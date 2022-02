Ça tarde pour Dieng et Gueye, le rôle de Sampaoli pour Guendouzi et une bonne surprise pour Nice… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Ça tarde pour Dieng et Gueye, le rôle de Sampaoli pour Guendouzi et une bonne surprise pour Nice…

OGC Nice – OM : Les Marseillais ont tout fait pour récupérer Dieng et Gueye au Sénégal, mais…

Ce dimanche, deux joueurs de l’Olympique de Marseille ont écrit l’histoire de leur pays : Dieng et Gueye ont remporté la première CAN de l’histoire du Sénégal. Les deux joueurs ne seront pas de retour pour le déplacement à Nice mais les Marseillais ont tout tenté pour les récupérer.

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille joue un match important face à l’OGC Nice : un quart de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, quelques absents pour Jorge Sampaoli à commencer par Boubacar Kamara, suspendu.

Deux joueurs seront également absents : Pape Gueye et Bamba Dieng. Les deux Sénégalais ont remporté la CAN avec leur sélection ce dimanche et sont donc rentrés à Dakar pour fêter cette victoire historique avec leurs proches et leurs coéquipiers.

Vous, vous avez un match, nous, nous avons gagné la CAN, rendez vous compte — FSF

L’Olympique de Marseille a confirmé en conférence de presse ce mardi que les deux joueurs ne seraient pas rentrés assez tôt pour jouer ce match face à l’OGC Nice. En effet, les Sénégalais ne figurent pas parmi les joueurs présents dans le groupe diffusé ce mardi soir par le club.

La Provence nous informe ce mercredi que l’Olympique de Marseille a tout fait pour récupérer les deux joueurs rapidement. La fédération sénégalaise n’a rien voulu entendre. A l’argument des Marseillais : « nous avons un match à jouer mercredi », la FSF aurait répondu : « Vous, vous avez un match, nous, nous avons gagné la CAN, rendez vous compte »

Bamba Dieng est monté en grade après cette CAN – Sahel Cissokho

Une réponse qui a le mérite d’être clair ! Les joueurs devraient rentrés prochainement du Sénégal. En attendant, ils profitent de leur trophée bien mérité après une compétition de grande qualité où ils ont pu montré l’étendu de leur talent et représenter au mieux leur pays ainsi que leur club.

« Bamba Dieng est devenu un incontournable du Sénégal, on peut le dire à 200%. À son âge, on imagine même pas. Hier, lors des penaltys, Bouna Sarr rate et lui le gamin qui prend le ballon et qui le met au fond. Même bien avant cela, il est rentré en jeu, il s’est créé au moins 3 occasions nets face au gardien de but Gabaski qui a fait un match énorme. Bamba Dieng, j’ai revu ses highlights, il m’a bluffé. Je le disais ici au début de la CAN. Bamba est capable d’évoluer sur tous les fronts de l’attaque. Il nous a prouvé encore une fois qu’il est fort mentalement, qu’il sait se faire respecter. Il n’a pas eu beaucoup de matches internationaux dans les jambes. Aller à la CAN pour la première fois, s’imposer comme il l’a fait dans un groupe où il n’y a que des joueurs confirmés, c’est une valeur sure du football sénégalais. Je pense que Bamba est monté en grade après cette CAN. » Sahel Cissokho – Source : Débat Foot Marseille (07/02/2022)

🇸🇳 @CissokhoSahel : « Bamba #Dieng est devenu un incontournable de cette équipe du Sénégal ! Il m’a bluffé ! » #OM pic.twitter.com/rKd3hAmLAD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 8, 2022

OGC Nice – OM : 3 coups durs et un retour important dans le groupe de Galtier !

Comme évoqué ces derniers jours, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur certains de ses éléments. Le coach français a tout de même le retour d’un de ses attaquants pour affronter l’OM !

C’est le jour J ! Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Nice pour y affronter les hommes de Christophe Galtier. Le coach français ne pourra pas compter sur plusieurs de ses joueurs à cause de blessures ou contraction du COVID.

Comme nous l’expliquait L’Equipe ces derniers jours, Jordan Amavi est blessé. L’ancien joueur de l’OM prêté à Nice est victime d’une entorse au genou. Il devrait être absent près d’un mois et ratera donc la rencontre de ce mercredi soir.

Dolberg finalement présent dans le groupe niçois

Titulaire ce dimanche face à Clermont, Youcef Atal a réveillé une ancienne blessure à l’épaule et ne peut donc pas être sur le terrain lors de ce 1/4 de finale de Coupe de France. De son côté, Hichem Boudaoui est suspendu, tout comme Boubacar Kamara pour l’OM.

Le gardien argentin Walter Benitez est positif au COVID et ne fait pas partie du groupe officiel pour la réception des Marseillais. Incertain pour la même raison que son portier, Kasper Dolberg est bien présent et pourrait jouer face à l’OM.

🏆 Coupe de France 📋 Le groupe convoqué par Christophe Galtier pour le quart de finale#OGCNice #OGCNOM #CoupeDeFrance pic.twitter.com/R2YYnfYsQ9 — OGC Nice (@ogcnice) February 8, 2022

Je n’ai qu’un souhait, voir un beau match et montrer que le public niçois est un beau public, irréprochable — Rivère

Après les incidents survenus à l’Allianz Riviera en septembre dernier, l’OGC Nice sera forcément très observé. Le président du club, qui s’était montré très critique envers le comportement des Marseillais et qui avait minimisé les faits de ses supporters, leur a passé un message via Nice Matin relayé dans un communiqué du club.

« Ce match contre l’OM sera scruté par beaucoup de gens et diffusé en clair, sur France 3. Je n’ai qu’un souhait, voir un beau match et montrer que le public niçois est un beau public, irréprochable, capable de pousser son équipe vers la qualification. Dans ce cas-là, et uniquement, ce sera une belle soirée. Les événements passés font que le résultat n’est plus ma seule angoisse. Il y a la volonté que tout se passe bien. On a pris toutes les mesures nécessaires et possibles pour que ce soit le cas. Hélas, on n’est jamais à l’abri. Les sanctions peuvent faire très mal. Il faut que tout le monde en soit conscient. On l’a également vu en Coupe de France avec les éliminations du Paris FC et Lyon. Je souhaite qu’on parle de football, que les joueurs soient encouragés peu importe le scénario du match. Et, surtout, il faut que tout se passe bien et, donc, que ce derby se joue dans un bon état d’esprit. Il y a aura des familles, des enfants qui viennent voir un spectacle et rien d’autre » Jean-Pierre Rivère – Source : Nice Matin (08/02/22)

OM : « Sampaoli fait un bien fou à Guendouzi »

Mattéo Guendouzi enchaîne les bonnes prestations depuis son arrivée à l’OM l’été dernier. Son coach personnel, Serge Costa, affirme que le joueur s’épanouit du côté de Marseille.

Il donne l’impression d’être ici depuis plusieurs saisons. Mattéo Guendouzi s’épanouit et s’affirme du côté de Marseille depuis son arrivée l’été dernier. Prêté avec une option d’achat fixée à 10 millions d’euros par Arsenal, le milieu de terrain apporte toute sa grinta et son énergie au reste de l’effectif.

À nouveau passeur décisif face à Angers vendredi dernier, Mattéo Guendouzi est un joueur indispensable dans le système de Jorge Sampaoli cette saison. L’ancien Gunner ne cesse de lui rendre la confiance chaque week-end.

Sampaoli laisse aux joueurs la liberté pour exprimer leur talent – Serge Costa

Dans les colonnes de L’Équipe, le coach personnel de Mattéo Guendouzi, Serge Costa affirme que le technicien argentin fait beaucoup de bien au milieu de terrain.

« Dans le dernier tiers du terrain, Sampaoli laisse aux joueurs la liberté pour exprimer leur talent. Ça a fait un bien fou à Mattéo car il a été un peu bridé dans le passé à ce niveau-là. Il a des grands principes, défensifs surtout d’ailleurs. Mais, offensivement, ce n’est pas que de la tactique, il y a un côté énergique, émotionnel, qui poussent les joueurs à tenter. Contre Angers, Mattéo perd deux ou trois ballons mais il est vite passé à autre chose car il sait qu’il aura trente ou quarante fois l’occasion de mieux faire dans le match. Il a joué parfois dans des équipes un peu plus sclérosées, au jeu plus minimaliste. Il a un axe de progression dans le dernier geste. Il pourrait avoir deux ou trois buts en plus. Il faut qu’il arrive encore à se relâcher dans le dernier geste. » Serge Costa – Source : L’Équipe (09/02/2022)

Ce n’est pas si courant de voir des milieux capables de jouer comme lui – Renato Civelli

Omniprésent sur le terrain, l’ancien joueur d’Arsenal a même récupéré le brassard de capitaine lors de la sortie de Dimitri Payet face à Angers. Interrogé à son sujet dans les colonnes de La Provence, l’ancien joueur de l’OM, Renato Civelli a encensé le match livré par Mattéo Guendouzi.

« Guendouzi est à l’origine du premier but, mais sur d’autres actions qui n’ont pas abouti, c’est lui qui a été au départ, ce n’est pas si courant de voir des milieux récupérer le ballon et être capables de jouer ensuite comme lui. Je n’étais pas très fan de Mattéo Guendouzi, sa personnalité. C’était la première fois que je le voyais en live et là, il a été l’homme du match. Il a récupéré beaucoup de ballons, fait du pressing, il m’a vraiment fait changer d’avis et convaincu. » Renato Civelli – Source: La Provence (07/02/2022)