C’est confirmé pour Benatia, ça discute pour Badiashile et 2 forfaits et 2 retours face à l’ASSE… Les 3 infos OM de ce vendredi ! 

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi :

Benatia aura un rôle de Directeur sportif

Medhi Benatia est sur le point de devenir le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, un rôle qui reflète son influence croissante au sein du club. Proche de l’entraîneur Roberto De Zerbi et du président Pablo Longoria, il incarne une nouvelle dynamique ambitieuse visant à renforcer la structure sportive de l’OM.

Selon les dernière s informations de RMC Sport, Medhi Benatia s’apprête à devenir le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, une évolution logique au vu de son influence grandissante au sein du club. Proche de l’entraîneur Roberto De Zerbi, avec qui il partage une vision et une passion communes pour le football, Benatia est déjà un élément clé des relations entre la direction et le staff technique. Sa nomination, confirmée en interne bien que non encore officialisée, sera accompagnée d’un contrat aligné sur la durée du mandat de De Zerbi, soit environ deux ans et demi.

A lire aussi : Smail Bouabdellah : « La meilleure opportunité pour l’OM de bousculer le PSG »

Benatia, ancien conseiller du président Pablo Longoria, voit dans cette promotion l’opportunité de structurer une politique sportive globale pour l’ensemble du club. Une première étape a été franchie avec le départ de Marco Otero et l’arrivée de Lassad Hasni, signe fort d’un alignement entre la direction sportive et le centre de formation, un point auquel Benatia tenait particulièrement.

L’ancien joueur de la Juventus va donc signer un contrat d’une durée de deux ans et demi, calé sur celui de Roberto De Zerbi. Le titre de sa fonction n’a pas encore filtré mais celle-ci sera bien celle d’un directeur sportif.

Il poursuivra ainsi sa mission sur le recrutement en étroite collaboration avec De Zerbi et Pablo Longoria. Ce dernier, très sollicité par ses multiples responsabilités internationales, s’appuie de plus en plus sur Benatia pour gérer les affaires quotidiennes et prendre des décisions stratégiques.

S’il admet que son travail est plus complexe qu’il ne l’avait imaginé, Benatia affiche une ambition claire : faire grandir l’OM, le club de son enfance. Son implication et sa relation harmonieuse avec De Zerbi et Longoria pourraient marquer une nouvelle ère pour Marseille, alliant leadership fort et cohérence sportive. L’officialisation de sa nomination ne semble être qu’une formalité.

A lire aussi : Bon plan mercato OM : Le « monstre » de 17 ans conseillé par Renato Civelli !

Récemment interrogé sur RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, Benatia avait évoqué le prochain mercato hivernal : « On va faire un point sur le mercato à venir. Quand on voit les buts qu’on prend, ce sont des cadeaux. On peut changer beaucoup de choses. Les défenseurs qui sont arrivés au mercato sont des joueurs de grande qualité. Si on y croyait il y a trois mois, on y croit encore aujourd’hui. » Marseille devrait donc se montrer actif sur le prochain marché des transferts

Discussions préliminaires pour attirer l’international français Badiashile

L’Olympique de Marseille s’intéresse bien à Benoît Badiashile, défenseur central de Chelsea, et a entamé des discussions pour un transfert. Bien que Chelsea souhaite garder le joueur, notamment en raison de l’estime de son entraîneur, un départ pourrait être envisagé si une offre satisfaisante se présente, avec l’OM comme principal prétendant.

L’Olympique de Marseille semble bien avoir jeté son dévolu sur Benoît Badiashile, le défenseur central de Chelsea, pour renforcer sa défense. Selon des informations recueillies par CaughtOffside, les dirigeants marseillais ont entamé des discussions préliminaires pour attirer l’international français, actuellement en difficulté avec les Blues. Cependant, Chelsea, sous la direction d’Enzo Maresca, ne semble pas vouloir se séparer de Badiashile, malgré ses performances décevantes et un temps de jeu très faible depuis son arrivée en Premier League.

A lire : Mercato OM : Benatia va signer son nouveau contrat !

Badiashile, qui avait brillé sous les couleurs de l’AS Monaco, n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau à Chelsea. Le manager de Chelsea, Maresca, semble avoir une haute estime pour le jeune défenseur de 23 ans et envisage de lui accorder plus de temps pour s’adapter à la Premier League. Bien que Badiashile ne soit pas encore au sommet de son potentiel, il pourrait encore se voir offrir des opportunités pour prouver sa valeur à Chelsea. Néanmoins, si une offre intéressante arrivait, le club londonien pourrait accepter de le laisser partir.

En attendant, l’Olympique de Marseille semble être le club le plus déterminé à recruter l’ancien Monégasque. L’OM cherche à renforcer sa défense et pourrait voir en Badiashile une solution pour solidifier son équipe. Après des difficultés en Premier League, un retour en Ligue 1 pourrait offrir au défenseur une chance de relancer sa carrière et de se remettre sur les rails. Même si la Juventus suit également le dossier de près, l’intérêt marseillais paraît actuellement plus concret.

La Juventus aussi dans le coup

Un prêt de Badiashile pourrait être une solution, d’autant que Chelsea dispose d’une profondeur d’effectif pour leur défense avec des joueurs comme Levi Colwill, Wesley Fofana, Axel Disasi et Tosin Adarabioyo. Si le club décidait de se séparer du défenseur français, cela ne perturberait probablement pas leur équilibre. Quant à Badiashile, un départ pourrait lui permettre de se réinventer dans un environnement plus familier et moins compétitif que la Premier League.

Harit et Cornelius de retour, Lirola forfait comme Moumbagna !

L’OM affronte l’ASSE ce dimanche à 20h45. Avant cette rencontre, l’entrainement était ouvert à la presse, il y a plusieurs retours, des absents et des joueurs au repos…

Avant le déplacement de l’OM à Saint-Étienne dimanche soir, l’entraînement de ce matin a permis d’apercevoir quelques retours positifs, bien que l’effectif soit en gestion. Derek Cornelius et Amine Harit, de retour de blessure, ont retrouvé le terrain. Cependant, une partie du groupe a été mise au repos, et la liste exacte des absents n’a pas encore été communiquée. Parmi ceux qui manquaient ce matin, on retrouve Balerdi, Kondogbia, Garcia, Rongier, Rabiot, Hojbjerg, Luis Henrique, et Lirola, tandis que Neal Maupay est également au repos. Le jouraliste RMC, Florent Germain a précisé que « Lirola toujours forfait (cuisse) » tout comme le blessé de longue date Moumbagna.

Point médical OM : Lirola toujours forfait (cuisse). + Moumbagna évidemment out. Harit, Cornelius, Blanco de retour. — Florent Germain (@flogermain) December 6, 2024

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a explqiué l’absence de certains joueurs à l’entrainement ce matin, Rongier a eu une petite alerte : « La semaine dernière a été un peu difficile, un peu lourde, le match a été exigeant physiquement et mentalement. On a passé une semaine à travailler. On a bien travaillé. (…) Rongier a eu un problème physique hier soir, un petit coup de froid. Je l’ai laissé tranquille. Luis Henrique joue à un poste où il consomme plus d’énergie, donc je l’ai aussi laissé tranquille. Mais ce sont les choses ordinaires d’une semaine normale ».

Rongier a eu un problème physique hier soir, un petit coup de froid

#DeZerbi : « Rien de particulier, le match face à Monaco a été exigent physiquement. On a passé une semaine à travailler, j’ai vu les joueurs bien. Certains sont parfois un peu fatigués comme par exemple Rongier qui a eu un problème hier, Luis Henrique consomme plus d’énergie à ce… pic.twitter.com/93Mseuej3N — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 6, 2024

Les titulaires habituels, tels que Murillo et Greenwood, étaient présents, tout comme Rulli, qui continue son programme spécifique avec De Lange et Blanco. Avec ces absences et retours, l’entraîneur devra ajuster son équipe pour le match contre Saint-Étienne et viser la victoire, tout en préservant ses joueurs clés pour les échéances à venir. Un point médical est attendu avant la conférence de presse pour confirmer les derniers détails sur l’effectif disponible.

L’Olympique de Marseille va enchaîner deux déplacements à Saint-Etienne lors de ce mois de décembre. Le premier aura lieu ce week-end pour la 14e journée de Ligue 1. Avant ce choc historique du championnat français, les Verts ont vu une mauvaise nouvelle tomber. En effet, d’après L’Equipe, Yvann Maçon est blessé. Cette blessure va l’éloigner des terrains jusqu’en 2025, il ne pourra donc pas participer à la double confrontation face à l’OM.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : le prix s’envole (30M€?) pour ce talentueux défenseur annoncé dans le viseur du club marseillais !