reviendrai au club à un moment donné

Actuellement sous contrat avec Paranaense, il n’a pas caché son envie de revenir à Marseille pour revoir le Vélodrome et les supporters… Lucho’ affirme également vouloir faire son retour à l’OM, mais dans quel rôle?

« Il y a encore des jours où je regarde des vidéos de ce jour-là, du but que j’ai pu marquer. Le stade était plein et il pleuvait. Ce fut une soirée inoubliable pour moi, pour mes coéquipiers et pour toutes les personnes qui travaillaient au club. Tout me manque à Marseille. Je me sentais bien là-bas, les gens étaient toujours gentils avec moi. Je ne doute pas que je reviendrai au club à un moment donné. Je veux redécouvrir le nouveau Vélodrome. Je continue de suivre les matchs. Quand on garde un bon souvenir d’un club, on en devient supporter. C’est ce qui m’est arrivé »

Lucho Gonzalez – Source : OM News (21/11/20)

Mercato OM : Boulaye Dia fixe ses conditions de départ…

Pisté par l’Olympique de Marseille, Boulaye Dia a expliqué au journal L’Equipe sous quelles conditions il pourrait quitter le Stade de Reims.

Actuellement meilleur buteur du championnat de Ligue 1, Boulaye Dia serait l’une des pistes de Pablo Longoria pour concurrencer Dario Benedetto au poste de numéro 9.

Il faut un objectif clair et précis, un projet sportif qui soit en corrélation avec mes ambitionS — DIA

Le Rémois a expliqué au journal L’Equipe qu’il ne souhaitait pas quitter le Stade de Reims simplement pour aller dans un autre club. L’attaquant âgé de 24 ans veut avant tout être heureux sportivement avant d’avoir un contrat XXL.

« Refuser l’Angleterre et la Russie cet été? Ça n’a pas été dur car il n’y a jamais eu de malentendu entre moi et la direction. Ça a été toujours carré. J’avais un bon de sortie mais ce n’était pas une obligation. J’avais toujours dit qu’il ne fallait pas partir pour partir. Il faut un objectif clair et précis, un projet sportif qui soit en corrélation avec mes ambitions. J’ai toujours privilégié le sportif. Quand j’ai signé à Reims en 2018, j’avais des propositions financières plus importantes. Privilégier l’argent est le mauvais choix pour moi; C’est mieux d’être épanoui sportivement. Si tu as de l’argent mais que tu n’es pas bien sur le terrain… C’est avec le ballon qu’on est heureux ! Je comprends ceux qui choisissent le financier. Mais si sportif est bon, le reste suivra »

Boulaye Dia – Source : L’Equipe

OM – Coronavirus : Le club portera un maillot spécial face à Nantes !

L’Olympique de Marseille a décidé de soutenir les restaurateurs, frappés de plein de fouet par la crise du coronavirus. Face à Nantes, les joueurs d’André Villas-Boas porteront un maillot spécial avec comme sponsor « #SupportersDeNosRestos.«

L’Olympique de Marseille participe à une opération de son partenaire majeur, Uber Eats. L’application veut soutenir les restaurateurs qui sont très touchés par la crise du coronavirus.

mobiliser la communauté OM pour qu’un maximum de restaurants marseillais puisse bénéficier de cette aide — KOPP

Pour ce faire, l’OM portera un maillot floqué du « #SupportersDeNosResto », à la place du logo Uber Eats lors du match face à Nantes pour la 12e journée de Ligue 1.

« En ces temps critiques pour de nombreux français, les restaurateurs sont particulièrement touchés. Nous soutenons pleinement l’initiative de notre partenaire majeur UberEats et allons mobiliser la communauté OM pour qu’un maximum de restaurants marseillais puisse bénéficier de cette aide »

Grégoire Kopp – Source : OM (20/11/20)

« Uber Eats lance une opération de soutien unique: #SupportersDeNosRestos. L’application reversera ainsi 1 million d’euros sous forme de dons attribués par les utilisateurs de l’application lors de leur commande du 20 au 29 novembre. Grâce au code promotionnel SUPPORTERSDENOSRESTOS, pour toute commande sur l’application Uber Eats, les utilisateurs pourront choisir un restaurant, dans lequel la commande aura été passée, auquel Uber Eats reversera 10€ »

Source : Communiqué Uber Eats