Ce qui va relancer la machine, Lyon lorgne aussi sur cet attaquant, et Lille reprend (provisoirement) ses distances… Les 3 infos OM ce jour !

OM : Le bras droit de Villas-Boas donne la raison du manque de jeu, et ce qui va relancer la machine…

Dans un entretien accordé à la Provence, Daniel Sousa a tenté d’expliquer le début de saison médiocre en termes de jeu. Entre la préparation tronquée et l’absence de public, le Covid impacte énormément l’OM selon Sousa. Par contre, le bras droit d’AVB estime qu’une série de victoires redonnera confiance au groupe…

« La réponse que nous devons apporter doit être collective. Mais on ne peut pas comparer avec la saison dernière pour plusieurs raisons. La principale est le Covid, et cela a tout changé. La préparation, la quantité de matches, les joueurs testés positifs, les reports, l’absence du public… Si les supporters avaient été là contre Manchester City, ils nous auraient poussés. Pour un club comme l’OM, plus que tout autre en France, c’est difficile. Ça nous affecte beaucoup à mon avis. (…) Il nous manque de la fluidité dans les 30 derniers mètres. Mais si on enchaîne une bonne série de résultats, la confiance reviendra. À Porto, par exemple, on a eu souvent le ballon. Par rapport au résultat, on ne fait pas un si mauvais match et Porto a été très efficace. Mais oui, on veut améliorer beaucoup de choses. » Daniel Sousa – source : La Provence (23/11/2020)

Mercato concurrent OM : Lyon aussi lorgne sur cet attaquant pisté par l’OM ?

Actuellement second meilleur buteur du championnat de Ligue 1 avec 8 buts, Boulaye Dia serait l’une des pistes de Pablo Longoria au poste de numéro 9. Son bon début de saison commence à attiser de nombreux clubs. Alors que le joueur est resté à Reims cet été malgré des offres à l’étranger, notamment en Italie, il dispose d’un bon de sortie cet hiver…

Selon le 10Sport, Lyon suivrait la situation de Boulaye Dia de manière très attentive afin de pallier les éventuels départs de Memphis Depay ou Moussa Dembélé. Du côté de l’OM, la direction pense très sérieusement à lui depuis un petit moment. Et si Marseille maintient régulièrement le contact avec Boulaye Dia et son entourage dixit le média, il faut désormais compter sur les intérêts de l’Olympique Lyonnais dans ce dossier.

Dans les colonnes de l’Équipe, Boulaye Dia a rappelé tout récemment ce qui guiderait ses choix de départ. L’attaquant sénégalais privilégierait le sportif avant tout et donc un club où il pourra prétendre à un temps de jeu conséquent. Dans une interview accordée à France 3, Sadio Mané reconnaît que son coéquipier en sélection devrait rapidement quitter le Stade de Reims…

» Je ne le connaissais pas avant, mais depuis le début de la saison j’ai commencé à le suivre, et je suis vraiment impressionné par ses qualités. Je pense qu’il ne va pas durer là-bas, il ne va pas durer à Reims croyez-moi ! » Sadio Mané – Source : France 3 (22/11/2020)

Ligue 1 : Lille reprend ses distances avec l’OM, provisoirement ?

Le LOSC de Galtier a en effet écrasé quatre buts à zéro le FC Lorient en clôture de cette journée. Malgré de nombreux absents de taille (Fonte, R.Sanches, Yilmaz…), les nordistes n’ont jamais tremblé grâce à un très bon Yazici, auteur d’un doublé assorti d’une passe décisive. À noter également le premier but de la recrue star de l’été côté Lille, Jonathan David.

Plus tôt dans l’après-midi, Lyon et Montpellier s’étaient imposés et passent devant l’OM au classement tout comme Monaco après sa victoire vendredi face au PSG.

