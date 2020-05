Ce qui a poussé Zubi à poser sa démission, AVB attend un geste du club, une occasion en or pour ce joueur… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos qui ont marqué la journée ! Au menu ce dimanche : Kang-In Lee bientôt prêté? Les raisons de la première démission de Zubi et AVB attend un geste de la part de l’OM !

Mercato OM : Une occasion en or se présente pour cette pépite?

Pisté par Andoni Zubizarreta avant son départ, Kang-In Lee y verrait plus clair concernant son avenir. As révèle qu’il pourrait être cédé en prêt cet été.

Valence ne sait pas encore quoi faire de son prodige Kang-In Lee… Le Coréen âgé de 19 ans n’a pas eu beaucoup de temps de jeu mais a montré beaucoup de qualité lors de ses prestations.

Kang-In Lee prêté par Valence cet été?

Pisté par Andoni Zubizarreta avant qu’il ne parte, l’Olympique de Marseille souhaitait se faire prêter le Coréen au mercato estival. Selon les informations de AS,Valence hésite et songerait à le prêter cet été pour gagner du temps de jeu et dévoiler un peu plus son talent avant d’être installé en équipe première.

Une bonne nouvelle pour l’OM qui verrait d’un bon oeil un renfort à moindre coût pour disputer la Ligue des Champions… D’autant plus que Jacques-Henri Eyraud souhaiterait vendre pour au moins 60 millions d’euros lors du mercato et pourrait donc se séparer de ses meilleurs éléments.

👥 Albert Celades conversó a solas en la sesión del viernes con Kang-in Lee

🛫 Su rol hasta la fecha es residual y de ahí que medite salir en verano en busca de minutoshttps://t.co/tK36LqnEWy — Diario AS (@diarioas) May 16, 2020

Mercato : André Villas-Boas attend un geste de la part de l’OM?

Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud se dit dans l’incertitude pour l’avenir d’André Villas-Boas… Le JDD affirme dans son édition de la semaine que le coach portugais attend une offre de prolongation.

Cette semaine aura été difficile pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Dans l’attente d’une rencontre entre Jacques-Henri Eyraud et AVB pour finaliser les derniers accords sur la saison prochaine, on apprend qu’Andoni Zubizarreta quitte le club.

André attend l’offre de prolongation — SON AGENT

De nombreux médias commencent donc à ressortir une déclaration du coach datant de janvier dernier où il lie clairement son avenir à celui du directeur sportif. Cependant, le JDD nous apprend dans son édition du jour qu’André Villas-Boas ne serait pas du tout fixé et réfléchirait chez lui, à Porto.

L’entraîneur toujours sous contrat en 2021 attendrait un geste de la part du club pour prolonger. « André attend l’offre de prolongation », a confié son agent, Carlos Gonçalves à l’hebdomadaire.Malgré cela, on sait qu’AVB est dans l’attente de garanties sur son effectif de la saison prochaine que le président de l’OM ne peut pas lui fournir. Ce dernier aurait d’ailleurs fixé la somme des ventes à 60 millions d’euros au prochain mercato. Même avec un offre de prolongation, Villas-Boas l’acceptera-t-elle?

Retournement de situation en vue pour André Villas-Boas ! https://t.co/9Yg99w6QTK — Foot Mercato (@footmercato) May 17, 2020

OM : Ce qui a poussé Zubizarreta à poser sa démission…

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe nous informe que la première lettre de démission d’Andoni Zubizarreta date de bien avant le mois de mai… Déjà en décembre, le directeur sportif souhaitait quitter le club après l’arrivée de Paul Aldridge !

L’arrivée de Paul Aldridge avait créé des remous à l’Olympique de Marseille. Les supporters se souviennent sûrement de la déclaration d’André Villas-Boas en conférence de presse qui laissait planer le doute quant à son avenir au club.

L’arrivée d’Aldridge, un tourant DANS LE DOSSIER ZUBIZARRETA

Pourtant à ce moment-là, c’est Andoni Zubizarreta qui semblait très affecté par l’arrivée de l’Anglais dans l’organigramme de l’OM. En effet, comme nous l’informe le journal L’Equipe, Eyraud aurait contacté le Basque pour le mettre au courant de l’arrivée d’Aldridge.

A LIRE AUSSI : OM : Les joueurs, très inquiets pour l’avenir de Villas-Boas?

Dans la foulée, Zubi dépose sa démission mais le président marseillais la refuse ! Nous sommes le 30 décembre 2019 et le dirigeant marseillais sait bien qu’un départ de son directeur sportif entraînerait celui de son coach… L’arrivée du conseiller spécialisé dans les vente donne un message à AVB et Zubi : le sportif est secondaire et le financier devient la priorité… Un constat bien éloigné de ce qui était promis au coach portugais lors de sa signature.