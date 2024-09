Ligue des Champions : Tension sur le plateau, Nasri remonté après le match du PSG !

Hervé Matthoux, Laure Boulleau, Bertrand Latour, David Ginola (ex-PSG) et Samir Nasri (ex-OM) ont parlé du premier match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, hier soir sur Canal +. Ils ont notamment exprimé leur déception après le coup de sifflet final.

Le Paris Saint-Germain a remporté son premier match de Ligue des Champions, hier soir, face au Girona FC. Les franciliens n’ont gagné que 1-0, grâce à un but du gardien, Paulo Gazzaniga, contre son camp. Les consultants sont déçus de ce résultat.

« Je n’ai pas aimé le match »

Samir Nasri a commencé par donner son avis sur le résultat décevant du premier match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. « Je n’ai pas aimé le match, je me suis ennuyé », confie l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. « Quels sont les joueurs du Girona FC qui pourraient être titulaires au Paris Saint-Germain ? Aucun. Je ne les prendrais même pas sur le banc. On doit se contenter d’une victoire 1-0 à domicile ? Avec un but tiré par les cheveux marqué à la 90e minute ? […] En première mi-temps le PSG a fait 0 tirs cadrés, c’est la première fois depuis 13 ans. Ils ont fait 4 tirs cadrés sur l’ensemble du match contre une équipe qui découvre la Ligue des Champions, et celui qui a été désigné homme du match (Nuno Mendes) nous dit qu’il avait la pression ? Ce n’est pas normal. », souligne-t-il.

« Encore heureux qu’ils gagnent »

Samir Nasri après PSG-Girona : « Avant le match, tout le monde disait « 𝗢𝗵 𝘂𝗻 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗣𝗦𝗚 » ! 🗣️ Après ces 90 minutes, je n’ai rien vu de tout ça. 𝗘𝘁 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘂𝘅 𝗾𝘂’𝗶𝗹𝘀 𝗴𝗮𝗴𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗚𝗶𝗿𝗼𝗻𝗮. Si ce soir on dit que c’est… pic.twitter.com/acfhJzSsAk — Actu Foot (@ActuFoot_) September 18, 2024

L’ancien international français, devenu consultant, poursuit en donnant son avis sur le club de la capitale française. « Avant le match, tout le monde se disait : « Oh, un nouveau PSG ! » », rappelle Samir Nasri. « Après ces 90 minutes, je n’ai rien vu de tout ça. Encore heureux qu’ils gagnent contre Girona. Si ce soir on dit que c’est juste la victoire qui compte, le debrief dure 1 minute », ajoute-t-il.

