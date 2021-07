Ça brûle pour Saliba, un jeune talent portugais préfère la PL à Marseille et Pavon… Les 3 infos mercato OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du samedi 10 juillet !

Mercato : Un grand espoir français à l’OM d’ici les prochaines heures ?

Pablo Longoria rebâtit de fond en comble l’effectif de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Et le dirigeant espagnol pourrait conclure deux nouvelles arrivées selon le quotidien La Provence…



Tandis que Leonardo Balerdi va continuer son aventure sous le maillot de l’OM, suite à un chèque de 8 millions d’euros au Borussia Dortmund, Pablo Longoria n’a pas terminé le mercato marseillais à ce poste. En effet deux nouveaux joueurs pourraient débarquer à l’Olympique de Marseille très prochainement.

🔹Luan Peres 🇧🇷 et William Saliba 🇫🇷 devraient arriver à Marseille entre dimanche et lundi. L’OM et Arsenal seraient quasi tombés d’accord pour un prêt sans option d’achat du défenseur central français. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/Ove2JCRaft — MercatOM (@mercat_om) July 9, 2021

luan peres en route à l’om… suivi par saliba ?

En effet selon les informations de La Provence, les arrivées de William Saliba et Luan Peres ne seraient qu’une question de temps. En ce qui concerne le défenseur français, l’OM et Arsenal avanceraient bien dans les négociations et ce dernier devrait arriver sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Il pourrait démarrer l’entraînement très rapidement avec le groupe marseillais. Un souhait partagé à la fois par le club et l’entourage du joueur.

Mercato : L’OM fonce sur un international argentin (lancé par Sampaoli) !

Alors que Pablo Longoria tente de renforcer le front de l’attaque pour la saison prochaine, le journaliste Ekrem Konur nous apprend sur Twitter qu’un ailier argentin aurait la faveur de l’OM… Comme nous l’apprenait le mois dernier le média argentin TNT Sports, Jorge Sampaoli serait favorable pour faire venir à l’Olympique de Marseille l’international argentin Cristian Pavon. C’est Sampaoli en personne qui avait sélectionné Pavon pour la première fois. Et le journaliste Ekrem Konur confirme cette information aujourd’hui sur son compte Twitter.

🔥🚨Olympique #Marseille offered #BocaJuniors a loan for #CristianPavón and $ 5 million for 50% of Pavon’s testimonial. 👀Boca Juniors want to sell Cristian #Pavón to Europe to generate revenue. There are teams interested in players from MLS and France.#OM #MLS #OMTeam pic.twitter.com/LTKeIjB8SI — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 10, 2021



« L’Olympique de Marseille a proposé à Boca Juniors un prêt pour Cristian Pavón » — Ekrem konur

« L’Olympique de Marseille a proposé à Boca Juniors un prêt pour Cristian Pavón et 5 millions de dollars pour 50 % des droits de Pavon. Boca Juniors veut vendre Cristian Pavón en Europe pour générer des revenus. Il y a des équipes intéressées par des joueurs de MLS et de France. » Ekrem Konur – Source : Twitter (10/07/21)

Mercato : Arsenal double l’OM pour ce jeune talent portugais !

Un temps lorgné par l’Olympique de Marseille, le jeune latéral gauche portugais Nuno Tavares, qui évoluait au Benfica Lisbonne, s’est finalement engagé avec le club anglais d’Arsenal…

Tandis que le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria s’intéresse de près au poste de latéral, une mauvaise nouvelle vient de tomber. Si Nuno Tavares avait été cité un temps dans la short-list de l’OM pour le poste de défenseur gauche, cette piste est terminée. En effet le jeune latéral portugais vient de s’engager avec Arsenal, comme l’a annoncé le club londonien sur son compte Twitter.

Arsenal aurait déboursé la somme de 8 millions d’euros pour s’attacher les services de Nuno Tavares, assortie de 2 millions de bonus.

Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares 👋 pic.twitter.com/379qyLXrxG — Arsenal (@Arsenal) July 10, 2021

Our new No 20 💛 pic.twitter.com/18H57Be65v — Arsenal (@Arsenal) July 10, 2021

It’s official… Nuno is a Gunner ✅ — Arsenal (@Arsenal) July 10, 2021

Un immense chantier attend longoria aux postes de latéraux

Avec les départs de Hiroki Sakai, Christopher Rocchia et Yuto Nagatomo, ainsi que l’incertitude qui plane autour de l’avenir de Pol Lirola, le poste de latéral reste un secteur à renforcer du côté de l’OM. Affaire à suivre donc…