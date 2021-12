Concurrents OM : « Lyon, c’est l’endroit où je me suis fait le plus voler dans ma carrière ! « 

Hier soir, l’OM a concédé un match nul contre Reims à domicile (1-1). Lyon a également perdu des points sur sa pelouse contre Metz. L’entraîneur messin Frédéric Antonetti était d’ailleurs très en colère contre l’arbitrage de cette rencontre.

L’entraîneur de Metz Frédéric Antonetti a fustigé l’arbitrage après avoir concédé un match nul concédé à Lyon ce mercredi soir (1-1) lors de la dernière journée de la phase des matchs allers de Ligue 1. Le coach lorrain évoque notamment le but refusé à Opa Nguette au tout début de la rencontre.

« Je n’avais pas vu l’image, et là je l’ai revue. C’est catastrophique. L’arbitre m’a dit qu’il avait confiance en les outils. Mais les outils sont utilisés par des hommes, et moi je n’ai pas confiance dans les hommes. » Lyon, c’est l’endroit où je me suis fait le plus voler dans ma carrière, s’est-il emporté. J’ai les boules car ça fait plusieurs faits de jeu cette saison. Je ne vous parle pas si ça avait de l’autre côté… On en aurait parlé une semaine. Ce n’est pas juste. » Frédéric Antonetti– Source : Conférence de presse

Frédéric Antonetti (Metz) après le nul face à l’OL : « Lyon, c’est l’endroit où je me fais le plus voler » https://t.co/G3VOokpTYo #OLFCM pic.twitter.com/iIcyrKdo5d — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 22, 2021

La réaction de l’entraîneur de Reims Oscar Garcia hier soir face à Metz a été identique. Lui aussi s’en est pris à l’arbitre qui a accordé un pénalty pour Marseille dans les arrêts de jeu :

« Je ne peux pas être plus fier de mes joueurs. On a joué avec des gamins de 18 ans et on a fait un très bon résultat ici. Mais la dernière décision de l’arbitre nous prive de la victoire. Je ne veux pas lui donner le rôle et l’importance qu’il a voulu avoir sur la pelouse. Je préfère parler de mes joueurs. Marseille est 2e au classement, nous on avait 10 absents dont quatre ou cinq titulaires. On a fait débuter trois joueurs dont deux de 18 ans. En jouant comme ça, on peut aller partout avec la tête haute. Ils se sont battus contre une équipe très forte techniquement et physiquement, on a failli gagner. On n’a pas gagné parce qu’on ne peut pas tout contrôler. On peut contrôler ce que font les joueurs. Si tu as la personnalité pour siffler pour Marseille, tu dois l’avoir pour siffler l’autre (lors d’un duel entre Caleta-Car et Ekitike). Mais mes joueurs ont joué un gros match. Le bilan à mi-saison est très positif. On a lancé beaucoup de jeunes, on les a fait progresser. J’espère qu’on va continuer à grandir. » Oscar Garcia – Source Conférence de presse