Caleta Car dans la liste, les détails de l’offre faite à Kamara et bonne nouvelle pour les supporters… les 3 infos OM de ce mardi

Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : on connait les joueurs marseillais inscrits sur la liste d’Europa League, les détail de l’offre proposée à Kamara et les supporters autorisés à se déplacer en Europe…

La liste Europa League de l’OM

Alors que la trêve internationale touche bientôt à sa fin, l’OM s’apprête à retrouver les terrains. Des semaines importantes attendent le club phocéen. Alors que l’OM se déplace à Monaco ce samedi pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, le 16 septembre sera l’occasion pour les hommes de Jorge Sampaoli de débuter leur campagne en Ligue Europa.

Après avoir hérité de la Lazio de Rome, du Lokomotiv Moscou et de Galatasaray, les Phocéens débuteront leur campagne européenne en déplacement à Moscou, le jeudi 16 septembre prochain, à 18h45. Sans aucune surprise, bien figurer en Ligue Europa est l’un des objectifs fixés par la direction olympienne à Jorge Sampaoli. Après avoir échoué en finale face à l’Atlético Madrid en 2018, cette équipe olympienne compte bien tout faire pour aller au bout de cette édition.

L’UEFA a dévoilé la liste des 21 joueurs olympiens sélectionnés par Jorge Sampaoli pour disputer la Ligue Europa cette saison. Sans surprise, toutes les recrues phocéennes figurent dans cette liste :

– Gardiens : Pau Lopez, Steve Mandanda

– Défenseurs : William Saliba, Alvaro Gonzalez, Boubacar Kamara, Léonardo Balerdi, Luan Peres, Duje Caleta-Car, Jordan Amavi, Pol Lirola

– Milieux : Mattéo Guendouzi, Amine Harit, Gerson, Valentin Rongier, Pape Gueye

– Attaquants : Arkadiusz Milik, Dimitri Payet, Luis Henrique, Cheikh Bamba Dieng, Cengiz Under, Konrad De la Fuente

Ça va être des matchs très intéressants, des matchs très ouverts – Pablo Longoria

« C’est un groupe équilibré, c’est un groupe compétitif avec de très belles ambiances dans les différents stades. Je considère qu’il y a quatre très bons coachs : Maurizio Sarri, Marko Nikolic, Fatih Terim et Jorge Sampaoli. Ça va être des matchs très intéressants, des matchs très ouverts, des matchs compétitifs. C’est un bon groupe avec des équipes habituées à jouer en Europe. C’est toujours l’ambition de l’OM, c’est le respect de notre histoire, de notre ambiance et de nos supporters. De toujours chercher à aller le plus loin possible dans toutes les compétitions qu’on doit jouer. On va voir de très bons matchs avec des équipes vraiment compétitives, des équipes amusantes avec de très bons joueurs. C’est vraiment une opportunité de pouvoir avoir nos supporters et notre stade Orange Vélodrome avec nous. » Pablo Longoria – Source : Interview RMC (27/08/2021)

Kamara prolongé deux ans ?

Officiellement terminé, le mercato estival olympien ne s’est pas soldé par une belle vente comme l’espérait Pablo Longoria. Considérés comme les valeurs marchandes les plus importantes de l’effectif, ni Boubacar Kamara ni Duje Caleta-Car ne sont partis cet été.

Si Boubacar Kamara a décliné les deux offres de Wolverhampton et de Newcastle, c’est parce qu’il n’était pas emballé à l’idée de rallier un club qui se bat pour le maintien en Premier League. De son côté, Duje Caleta-Car disposait lui aussi de deux offres en toute fin de mercato mais aucune ne l’a convaincu. Si Wolverhampton était également intéressé par son profil, le Croate n’était pas emballé par le projet sportif. Alors que Pablo Longoria lui a trouvé une porte de sortie du côté de Valence, le natif de Sibenik n’a pas donné suite à cet intérêt.

S’il reste quelques années de contrat à Duje Caleta-Car, Pablo Longoria craint aujourd’hui que Boubacar Kamara parte libre la saison prochaine. En effet, le milieu de terrain olympien est à un an de la fin de son contrat. Désireux de le prolonger rapidement, Pablo Longoria lui aurait transmis une offre de prolongation.

Face aux offres qu’il a reçues, Boubacar Kamara ne voyait aucun inconvénient à rester à l’OM pour poursuivre sa progression d’après les informations révélées par L’Equipe. S’il espérait vendre Boubacar Kamara pour un montant avoisinant les 25-30 millions d’euros, Pablo Longoria aurait fini par proposer un prêt payant de 2,5 millions d’euros à Newcastle et à Wolverhampton. Pas convaincu par ces offres, Boubacar Kamara a donc pris la décision de rester. Une situation qu’apprécie Jorge Sampaoli puisqu’il considère le joueur comme précieux pour l’équilibre de l’équipe dans son système hybride.

À en croire les informations révélées par L’Equipe, Pablo Longoria aurait récemment proposé une offre de prolongation de contrat de deux saisons à Boubacar Kamara jusqu’en 2024. Conscient de ce qu’il doit à son club formateur, le milieu de terrain olympien pourrait accepter cette offre dans les prochains jours. L’OM serait confiant quant à l’issue des discussions.

🗞Ces derniers jours, l’OM a formulé une offre de prolongation de contrat à Boubacar Kamara. Le club lui offre 2 ans supplémentaires, soit jusqu’en 2024. Kamara et son entourage vont étudier la proposition. L’OM est confiant quant à l’issue des discussions. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/WVUT4eQuLZ — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) September 6, 2021

Déplacement des supporters autorisé sous réserve des restrictions gouvernementales

Depuis le début de la saison, les stades européens rechantent. Enfin. Mais, à partir de la semaine prochaine, les stades ne chanteront plus uniquement à la gloire de l’équipe locale. En effet, à partir de ce mardi 14 septembre, les trois compétitions européennes attaquent (la Ligue des Champions, l’Europa League et la Ligue Europa Conférence) avec, en tribune, la possibilité de voir des supporters visiteurs.

Autrement dit, les fans parisiens, lillois, monégasques, lyonnais, rennais et marseillais vont pouvoir soutenir leur équipe depuis le parcage visiteur. Dans le groupe d’Europa League des Marseillais (groupe E avec la Lazio, Galatasaray et le Lokomotiv Moscou), les confrontations promettent encore plus de spectacle en tribune. En effet, ce groupe était considéré comme le groupe des ambiances. Néanmoins, une bonne nouvelle ne va jamais sans nuance. En effet, l’UEFA ajoute une condition. Ces déplacements doivent respecter les mesures sanitaires en vigueur dans le pays hôte.

« FSE peut confirmer que les supporters à l’extérieur seront autorisés à assister aux matchs des compétitions interclubs européennes à partir de la semaine prochaine (les restrictions locales et les exigences de voyage peuvent toujours s’appliquer » Football Supporters Europe – Source: Ouest-France (07/09/2021)

La demande avait été faite le 25 août dernier

L’association de supporters, Football Supporters Europe (FSE), qui dialogue énormément avec l’UEFA, avait déjà interpellé l’instance européenne pour lever ces interdictions. FSE demandait une « réévaluation de sa politique existante » le 25 août dernier juste avant le tirage au sort des phases de groupes. Elle a eu gain de cause deux semaines plus tard.

Le calendrier complet de l’OM

16 septembre à 18h45 : Lokomotiv Moscou – OM

30 septembre à 21h00 : OM – Galatasaray

21 octobre à 18h45 : Lazio – OM

4 novembre à 21h00 : OM – Lazio

25 novembre à 18h45 : Galatasaray – OM

9 décembre à 21h00 : OM – Lokomotiv Moscou

La réaction de Pablo Longoria après le tirage !

