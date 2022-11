Ce qui coince pour Gerson à Flamengo, 3 clubs veulent Isaak Touré, une porte de sortie pour Luis Suarez. … Les 3 infos OM de ce mercredi

Comme chaque jour FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme mercredi : Flamengo la joue fine pour recruter Gerson, un coup dur pour l’une des pistes de Pablo Longoria, une porte de sortie pour Luis Suarez.

Mercato OM : Ce qui coince pour Gerson à Flamengo

Cadre de l’effectif olympien sous le commandement de Jorge Sampaoli, Gerson a été délaissé par Igor Tudor cette saison. Il aura suffi d’une déclaration en off de son père et agent, Marcao, pour accélérer son départ de la cité phocéenne.

Frustré par les choix d’Igor Tudor à son égard, Gerson ne se sentait pas bien à l’OM. En effet, le coach croate n’a pas vraiment fait confiance au brésilien et ne lui a pas assez donné sa chance lors de cette première partie de saison. Un choix qui l’a potentiellement empêché d’être sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et une grande déception qui a donné au numéro 8 des envies d’ailleurs.

Ce n’est pas bouclé pour Gerson — Marcos Braz

Pour Pablo Longoria, c’est une occasion d’alléger l’effectif marseillais alors que l’OM est éliminé de la Ligue des Champions. Il est aussi important pour lui d’en tirer un bon prix, d’autant plus que l’espagnol a annoncé vouloir recruter dans le secteur offensif cet hiver. D’abord annoncé du côté de Séville, c’est un retour à Flamengo qui a séduit Gerson. Après deux expériences infructueuses en Europe, le joueur veut prendre du plaisir à jouer et a d’ores et déjà posé ses valises au Brésil .Un problème subsiste : le montant demandé par la direction marseillaise est jugé trop élevé par les Mengão. Les dirigeants de Flamengo ne sont pas disposés à payer les 20 millions demandés, quitte à renoncer au transfert.

» Ce n’est pas bouclé pour Gerson. C’est très difficile pour les chiffres en raison du prix qui avait été payé par l’OM. Flamengo aimerait compter sur le joueur. Le joueur aussi. Mais ça ne marche pas comme ça » Marcos Braz – ESPNSelon des informations de Globo Esporte, si le transfert de Gerson échoue, Flamengo aurait un plan B. Ce deuxième choix porte le nom de Claudinho, qui aurait l’intention de suspendre son contrat avec le Zénit Saint-Pétersbourg. Recrutement malin ou coup de bluff pour les brésiliens ?

Mercato OM : Trois portes de sortie pour Isaak Touré cet hiver?

En manque de temps de jeu, Isaak Touré pourrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille dès le mercato d’hiver afin de jouer plus. D’après Jeunes Footeux, trois clubs français se sont positionnés.

L’Olympique de Marseille a recruté Isaak Touré cet hiver en provenance du Havre. Le jeune défenseur central au physique atypique dans le football n’a malheureusement pas réussi à gagner sa place dans l’effectif d’Igor Tudor pour le moment.

Angers, Metz et l’ASSE veulent Isaak Touré

Il serait en passe de rejoindre un nouveau club afin de gagner du temps de jeu et continuer sa progression. Avec seulement 65 minutes de temps de jeu effectif depuis le début de la saison, l’ancien Havrais a besoin d’enchaîner et de reprendre du rythme.

Mercato OM : Une porte de sortie pour Luis Suarez !

L’OM va tenter de se renforcer lors du prochain mercato hivernal, mais plusieurs joueurs pourraient aussi quitter Marseille. Alors que Gerson tente de rejoindre Flamengo, Luis Suarez pourrait lui aussi changer d’air…

Sur BFM Marseille, le journaliste Florent Germain a clairement faire savoir que la direction de l’OM cherchait une porte de sortie pour l’attaquant colombien : « En tout cas, si l’OM trouve une solution pour Luis Suarez, ils le prêteront ou ils le vendront. Javier Ribalta et Pablo Longoria le voyaient devant Bamba Dieng. Ils se sont fait à l’idée que très clairement que Luis Suarez ne faisait pas l’affaire, qu’il avait trop de lacunes techniques. Et cet hiver, s’ils trouvent une solution, ils vont essayer de se séparer de Luis Suarez. »

Cadix veut faire recruter Suarez

Selon le média espagnol El Desmarque, Cadix (19e de Liga) veut Luis Suárez. Le club a comme priorité le recrutement d’un attaquant lors marché d’hiver. Et l’une des options pour ce poste est le Colombien Luis Suárez . C’est une opération compliquée car son club, l’Olympique de Marseille, n’envisage pour le moment que de le revendre, un prêt peut-il convaincre Pablo Longoria ? Prêté par Watford en 2019 au club au Real Saragoss, Suarez avait marqué 19 buts en 38 matches de seconde division espagnole.

Le président de l’OM Pablo Longoria a évoqué dans les colonnes du journal La Provence ce qu’il attendait de l’attaquant uruguayen recruté contre un chèque de 10 millions d’euros lors du mercato.

C’est un joueur à qui il faut laisser du temps

« C’est un joueur à qui il faut laisser du temps. Passer du championnat d’Espagne au championnat français, c’est compliqué. On attend de lui un travail physique sur les défenseurs adverses, un travail de pression, de courses dans les espaces. Il doit continuer à travailler pour s’améliorer dans la concrétisation, mais il est sur le bon chemin. Sa marge de progression est importante. » Pablo Longoria : Source : La Provence