Concurrents OM : le tableau récapitulatif des matchs et le classement provisoire

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). La Ligue des Champions a commencé pour le PSG, Monaco, Lille et Brest ! Retrouvez ci-dessous le tableau récapitulatif des matchs et le classement provisoire de la compétition après cette première journée !

Après ces premiers matchs de Ligue des Champions, un classement s’est formé. Le Bayern Munich a écrasé le Dinamo Zagreb (9-2). Le club bavarois se retrouve donc en tête de la poule unique, composée de 36 équipes. Le Stade brestois (11e), l’AS Monaco (14e) et le Paris Saint-Germain (15e) sont égalités avec le Benfica Lisbonne (12e) et l’Atlético Madrid (13e). Quant au LOSC, il s’est incliné contre le Sporting Clube de Portugal (2-0) et occupe la trentième place du classement.

Le tableau des résultats

Match Score Juventus – PSV Eindhoven 3 – 1 Young Boys – Aston Villa 0 – 3 Milan AC – Liverpool 1 – 3 Sporting Clube de Portugal – LOSC 2 – 0 Real Madrid – VFB Stuttgart 3 – 1 Bayern Munich – Dinamo Zagreb 9 – 2 Bologne FC – Chakhtar Donetsk 0 – 0 Sparta Prague – RB Salzbourg 3 – 0 Manchester City – Inter Milan 0 – 0 FC Bruges – Borussia Dortmund 0 – 3 PSG – Girona FC 1 – 0 Celtic Glasgow – Slovan Bratislava 5 – 1 Feyenoord Rotterdam – Bayer Leverkusen 0 – 4 Étoile Rouge de Belgrade – Benfica Lisbonne 1 – 2 AS Monaco – FC Barcelone 2 – 1 Atlético Madrid – RB Leipzig 2 – 1 Atalanta Bergame – Arsenal 0 – 0 Stade brestois – Sturm Graz 2 – 1

Le classement provisoire

Position Équipe Points Diff 1 Bayern Munich 3 + 7 2 Celtic Glasgow 3 + 4 3 Bayer Leverkusen 3 + 4 4 Sparta Prague 3 + 3 5 Borussia Dortmund 3 + 3 6 Aston Villa 3 + 3 7 Juventus 3 + 2 8 Real Madrid 3 + 2 9 Liverpool 3 + 2 10 Sporting Clube de Portugal 3 + 2 11 Stade brestois 3 + 1 12 Benfica Lisbonne 3 + 1 13 Atlético Madrid 3 + 1 14 AS Monaco 3 + 1 15 PSG 3 + 1 16 Inter Milan 1 0 17 Bologne FC 1 0 18 Atalanta Bergame 1 0 19 Manchester City 1 0 20 Chakhtar Donetsk 1 0 21 Arsenal 1 0 22 FC Barcelone 0 – 1 23 Sturm Graz 0 – 1 24 Étoile rouge de Belgrade 0 – 1 25 RB Leipzig 0 – 1 26 Girona FC 0 – 1 27 Milan AC 0 – 2 28 PSV Eindhoven 0 – 2 29 VFB Stuttgart 0 – 2 30 LOSC 0 – 2 31 RB Salzbourg 0 – 3 32 Young Boys 0 – 3 33 FC Bruges 0 – 3 34 Slovan Bratislava 0 – 4 35 Feyenoord Rotterdam 0 – 4 36 Dinamo Zagreb 0 – 7

À lire aussi : Rudi Garcia : « Quand moi je pars de l’OM, il commence à avoir des soucis physiques »

À lire aussi : 💥 Mudryk, Enciso… du lourd au prochain mercato OM ? Le seum des supporters du PSG ! Lyon vs OM !