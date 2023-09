Concurrents OM : Neymar massacre le PSG !

Au cours d’un entretien accordé à O Globo ce dimanche l’international Brésilien Neymar n’a pas marché ses mot au moment d’évoquer son divorce avec le PSG lors de ce mercato estival.

L’ancien joueur du PSG a notamment évoqué son aventure commune avec Leo Messi durant deux saison à Paris : « J’étais très heureux pour lui, pour sa saison, même s’il a tout connu. Il est allé au paradis avec l’Argentine, il a vécu l’enfer à Paris, nous avons vécu l’enfer lui et moi, confie-t-il. On s’énerve pour rien contre nous quand on n’est pas là, on fait de notre mieux, on est champions, on essaie d’écrire l’histoire… c’est pour ça qu’on jouait de nouveau ensemble lui et moi, pour écrire l’histoire. Mais nous n’y sommes malheureusement pas parvenus. »

L’ex joueur de FC Barcelone poursuit sur la fin de l’aventure de l’Argentin au PSG : « Messi ne méritait pas de partir comme ça. Pour tout ce qu’il est, ce qu’il a fait… ceux qui le connaissent savent que c’est un gars qui s’entraîne, qui se bat. S’il perd, il est en colère. Je pense qu’il a été accusé injustement »

