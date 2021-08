Budget de 250M€, Guido Rodriguez dans le viseur, l’OM revient à la charge pour Wass… les 3 infos OM de ce mercredi !

Voici les 3 infos OM de ce mercredi !

MERCATO – VENTE OM : 250M€, UN BUDGET PRÉVISIONNEL QUI POSE BEAUCOUP DE QUESTIONS !

Alors que le championnat reprend dans moins d’une semaine, le budget prévisionnel de l’OM pour la saison 2021/2022 a été révélé. D’après un article écrit par Sportune, il serait estimé à 250 millions d’euros.

L’information est sortie hier dans la soirée. Le budget prévisionnel de l’OM pour la saison 2021/2022 aurait fuité. Après avoir arraché une qualification pour disputer l’Europa League cette saison, Sportune révèle au sein d’un article que l’OM aurait prévu son budget à hauteur de 250 millions d’euros. Depuis la nomination de Pablo Longoria à la présidence du club, Frank McCourt redouble d’efforts pour redresser la situation financière de l’OM.

En effet, depuis son arrivée à Marseille en 2016, le club est chaque saison déficitaire. L’Américain souhaite donc remonter la pente et se veut ambitieux pour les prochaines saisons. Depuis l’éviction de Jacques-Henri Eyraud et la nomination de Pablo Longoria à la présidence, Frank McCourt s’est rendu à de nombreuses reprises du côté de Marseille pour assurer son engagement au sein de l’OM.

L’OM, 2ÈME BUDGET LE PLUS ÉLEVÉ DE LIGUE 1

Comme le révèle Sportune dans son article, avec 250 millions d’euros, l’OM deviendrait le 2ème budget le plus élevé du championnat. En effet, le club phocéen se situerait juste derrière Paris et à ex-æquo avec le budget de Lyon. La saison dernière, le budget prévisionnel était deux fois moins important, mais finalement, le club avait dépensé le double.

Sportune révèle qu’il s’agirait d’un budget « record » pour l’OM… Suffisant pour relancer les théories sur une probable vente du club. Toutefois, le journaliste de L’Équipe, Mathieu Grégoire, a partagé sur son compte Twitter un tableau révélant que l’OM était le troisième budget le plus élevé en Ligue 1 la saison dernière avec le même montant de 250 millions d’euros.

C’EST UN PROJET GÉNÉRATIONNEL – FRANK MCCOURT

Frank McCourt l’avait affirmé lors de son retour à Marseille. Il souhaite s’inscrire dans la durée à l’OM et compte faire de nombreux efforts pour améliorer la situation du club dans les mois à venir.

« Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C’est un projet générationnel. C’est un club de football fantastique, avec beaucoup de passion. Nous l’avons d’ailleurs senti récemment. Elles sont parvenues jusqu’à moi. C’est la raison pour laquelle je les démens formellement. J’aimerais trouver le moyen d’empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n’ai jamais voulu vendre l’OM. L’OM n’est pas à vendre. Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget (sourire). Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent. Avec le Covid, je n’avais pas pu venir ces derniers mois. J’espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous et que je pourrai vite revenir ressentir cette passion et vibrer à Marseille. » Frank McCourt – Source : La Provence (02/03/2021)

MERCATO OM : UN MILIEU ARGENTIN DANS LE VISEUR ?

À la quête d’un milieu de terrain pour anticiper un éventuel départ de Boubacar Kamara lors du mercato estival, l’OM aurait pris des renseignements sur Guido Rodriguez, mais a été refroidi par les demandes du Betis.

À un an de la fin de son contrat, l’incertitude règne toujours sur l’avenir de Boubacar Kamara. Lié à l’OM jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain olympien n’a toujours pas prolongé son contrat. Une situation qui embarrasse le président Pablo Longoria, qui ne souhaite pas le voir partir libre la saison prochaine. Face à cette situation complexe, il pourrait donc se résoudre à vendre Boubacar Kamara dès cet été. Et le milieu de terrain ne manquerait pas de prétendants puisque l’AC Milan et Newcastle semblent très intéressés par son profil. Ces derniers jours, la presse italienne révélait même qu’un accord de principe existait entre le joueur et les Rossoneri. Toutefois, le club italien doit désormais se mettre d’accord avec les dirigeants phocéens. D’autre part, le club anglais aurait offert un montant de 11 millions d’euros pour s’attacher ses services. Pas sûr que cette offre puisse satisfaire Pablo Longoria, qui demande au moins 20 millions d’euros pour céder Boubacar Kamara.

GUIDO RODRIGUEZ POUR REMPLACER KAMARA ?

En revanche, l’OM souhaiterait anticiper le départ de Boubacar Kamara pour ne pas être pris au dépourvu. À en croire les informations révélées par Foot Mercato ce matin, l’OM a pris des renseignements sur le profil de Guido Rodriguez. Après avoir récemment remporté la Copa America avec l’Argentine, le milieu de terrain suscite l’intérêt de nombreuses équipes en Europe. Mis à part les Phocéens, Arsenal aurait également pris des renseignements. Toutefois, le Betis ne semble pas enclin à s’en séparer aussi facilement. Comme le révèle Foot Mercato, l’OM et les Gunners auraient été refroidi par les exigences financières du club espagnol. En effet, la clause libératoire de Guido Rodriguez est fixée à 80 millions d’euros. Même si son prix aurait pu être négocié, l’OM n’était pas disposé à dépenser un montant aussi élevé. Par ailleurs, le milieu de terrain argentin entre déjà dans les plans de son entraîneur cette saison et l’a fait savoir à ses dirigeants. Une piste à oublier pour Pablo Longoria.

L’OM a pris des renseignements sur Guido Rodriguez, finalement jugé trop cher https://t.co/NhWmHO9wvP — Foot Mercato (@footmercato) August 4, 2021

AVOIR DES JOUEURS EN FIN DE CONTRAT CE N’EST PAS PLAISANT – PABLO LONGORIA

Face à cette situation complexe avec Boubacar Kamara, Pablo Longoria s’était montré agacé en conférence de presse. Il n’apprécie pas d’avoir des joueurs en fin de contrat dans son effectif.

« Avoir des joueurs en fin de contrat ce n’est pas plaisant, encore plus quand ils viennent du centre de formation. Je n’aime pas en avoir dans notre effectif. Personne n’est au-dessus de l’institution. La position de l’OM avec tous les joueurs, c’est que ce n’est pas plaisant et qu’on ne veut pas les avoir en fin de contrat à la fin de la saison. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

MERCATO : L’OM REVIENT À LA CHARGE POUR DANIEL WASS !

Ce n’est pas nouveau. À un an de la fin de son contrat, Daniel Wass ne veut pas prolonger du côté de Valence et l’OM souhaite saisir cette opportunité. Pablo Longoria serait prêt à faire un effort économique pour le recruter.

Le dossier évolue chaque jour. Alors que l’OM ne compte aucun latéral droit dans son effectif à une semaine de la reprise, le profil de Daniel Wass est ciblé depuis plusieurs semaines. À un an de la fin de son contrat, le latéral droit danois ne souhaite pas prolonger du côté de Valence et l’a fait savoir à ses dirigeants. De plus, l’intérêt de l’OM ne le laisserait pas insensible. En effet, Pablo Longoria, qui l’a déjà côtoyé lors de son passage à Valence, et Jorge Sampaoli apprécient sa polyvalence sur le terrain. Le technicien argentin est conscient que ses qualités pourraient apporter beaucoup à l’effectif olympien la saison prochaine. En revanche, Valence ne souhaiterait pas se séparer de Daniel Wass cet été et tenterait tant bien que mal de le prolonger. Agacé, le latéral droit aurait commencé un bras de fer avec ses dirigeants. Après avoir formulé une première offre jugée insuffisante par Valence, l’OM compte revenir à la charge.

UNE NOUVELLE OFFRE DE L’OM POUR DANIEL WASS ?

À en croire les informations dévoilées par El Mercantil Valenciano, l’affaire Wass ne fait que commencer. Hier, le Danois n’a pas pris part à l’entraînement avec Valence suite à une gène musculaire. Une absence suspecte puisque le joueur était présent et a effectué l’entraînement sans encombre lundi. Toujours selon les informations du média espagnol, Daniel Wass n’aurait pas apprécié que Valence refuse l’offre de l’Olympique de Marseille. Lui et ses agents l’ont fait savoir lors d’une réunion lundi, il veut quitter Valence cet été. Le club espagnol n’entend pas le céder aussi facilement. Dernièrement, l’OM a formulé une première offre inférieure à 1 million d’euros jugée insuffisante par Valence, qui souhaiterait une offre plus élevée pour s’en séparer. On apprenait dernièrement que le club espagnol attendrait 8 millions d’euros. Enfin, le média espagnol révèle que Pablo Longoria espère pouvoir compter sur Daniel Wass la saison prochaine et serait prêt à faire un effort économique. Une deuxième offre devrait donc être bientôt formulée par l’OM. Affaire à suivre…

L’OM va présenter une nouvelle offre revue à la hausse pour Daniel Wass https://t.co/Ua8kUViSjF — Foot Mercato (@footmercato) August 4, 2021

LONGORIA A CONFIRMÉ UN INTÉRÊT POUR WASS

Interrogé à son sujet en conférence de presse lundi dernier, Pablo Longoria en a profité pour faire le point sur le dossier. Le président olympien a confirmé l’intérêt de l’OM pour Daniel Wass.

« Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. (…) Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)